Chứng khoán Mỹ xanh rực sau báo cáo lạm phát, giá dầu giảm vì mối lo thừa cung

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (11/9), khi nhà đầu tư cho rằng số liệu lạm phát mới nhất sẽ không cản đường Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất vào tuần tới...

Giá dầu giảm sau mấy phiên tăng liên tiếp vì mối lo thừa dầu, dù tiếp tục được hỗ trợ bởi rủi ro gián đoạn nguồn cung vì căng thẳng địa chính trị.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 617,08 điểm, tương đương tăng 1,36%, chốt ở mức 46.108 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,85%, đạt 6.578,47 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,72%, đạt 22.043,07 điểm. Phiên này chứng kiến cả ba chỉ số cùng lập kỷ lục nội phiên và cuối cùng chốt phiên ở mức cao chưa từng thấy trong lịch sử.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 mà Bộ Lao động Mỹ công bố ngày thứ Năm mang lại một bức tranh không đồng nhất về giá cả. Nếu so với tháng trước, chỉ số tăng mạnh hơn dự báo, nhưng nếu so với cùng kỳ năm trước, mức tăng của chỉ số phù hợp với dự báo.

CPI tháng 8 tăng 0,4% so với tháng 7, cao hơn so với mức dự báo tăng 0,3% mà các nhà kinh tế được hãng tin Dow Jones khảo sát đưa ra trước đó. So với cùng kỳ 2024, CPI tăng 2,9%, bằng với con số dự báo. CPI lõi - thước đo không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng - tăng 0,3% trong tháng 8 và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đều phù hợp với dự báo.

Vào hôm thứ Tư, một báo cáo lạm phát khác từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) bất ngờ giảm 0,1% trong tháng 8 so với tháng 7.

Trong khi đó, thị trường lao động Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu của sự giảm tốc, thể hiện qua số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần tăng mạnh. Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy trong tuần kết thúc vào ngày 6/9, số nguời xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng 27.000 người, lên 263.000 người, mức cao nhất kể từ tháng 10/2021 và cao hơn con số dự báo 235.000 người.

Đầu tuần này, dữ liệu điều chỉnh đến từ Cục Thống kê lao động Mỹ cho thấy số lượng việc làm mới được tạo ra trong kỳ 1 năm tính đến tháng 3/2025 giảm 911.000 công việc so với lần công bố trước.

Tất cả những dữ liệu này củng cố đánh giá rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới đang yếu đi và Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp vào ngày 16-17/9. Kỳ vọng lãi suất này là động lực đưa các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ lập kỷ lục trong những phiên gần đây.

Phản ánh kỳ vọng lãi suất giảm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau khi các báo cáo thống kê kinh tế Mỹ được công bố trong phiên ngày thứ Năm. Lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm còn 4%.

“Một động thái giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Fed vào tuần tới là chắc chắn, và các báo cáo kinh tế ngày hôm nay vẫn để ngỏ khả năng giảm 0,5 điểm phần trăm, nhất là số liệu việc làm. Thứ cần theo dõi bây giờ là lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm. Nếu lợi suất của kỳ hạn này giảm về ngưỡng 3%, giá cổ phiếu có thể tiếp tục tăng kể từ đây”, chiến lược. gia trưởng Jay Woods của công ty Freedom Capital Markets nhận định với hãng tin CNBC.

Theo công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 95% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới, và khả năng 5% Fed giảm lãi suất nửa điểm phần trăm. Đặt cược vào việc Fed giảm lãi suất trong tháng 10 tăng lên mức 86% từ 74% của ngày hôm trước, và khả năng có một đợt giảm thứ b vào tháng 12 tăng lên mức 79% từ 68%.

“Có vẻ như thị trường đang tập trung vào sự suy yếu của thị trường lao động. Sự suy yếu đó là tín hiệu cho thấy Fed có thể sắp khởi động một chu kỳ giảm lãi suất mới. Sau tuần tới, mối quan tâm của thị trường sẽ hướng tới cả lạm phát và thị trường lao động”, chiến lược gia trưởng Mona Mahajan của công ty Edward Jones nói với hãng tin Reuters.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,12 USD/thùng, tương đương giảm 1,66%, đóng cửa ở mức 66,37 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,3 USD/thùng, tương đương giảm 2,04%, chốt ở 62,37 USD/thùng.

Báo cáo hàng tháng từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nói rằng nguồn cung dầu toàn cầu năm nay sẽ tăng mạnh hơn kỳ vọng do OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng. OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.

Trong khi đó, một báo cáo hàng tháng từ OPEC, công bố sau báo cáo của IEA, giữ nguyên dự báo về nguồn cung dầu ngoài OPEC và nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu năm 2025, cho rằng nhu cầu dầu đang vững.

“Giá dầu đang phản ứng với dự báo của IEA cho rằng thị trường sẽ thừa nhiều dầu trong năm tới”, nhà phân tích Carsten Fritsch của ngân hàng Commerzbank nhận xét.

Theo nhà phân tích Tamas Varga của công ty PVM Oil Associates, thị trường dầu đang giằng co giữa một bên là rủi ro có thể xảy ra gián đoạn nguồn cung dầu do căng thẳng ở Trung Đông và Ukraine, và một bên là sự gia tăng nguồn cung thực tế do OPEC+ tăng sản lượng và lượng tồn trữ dầu tăng. Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) tuần này đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga nhằm buộc nước này chấm dứt chiến tranh với Ukraine.

Nhà phân tích Ole Havalbye của công ty SEB Research cũng có chung quan điểm cho rằng thị trường dầu toàn cầu có thể thừa nhiều dầu khi bước sang năm 2026, nhưng dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ vững và có thể hấp thụ được phần sản lượng dầu mà OPEC+ tăng thêm.