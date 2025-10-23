Phái đoàn Mỹ sang Malaysia đàm phán thương mại với Trung Quốc

Vòng đàm phán ở Kuala Lumpur sẽ diễn ra trước khi Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh tại Hàn Quốc vào tuần tới...

Các nhà đàm phán thương mại cấp cao của Mỹ ngày 22/10 đã lên đường tới Malaysia để tiến hành vòng đàm phán tiếp theo với Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên leo thang trong thời gian gần đây sau khi Bắc Kinh siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và Tổng thống Donald Trump dọa áp thuế quan 100% lên hàng Trung Quốc.

Vòng đàm phán ở Kuala Lumpur sẽ diễn ra trước khi Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh tại Hàn Quốc vào tuần tới.

Theo tin từ hãng tin Reuters, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã khởi hành đến Kuala Lumpur và ông Bessent cũng sẽ lên đường đến đó vào cuối ngày thứ Tư. Sau vòng đàm phán ở Malaysia, ông Bessent sẽ tháp tùng ông Trump trong chuyến công du châu Á.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã nóng trở lại trong những tuần gần đây sau nhiều tháng tương đối yên ắng. Ông Trump đã tuyên bố sẽ thêm thuế 100% đối với Trung Quốc, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/11, sau khi Trung Quốc công bố kiểm soát xuất khẩu gần như toàn bộ đất hiếm.

"Đây là vấn đề giữa Trung Quốc và toàn cầu, không chỉ riêng với Mỹ. Chế độ cấp phép xuất khẩu đất hiếm mà họ đề xuất là không thể chấp nhận được”, ông Bessent nói trong một chương trình của kênh Fox Business Network.

Ông Bessent cho biết Mỹ và các đồng minh phương Tây đang cân nhắc cách phản ứng nếu đàm phán không thể thuyết phục Bắc Kinh tạm dừng kế hoạch tăng cường kiểm soát xuất khẩu đất hiếm hoặc tìm ra một giải pháp khác.

"Tôi hy vọng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này vào cuối tuần để các nhà lãnh đạo có thể bước vào cuộc đàm phán với một tâm thế tích cực hơn", ông nói, đồng thời mô tả cuộc gặp sắp tới giữa ông Trump và ông Tập như một "cuộc gặp bên lề" - cách nói có thể nhằm mục đích giảm bớt kỳ vọng.

Ông Greer nói với hãng tin CNBC rằng cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập vẫn được giữ kế hoạch, nhưng việc cuộc gặp có diễn ra hay không sẽ phụ thuộc vào cả hai bên.

Theo lịch trình, ông Trump sẽ đến Kuala Lumpur để tham dự hội nghị của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bắt đầu vào Chủ nhật tuần này, và sau đó sẽ đến Hàn Quốc để dự hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 1/11 tại Gyeongju.

Ông Bessent cho biết ông Trump cũng sẽ dừng chân tại Nhật Bản để gặp tân Thủ tướng Sanae Takaichi.

Về vòng đàm phán sắp diễn ra ở Malaysia, Bộ trưởng Tài chính Mỹ bày tỏ lạc quan rằng 2 ngày đàm phán "đầy đủ" với các quan chức Trung Quốc sẽ đặt nền móng cho một cuộc gặp tốt đẹp giữa hai nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, theo Reuters, giới chức Mỹ cũng đang chuẩn bị một phản ứng cứng rắn hơn nếu Trung Quốc không nhượng bộ về thay đổi chính sách cấp phép xuất khẩu đất hiếm.

Theo tiết lộ của giới thạo tin với hãng tin này, chính quyền ông Trump đang xem xét kế hoạch hạn chế xuất khẩu phần mềm sang Trung Quốc, từ máy tính xách tay đến động cơ phản lực. Ngày 22/10, Washington cũng đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với hai công ty dầu lửa lớn nhất của Nga, nhưng chưa áp thuế quan đối với Trung Quốc vì mua dầu Nga như đã làm với Ấn Độ.

Cả ông Greer và ông Bessent đều nhấn mạnh rằng họ không muốn Mỹ và Trung Quốc phân ly hoặc leo thang căng thẳng, nhưng khẳng định Mỹ cần cân bằng lại thương mại với Trung Quốc sau nhiều thập kỷ mà việc tiếp cận thị trường Trung Quốc là rất khó khăn.

Hôm 21/10, ông Trump khẳng định bất kỳ thỏa thuận thương mại nào giữa Mỹ với Trung Quốc đều phải công bằng và phát tín hiệu rằng cuộc gặp với Tập có thể vẫn bị hủy bỏ.

Ông Greer nói với CNBC rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mà Trung Quốc mới công bố đã vi phạm cam kết mà giới chức nước này đã đưa ra vài tháng trước về tiếp tục cung cấp đất hiếm cần thiết cho lĩnh vực công nghệ cao, nhưng cho biết Mỹ và Trung Quốc có thể tìm thấy một sự cân bằng mới. "Có một vùng hạ cánh tốt cho Mỹ và Trung Quốc, nơi chúng ta giao dịch theo cách cân bằng hơn”, Đại diện Thương mại Mỹ nói.

Ông Greer cũng cho biết ông Trump và các quan chức Mỹ khác sẽ nêu rõ mối quan ngại của Washington về việc Trung Quốc ngừng mua đậu tương và lúa miến của Mỹ - việc mà ông cho là nhằm cố tình gây tổn hại cho nông dân Mỹ.