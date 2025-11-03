Blog chứng khoán: Bull-trap to

Chỉ khoảng 30 phút lao dốc nặng cuối phiên chiều nay đã khóa lại lượng lớn tiền bắt đáy sớm buổi sáng. Có vẻ một đợt ép mạnh sẽ diễn ra để quét hết những đồng tiền “gồng lỗ” cuối cùng!

Nhịp giảm buổi sáng đã đưa VNI vào vùng 1630-1630, khu vực mà từ đầu tháng 9 đến nay đã có nhiều lần xuất hiện dòng tiền bắt đáy và đẩy lên. Nhịp phục hồi cho thấy tâm lý “nhấp nhổm” là khá phổ biến, thậm chí có một đoạn tích cực đua giá.

Tuy nhiên các trụ một lần nữa phát huy tác dụng rất tốt. Điểm số bốc hơi nặng thì tâm lý nhanh chóng đảo chiều. Thay đổi rõ nhất thể hiện ở hai con số: Thứ nhất là độ rộng nhanh chóng co lại, sắc đỏ lan tràn với cả trăm cổ phiếu giảm cực mạnh từ 2% trở lên. Thứ hai là thanh khoản chiều nay tăng 31% so với phiên sáng. Nếu chỉ thuần túy là ép trụ thì không thể nào dẫn đến sự thay đổi lớn như vậy được.

Nhà đầu tư cầm cổ phiếu đang rơi vào tình thế khó xử. Nếu chưa dùng margin thì còn đỡ, nhưng danh mục giảm mạnh cũng tạo ra sức ép rất lớn. Nhà đầu tư bắt đáy sớm đột nhiên rơi vào tình trạng mắc kẹt. Nếu VNI thủng 1600 điểm thì sẽ có nhiều mức hỗ trợ mới được “kẻ vẽ” ở sâu hơn nhiều. Cắt lỗ hay tiếp tục “gồng lỗ”, hay bình quân giá lúc này?

Vẫn giữ quan điểm thị trường đang bước vào giai đoạn “test” cung và rất có thể tâm lý sợ hãi sẽ còn được thúc đẩy lên cao trào hơn nữa. Đánh gãy 1600 điểm cũng là một biện pháp trong tầm tay các trụ. Ngưỡng hỗ trợ càng cứng, càng phổ biến thì khi để mất hiệu quả càng cao. Đó là chưa kể đến biên độ chiều tăng trước đó quá lớn nên các tỷ lệ đo đạc cũng thể hiện ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật kế tiếp ở mức thấp hơn nhiều, tạo “dư địa” cho các loại phân tích tiêu cực. Thông tin hỗ trợ thì không có… Nói ngắn gọn bối cảnh đang thuận lợi cho nỗi sợ hãi sinh sôi.

Thanh khoản hôm nay khoảng 30,5k tỷ hai sàn chưa tính thỏa thuận. Con số này không nhỏ nhưng cũng không lớn. Nếu một đợt “test” cung có hiệu quả thì nên xuất hiện những phiên 50k tỷ và nếu xuất hiện thêm vài tin xấu đúng lúc nữa thì càng tốt. Quy mô cổ phiếu trao tay càng lớn thì kỳ vọng trao đổi cũng càng nhanh.

Với nhà đầu tư cầm tiền hoặc mới mua thăm dò tỷ trọng nhỏ, đây là giai đoạn rất tích cực để gia tăng vị thế. Đáy kỹ thuật của VNI ở đâu không phải là điều quyết định, mà là khả năng hấp thụ lượng hàng bán tháo ở cổ phiếu như thế nào. Nhịp ép ban đầu bao giờ cũng có hoảng loạn lan tràn, cổ giảm như nhau. Tuy nhiên chỉ sau 2-3 phiên rơi với biên độ lớn thì mã nào được gom tích cực sẽ có dấu hiệu. Một điều thường thấy là cổ phiếu mạnh sẽ tạo đáy trước chỉ số.

Thị trường phái sinh hôm nay lên xuống chóng mặt, Long hay Short đều được nếu như đặt stoploss phù hợp. Các trụ tác động rất rõ nên chỉ cần quan sát chặt các mã tín hiệu sẽ cảm nhận tốt hơn rủi ro đảo chiều hoặc ít nhất là có điểm đóng vị thế an toàn.

Bẫy bull-trap lớn trên thị trường cơ sở cũng tạo bull-trap trên thị trường phái sinh, “ác” một điều là lại xuất hiện cuối phiên sáng. Nhịp kéo nhanh cuối phiên sáng đã ép các vị thế Short phải cắt lỗ mạnh tay và đẩy basis dương hơn 11 điểm. VN30 khi đó đã lên tới 1901.xx và trên khoảng này là vùng mở biên độ tới tận 1915.xx. Tuy nhiên ngay khi vào phiên chiều đã có đợt Short mạnh và basis co lại. Tuy nhiên điểm Short an toàn vẫn nên đợi VN30 để mất 1901.xx, basis vẫn có lợi hơn 7 điểm cho Short nên không cần phải mạo hiểm.

Vấn đề lớn ở nhịp Short chiều nay là dao động F1 quá lớn, phản ứng quá nhạy nên rất dễ “nổ” các trailing stop. Muốn ăn dày thì phải đặt stoploss theo VN30 vì đỉnh sau vẫn thấp hơn đỉnh trước và các trụ bắt đầu bị ép xuống mạnh.

Tuy đợt ép chiều nay không dài nhưng lại rất dứt khoát và tạo hiệu ứng sợ hãi lan rộng. Nhân đà này các trụ có thể tiếp tục bị tác động thêm nữa vì mốc 1600 của VNI cũng rất gần. Cơ hội đánh thủng mức này là cao. Có thể bắt đầu tăng mạnh tỷ trọng cổ phiếu khi gãy 1600 và bù lỗ bằng Long/Short phái sinh.

VN30 đóng cửa tại 1857.64. Cản gần nhất ngày mai là 1860; 1871; 1882; 1890; 1902; 1915. Hỗ trợ 1850; 1842; 1831; 1815; 1800.

