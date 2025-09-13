Chứng khoán Mỹ thêm kỷ lục nhờ triển vọng lãi suất, giá dầu tăng dè dặt sau tin Ukraine

Với thị trường đang ở vùng cao lịch sử, nhà đầu tư ở Phố Wall “lên dây cót” cho cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào tuần tới...

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (12/9) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số nhưng hoàn tất một tuần tăng mạnh, khi nhà đầu tư xem những dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động và việc lạm phát nói chung được kiềm chế là cơ sở để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào tuần tới.

Giá dầu thô tăng do tin Ukraine tấn công vào một hải cảng của Nga, nhưng mức tăng hạn chế do mối lo về sự suy yếu của nhu cầu tiêu thụ dầu ở Mỹ.

Lúc đóng cửa, Nasdaq tăng 0,44%, đạt mức cao kỷ lục 22.141,1 điểm. Tesla với mức tăng gần 7,4% là cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào thành quả này của chỉ số.

S&P 500 gần như đi ngang, đóng cửa với mức giảm 0,05%, còn 6.584,29 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 273,59 điểm, tương đương giảm 0,59%, còn 45.834,22 điểm.

Trước đó, cả ba chỉ số cùng đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, gồm Dow Jones lần đầu tiên vượt ngưỡng 46.000 điểm. Cả ba thước đo chính cùng khép lại một tuần giao dịch với thành quả tăng, với mức tăng tương ứng của S&P 500, Dow Jones và Nasdaq lần lượt là 1,6%, 1% và 2%.

Tuần này là tuần tăng mạnh nhất của S&P 500 kể từ đầu tháng 8 và là tuần tăng thứ 5 của chỉ số này trong vòng 6 tuần trở lại đây. Nasdaq có tuần tăng thứ hai liên tiếp, trong khi Dow Jones có tuần tăng đầu tiên sau hai tuần liên đi xuống.

Với thị trường đang ở vùng cao lịch sử, nhà đầu tư ở Phố Wall “lên dây cót” cho cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào tuần tới. Thị trường đang gần như tin chắc Fed sẽ hạ lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm khi kết thúc cuộc họp vào ngày 17/9.

Các số liệu kinh tế Mỹ công bố trong tuần này đều củng cố đặt cược đó - theo nhận định mà Giám đốc đầu tư Bill Northey của công ty quản lý tài sản US Bank Wealth Management đưa ra với hãng tin CNBC. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 công bố hôm thứ Năm có nóng hơn so với dự báo, nhưng dữ liệu này đã bị che lấp bởi báo cáo cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2021.

Trước đó trong tuần, một báo cáo khác từ Bộ Lao động Mỹ điều chỉnh giảm mạnh số lượng việc làm mới của kỳ 1 năm tính đến tháng 3/2025, tiếp tục khẳng định quan điểm cho rằng thị trường lao động đang suy yếu trong khi lạm phát về cơ bản vẫn được kiểm soát. Những dữ liệu và đánh giá như vậy “thực sự thiết lập cơ sở cho việc hạ lãi suất vào tuần tới” - ông Northey nói.

“Fed không muốn khiến thị trường bất ngờ, nên với kỳ vọng của thị trường đang đặt cược vào một động thái giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, chúng tôi cho rằng Fed sẽ làm đúng như vậy”, nhà quản lý quỹ nhận định.

Ông nói thêm rằng nhà đầu tư có thể dựa vào cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell và các dự báo kinh tế cập nhật của Fed để có một cái nhìn sáng tỏ hơn về triển vọng kinh tế và lạm phát trong đánh giá của các nhà hoạch định chính sách tiền tệ, cũng như quan điểm của Fed về lập trường chính sách như thế nào là phù hợp trong một môi trường như vậy.

“Tất cả những yếu tố đó sẽ quyết định đường đi của lãi suất. Cuộc họp vào giữa tuần tới của Fed sẽ là một cuộc họp rất giàu thông tin”, ông nhấn mạnh.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,62 USD/thùng, tương đương tăng 0,93%, chốt ở mức 66,99 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,32 USD/thùng, tương đương tăng 0,51%, chốt ở 62,69 USD/thùng.

Dầu tăng giá sau khi có tin một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine nhằm vào Primorsk - hải cảng lớn nhất ở miền Tây Bắc của Nga - khiến hoạt động tải dầu thô lên các tàu chở dầu bị gián đoạn.

“Các cuộc tấn công vào hạ tầng dầu khí của Nga có thể làm giảm hoạt động xuất khẩu dầu của Nga”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS nhận định.

Ngoài ra, thị trường cũng đang theo dõi liệu Mỹ và châu Âu có áp thêm các biện pháp trừng phạt hoặc thuế quan nhằm gây trở ngại cho hoạt động xuất khẩu dầu của Nga, nhất là cho việc Ấn Độ và Trung Quốc mua dầu Nga.

“Nếu thuế quan mới được áp lên Ấn Độ và Trung Quốc để các nước này giảm mua dầu Nga, chúng tôi cho rằng nguồn cung dầu tư Nga sẽ giảm”, nhà quản lý quỹ John Kilduff của công ty Again Capital nhận định.

Tuần này, giá dầu Brent tăng 2,3% và giá dầu WTI tăng 1,8%.

Phiên ngày thứ Sáu, mức tăng của giá dầu thu hẹp vào cuối phiên do mối lo ngại về sức khỏe nền kinh tế Mỹ. Trong khi các nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall tuần này “ăn mừng” vì những dấu hiệu suy yếu của kinh tế Mỹ sẽ dẫn tới việc Fed hạ lãi suất, các nhà đầu từ trên thị trường dầu lại lo ngại kinh tế suy yếu sẽ kéo theo nhu cầu tiêu thụ năng lượng.

Báo cáo hàng tháng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố hôm thứ Năm dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng mạnh hơn dự báo trong năm nay do liên minh OPEC+ giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh ngoài khối tăng sản lượng. IEA cho rằng thế giới sẽ rơi vào tình trạng thừa dầu trong những tháng tới.

Trong khi đó, báo cáo của OPEC giữ nguyên dự báo tương đối cao về tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu năm nay và năm tới, trên cơ sở cho rằng nền kinh tế thế giới vẫn giữ xu hướng tăng trưởng vững.