Cổ phiếu ngân hàng kéo chứng khoán Mỹ tụt điểm, dầu thô rẻ nhất 5 tháng

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/10), khi cổ phiếu ngân hàng bị bán mạnh vì mối lo nợ xấu và các nhà giao dịch lo lắng về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cũng như tình trạng đóng cửa tiếp diễn của Chính phủ Mỹ...

Giá dầu thô sụt hơn 1%, lập đáy mới của 5 tháng, sau khi có tin sắp có một cuộc gặp thượng đỉnh nữa giữa hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Nga.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 301,07 điểm, tương đương giảm gần 0,7%, còn 45.592,24 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,6%, còn 6.629,07 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,5%, còn 22.562,54 điểm.

Cả ba chỉ số đều đã tăng điểm vào đầu phiên, nhưng sắc đỏ bắt đầu chiếm lĩnh các bảng điện tử sau khi hai ngân hàng khu vực công bố những thông tin gây lo ngại. Ngân hàng Zion chứng kiến giá cổ phiếu “bốc hơi” 13% sau khi cho biết phải bút toán giảm mạnh giá trị tài sản vì nợ xấu của hai khách hàng lớn. Cổ phiếu Western Alliance giảm 11% sau khi ngân hàng này cáo buộc một khách vay tiền có hành vi gian lận.

Mối lo về hệ thống ngân hàng Mỹ đã nổi lên trong thời gian gần đây sau các vụ phá sản của hai công ty liên quan đến ngành công nghiệp ô tô. Những vụ việc này làm dấy lên lo ngại về hoạt động cho vay lỏng lẻo, nhất là trên thị trường tín dụng tư nhân có mức độ minh bạch không cao.

Cùng với sự giảm điểm của thị trường chứng khoán, chỉ số VIX đo lường sự bất ổn trong tâm trí nhà đầu tư ở Phố Wall tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 5.

Ngoài ra, nhà đầu tư mua mạnh vàng và trái phiếu Mỹ để phòng ngừa rủi ro, đưa giá vàng lập kỷ lục mới và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm dưới 4%. Đồng USD rớt giá mạnh, với chỉ số Dollar Index giảm gần 0,5%.

Căng thẳng thương mại đang nóng giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ, cũng đang phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư.

Triển vọng đạt một thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã trở lên lung lay từ tuần trước, sau khi Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và Tổng thống Donald Trump dọa áp thuế quan 100% lên hàng hóa Trung Quốc.

“Chính quyền Tổng thống Trump muốn gây ảnh hưởng và kiểm soát nhiều thứ hơn so với những chính quyền trước, bởi vậy, các chính sách của họ thường xuyên khiến thị trường biến động theo những cách khó lường. Tình trạng này sẽ tiếp tục, và nhà đầu tư sẽ phải chấp nhận điều đó như một thực tế mới và phải cẩn trọng hơn”, nhà quản lý danh mục Jed Ellerbroek của công ty Argent Capital Management nhận định.

Về vụ đóng cửa Chính phủ, Bộ Tài chính Mỹ ngày thứ Năm nói rằng tình trạng này có thể khiến nền kinh tế thiệt hại 15 tỷ USD mỗi tuần. Thông tin này đính chính phát biểu trước đó một ngày của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng Mỹ có thể thiệt hại 15 tỷ USD mỗi ngày vì Chính phủ ngừng hoạt động một phần.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,85 USD/thùng, tương đương giảm 1,37%, đóng cửa ở mức 61,06 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,81 USD/thùng, tương đương giảm 1,39%, đóng cửa ở mức 57,46 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của cả hai loại dầu kể từ ngày 5/5.

Liên quan tới cuộc chiến tranh Nga - Ukraine, Tổng thống Trump cho biết ông và người đồng cấp Nga Vladimir Putin - trong một cuộc điện đàm vào ngày thứ Năm - đã nhất trí có một cuộc gặp thượng đỉnh nữa để bàn về việc chấm dứt chiến tranh. Ông Trump nói cuộc gặp này sẽ diễn ra ở Budapest, Hungary, nhưng không đề cập tới thời gian cụ thể. Cuộc điện đàm nói trên diễn ra một ngày trước khi ông Trump dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymir Zelenskiy tại Nhà Trắng.

“Căng thẳng địa chính trị giữa Nga, Mỹ và Ukraine lại bắt đầu có sự dịch chuyển trở lại”, nhà kinh tế trưởng Tim Snyder của công ty Matador Economics nhận xét, cho rằng diễn biến này khiến nhiều nhà tham gia thị trường rút khỏi các vị thế đầu cơ dầu giá lên.

Gây áp lực giảm lên giá dầu trong phiên này còn có báo cáo hàng tuần từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dầu thô tồn trữ của nước này tăng mạnh hơn nhiều so với dự báo trong tuần trước, với mức tăng 3,5 triệu thùng, lên mức 423,8 triệu thùng. Báo cáo cũng cho thấy sản lượng dầu thô của Mỹ lập kỷ lục ở mức 13,636 triệu thùng/ngày.

Các nhà giao dịch trên thị trường dầu lửa cũng đang đánh giá khả năng Ấn Độ dừng mua dầu Nga - một sự thay đổi có thể định hình lại dòng chảy năng lượng và dẫn tới việc Ấn Độ phải mua dầu từ các nguồn khác.

Hôm thứ Tư tuần này, ông Trump tuyên bố Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết nước này sẽ dừng mua dầu Nga - quốc gia cung cấp khoảng 1/3 lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ.