Vụ trộm tại bảo tàng Louvre: 8 bảo vật chưa tìm thấy

Vụ trộm giữa ban ngày nhằm vào những món trang sức lịch sử trị giá hơn 100 triệu USD tại Bảo tàng Louvre ở Paris diễn ra chỉ trong 7 phút. Công tố viên chịu trách nhiệm vụ án tại Paris - bà Laure Beccuau - cho biết đã có 2 nghi phạm bị truy tố...

Hai người đàn ông đã bị bắt với tội danh âm mưu phạm tội có tổ chức. Đồng thời, vụ trộm tại Bảo tàng Louvre được nhận định là do những tội phạm nhỏ lẻ, chứ không phải các băng nhóm tội phạm có tổ chức, Viện Công tố Paris cho biết hôm Chủ nhật vừa rồi.

VỤ TRỘM THẾ KỶ

Các nhà điều tra cho biết vụ trộm táo tợn chỉ kéo dài chưa đến 8 phút vào sáng ngày 19/10, trong đó những kẻ trộm đã lấy đi 9 món trang sức thuộc Bộ Sưu tập Ngọc báu Hoàng gia Pháp.

Hai trong số 4 tên trộm xâm nhập vào bảo tàng qua mặt tiền hướng ra sông Seine vào khoảng 9 giờ 30 sáng (giờ địa phương), ngay sau khi bảo tàng mở cửa. Sử dụng xe nâng, chúng tiếp cận trực tiếp phòng trưng bày trang sức Apollo Gallery nằm ở tầng một, cách phòng trưng bày bức Mona Lisa nổi tiếng chưa đầy 300 mét.

Chín món bị đánh cắp gồm vương miện, vòng cổ và trâm cài được nạm ngọc lục bảo và ngọc bích, từng được các phu nhân của Hoàng đế Napoleon Bonaparte và nhiều nữ vương thế kỷ 19 sử dụng. Những món khác bao gồm vương miện và dây chuyền từng thuộc về Nữ hoàng Marie-Amélie và Nữ hoàng Hortense, có niên đại từ đầu thế kỷ 19. Các quan chức ước tính giá trị của bộ sưu tập khoảng 100 triệu USD.

Thông báo của Interpol về những món trang sức bị đánh cắp trong vụ trộm.

Khi bỏ trốn, những kẻ trộm đánh rơi 1 chiếc vương miện nạm kim cương và ngọc lục bảo, từng thuộc về Hoàng hậu Eugénie – vợ của Hoàng đế Napoleon III. Hiện chiếc vương miện đã được các điều tra viên thu hồi, song công tố viên Beccuau dẫn lời Giám đốc Bảo tàng Louvre cho biết việc phục chế nó sẽ rất tinh vi và “khó khăn”.

VỤ TRỘM NHỎ LẺ GÂY RA HẬU QUẢ LỚN

Hàng chục cảnh sát điều tra đã lần theo dấu vết của 4 tên trộm. Hiện có rất ít chi tiết được tiết lộ về cách các nhà điều tra lần ra dấu vết của nhóm tội phạm, trong đó một số tên cướp đã đội mũ trùm đầu và mặc áo phản quang khi thực hiện vụ trộm táo tợn giữa ban ngày.

Một nguồn tin ẩn danh, thân cận với vụ án cho biết một nghi phạm đã bị bắt khi đang chuẩn bị lên máy bay sang Algeria vào cuối tuần qua. Sau khi có các thông tin trên truyền thông về vụ bắt giữ, Công tố viên Laure Beccuau cho biết thêm 1 trong 2 người bị bắt đang chuẩn bị rời khỏi Pháp tại sân bay Charles de Gaulle ở Paris.

Hiện tại, 3 trong số 4 nghi phạm trộm cắp được cho là đã bị bắt giữ. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez nói với tờ Le Parisien rằng ông tin rằng nghi phạm duy nhất vẫn đang lẩn trốn có lẽ là kẻ chủ mưu của vụ trộm này.

Bà Laure Beccuau cũng cho biết hồ sơ của những người bị bắt giữ cho đến nay không giống với những tội phạm chuyên nghiệp trong các băng nhóm có tổ chức, vốn có khả năng thực hiện các phi vụ tinh vi. Khi được hỏi liệu nhà chức trách có tin rằng ba trong số bốn tên cướp hiện đã bị bắt hay không, Beccuau nói rằng "ít nhất một người vẫn đang bỏ trốn". Bà không loại trừ khả năng có những đồng phạm khác.

Công tố viên Laure Beccuau cho biết, hai nghi phạm sẽ được đưa ra trước thẩm phán để truy tố tội trộm cắp có tổ chức — tội danh có thể bị phạt tối đa 15 năm tù — và âm mưu phạm tội, với mức án tối đa 10 năm tù. Bà nói thêm rằng, hai người đàn ông này đã “phần nào thừa nhận hành vi phạm tội.”

Số trang sức bị đánh cắp sáng ngày 19/10 hiện vẫn “chưa được thu hồi,” bà Laure Beccuau cho biết. “Tôi vẫn muốn giữ hy vọng rằng chúng sẽ được tìm thấy,” bà nói thêm.

Chiếc vương miện nạm kim cương và ngọc lục bảo, từng thuộc về Hoàng hậu Eugénie – vợ của Hoàng đế Napoleon III, bị bọn trộm đánh rơi.

Vụ trộm táo tợn này đã trở thành tin nóng trên các mặt báo toàn cầu, đồng thời châm ngòi cho cuộc tranh luận tại Pháp về mức độ an ninh của các thiết chế văn hóa. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau vụ đột nhập đình đám tại Louvre, một bảo tàng ở miền Đông nước Pháp cũng báo cáo vụ mất trộm các đồng tiền vàng và bạc sau khi phát hiện tủ trưng bày bị đập vỡ.

Tại phiên điều trần trước Thượng viện Pháp ngay sau vụ trộm, Giám đốc Bảo tàng Louvre – bà Laurence des Cars - đã thừa nhận rằng bảo tàng đã "không bảo vệ" được những món trang sức vương miện. Bà thừa nhận rằng camera duy nhất quan sát ban công mà bọn trộm đột nhập lại quay ngược hướng.

Một báo cáo sơ bộ cho thấy cứ ba phòng ở khu Denon nơi bọn trộm đột nhập thì có một phòng không có camera an ninh. Sau cùng, bà Laurence des Cars thừa nhận rằng việc cắt giảm nhân viên giám sát và an ninh đã khiến bảo tàng dễ bị tấn công và khẳng định hệ thống an ninh của Louvre cần được tăng cường để "quan sát khắp mọi nơi".

Sau vụ trộm, Tổng thống Pháp Emanuel Macron đã kêu gọi "tăng tốc các biện pháp an ninh", trong khi Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati đã chủ trì các cuộc họp với nhân viên bảo tàng Louvre để giải quyết vấn đề.

Theo trang The Conversation, di sản được các bảo tàng bảo tồn không thể chỉ được đo lường bằng tiền bạc. Khi một tác phẩm biến mất hoặc bị hư hỏng, tổn thất vượt xa giá trị thị trường của nó, vì điều này có thể cắt đứt mối liên hệ với lịch sử, với di sản văn hóa mà chúng ta đã nhận được và nên truyền lại.

Do đó, việc bảo vệ di sản nghệ thuật, lịch sử và văn hóa không thể chỉ giới hạn ở việc ngăn chặn các trường hợp trộm cắp riêng lẻ. Điều này đòi hỏi các chính sách toàn diện, tích hợp việc phục chế, hợp tác quốc tế, truy xuất nguồn gốc hiện vật và đào tạo nhân viên liên tục, cũng như cam kết tích cực của người dân đối với giá trị của bảo tàng.