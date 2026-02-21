Thứ Bảy, 21/02/2026

Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh sau tin thuế quan, giá dầu chững lại sau tin Iran

Bình Minh

21/02/2026, 09:42

Trước khi kết thúc phiên trong trạng thái tăng, Dow Jones có lúc giảm khoảng 200 điểm trong phiên do số liệu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) Mỹ gây thất vọng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (20/2), sau khi Tòa án Tối cao nước này ra phán quyết bác bỏ thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump - một động thái có thể giúp giải tỏa gánh nặng chi phí đối với doanh nghiệp, người tiêu dùng và nền kinh tế.

Giá dầu thô gần như đi ngang sau khi ông Trump cho biết đang xem xét một cuộc tấn công quân sự ở mức độ hạn chế đối với Iran.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,69%, đạt 6.909,51 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,9%, đạt 22.886,07 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 230,81 điểm, tương đương tăng 0,47%, đạt 49.625,97 điểm.

Trước khi kết thúc phiên trong trạng thái tăng, Dow Jones có lúc giảm khoảng 200 điểm trong phiên do số liệu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) Mỹ gây thất vọng.

Ông Trump tuyên bố sẽ ký một sắc lệnh hành pháp áp mức thuế quan toàn cầu mới 10%. Động thái này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách thuế quan đối ứng mà ông đã áp dụng trước đó.

“Bây giờ, tôi sẽ đi theo một hướng khác, có lẽ là hướng đi mà tôi nghĩ là mình nên đi ngay từ đầu. Hướng đi này thậm chí sẽ mạnh mẽ hơn lựa chọn trước đây của tôi”, hãng tin CNBC dẫn lời ông Trump tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng.

Một trong những cổ phiếu hưởng lợi từ tin tức về thuế quan trong phiên này là Amazon - công ty có 70% lượng hàng hóa là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và đã bắt đầu chứng kiến thuế quan đẩy giá nhiều mặt hàng tăng lên. Cổ phiếu Amazon chốt phiên với mức tăng hơn 2%. Một số cổ phiếu bán lẻ khác như Home Depot và Five Below cũng tăng.

Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ không nằm ngoài kỳ vọng của nhiều nhà phân tích ở Phố Wall, song một câu hỏi lớn được đặt ra lúc này là liệu Chính phủ Mỹ có phải hoàn trả lại số tiền thuế quan đối ứng đã thu. Trong phán quyết được đưa ra, Tòa án Tối cao không đề cập tới vấn đề này.

Theo nhà phân tích Michael Brenner của công ty FBB Capital Partners, nếu chính quyền ông Trump phải trả lại tiền thuế quan đối ứng, “đó thực chất sẽ là một dạng kích thích kinh tế”.

Số liệu thống kê do Bộ Thương mại Mỹ công bố cùng ngày cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của nước này trong quý 4/2025 chỉ đạt 1,4%, một sự giảm tốc mạnh so với mức tăng 4,4% quý trước đó và thấp hơn nhiều so với con số dự báo tăng 2,5-3% mà các nhà kinh tế đưa ra. Nguyên nhân của sự giảm tốc này là vụ đóng cửa chính phủ Mỹ và tiêu dùng yếu đi.

Một báo cáo khác của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ưa chuộng - tăng 0,4% trong tháng 12 so với tháng trước, cao hơn dự báo là tăng 0,3%. PCE lõi - thước đo không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm - tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu của Fed.

Lạm phát nóng hơn kỳ vọng làm suy giảm khả năng Fed sớm hạ lãi suất, nhưng GDP tăng yếu hơn dự báo lại làm gia tăng sự cần thiết của chính sách tiền tệ nới lỏng. Các nhà giao dịch hiện vẫn đang kỳ vọng Fed có hai lần giảm lãi suất trong năm nay, với đợt giảm đầu tiên diễn ra vào tháng 6.

Số liệu GDP gây thất vọng đã gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu trong phiên này, song tin tức về thuế quan đã giúp giải tỏa áp lực đó, đưa cả ba chỉ số đi lên và kết thúc phiên trong sắc xanh.

Cả tuần, Dow Jones tăng 0,3%; S&P 500 tăng 1,1% và Nasdaq tăng 1,5%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,1 USD/thùng, chốt ở mức 71,76 USD/thùng. Giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm 0,04 USD/thùng, chốt ở mức 66,39 USD/thùng.

Khi dùng bữa sáng tại Nhà Trắng cùng với các thống đốc bang Mỹ, ông Trump cho biết ông đang cân nhắc tiến hành một cuộc tấn công quân sự ở mức độ hạn chế nhằm vào Iran nhằm gây sức ép đối với nước này về vấn đề hạt nhân. “Tôi đang xem xét việc đó”, ông Trump đáp khi nhận được câu hỏi từ một nhà báo.

Hôm thứ Năm, giá dầu Brent và WTI cùng đạt mức cao nhất 6 tháng do lo ngại đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran khó tiến triển và Mỹ có thể tấn công Iran, một sự kiện có thể làm gián đoạn dòng chảy dầu thô từ Trung Đông.

Phát biểu hôm thứ Năm, ông Trump cảnh báo “chuyện xấu sẽ xảy ra” nếu Iran không đi đến một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của nước này. Ông cũng nói rằng trong vòng 10 ngày tới, thế giới có thể sẽ chứng kiến Mỹ - Iran đạt thỏa thuận hoặc Mỹ tấn công Iran. Sau đó, khi đi trên chuyên cơ Không lực 1, ông Trump nói ông muốn đạt được thỏa thuận với Iran trong vòng “10-15 ngày tới”.

Trong một lá thư gửi Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres vào hôm thứ Năm, Iran tuyên bố sẽ đáp trả cương quyết nếu trở thành mục tiêu của bất kỳ hành động gây hấn quân sự nào.

Trong một báo cáo vào ngày thứ Sáu, các chiến lược gia tại ngân hàng Barclays cho rằng thị trường chứng khoán Mỹ hiện tại hầu như không bị ảnh hưởng bởi các tin tức địa chính trị, song căng thẳng đã gia tăng kể từ khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance cáo buộc Iran không thảo luận về các “lằn ranh đỏ” và Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông.

“Chúng tôi tin rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ nhằm vào Iran cũng sẽ chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian giới hạn và nhằm vào các mục tiêu cụ thể như hạt nhân và tên lửa đạn đạo, giống như cuộc tấn công hồi mùa hè năm ngoái”, báo cáo viết.

Cũng theo Barclays, với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ diễn ra vào cuối năm nay và chính quyền ông Trump đang ưu tiên việc giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt đối với cử tri Mỹ, Washington sẽ không muốn giá dầu tăng cao kéo dài. “Vì vậy, nếu xung đột quân sự sắp xảy ra, theo quan điểm của chúng tôi, chiến dịch có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn”, báo cáo viết.

