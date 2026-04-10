Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm dù eo biển Hormuz vẫn đóng cửa

Thị trường chứng khoán Mỹ giữ đà đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (9/4), dù giá dầu thô tăng trở lại sau phiên giảm chóng mặt trước đó, do eo biển Hormuz vẫn ở trong tình trạng bị phong tỏa.

Động lực để nhà đầu tư mua cổ phiếu là niềm hy vọng rằng thỏa thuận ngừng bắn mong manh có thời hạn 2 tuần giữa Mỹ và Iran có thể duy trì.

Kết thúc phiên, chỉ số S&P 500 tăng 0,62%, đạt 6.824,66 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,83%, đạt 22.822,42 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 275,88 điểm, tương đương tăng 0,58%, đạt 48.185,8 điểm.

Với phiên tăng này, Dow Jones đã chuyển sang trạng thái tăng tính từ đầu năm, với mức tăng 0,25%.

Sau khi giảm tương ứng 16% và 13% trong phiên ngày thứ Tư, giá dầu thô WTI và Brent đồng loạt tăng trở lại trong phiên này.

Giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York tăng hơn 3%, chốt phiên ở mức 97,87 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London tăng hơn 1%, chốt ở mức 95,92 USD/thùng.

Trong phiên, có lúc giá dầu WTI tăng vượt 100 USD/thùng do Iran vẫn chưa mở cửa eo biển Hormuz, nhưng sau đó giảm trở lại dưới mốc này sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố muốn đàm phán trực tiếp với Lebanon.

Tình hình ở Trung Đông vẫn còn nhiều bất định, cho thấy rủi ro đổ vỡ của lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Hôm thứ Tư, Israel vẫn ném bom thêm các mục tiêu ở Lebanon, quốc gia mà Iran cho rằng phải được bao trùm trong lệnh ngừng bắn. Ngày thứ Năm, CEO của công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi ADNOC nói rằng tàu bè vẫn bị hạn chế lưu thông qua eo biển Hormuz và Iran đã tuyên bố rằng chỉ những tàu nhận được sự cho phép của lực lượng nước này mới được đi qua.

Hình ảnh từ vệ tinh của các công ty theo dõi dữ liệu vận tải biển cho thấy từ khi lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran được công bố, chỉ có một tàu chở dầu duy nhất và 5 tàu chở hàng khô rời đi qua được eo biển Hormuz, tuyến đường biển có khoảng 140 tàu đi qua mỗi ngày trong điều kiện bình thường.

Tuy nhiên, nhà đầu tư giữ được sự lạc quan khi giá dầu còn ở dưới mốc 100 USD/thùng và phía Israel đã cho thấy ý định đàm phán với Lebanon.

Thị trường còn nhận được lực hỗ trợ từ cú tăng 2,6% của cổ phiếu Meta Platforms sau khi công ty ra mắt một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới.

Phiên tăng điểm này của chứng khoán Mỹ diễn ra bất chấp số liệu thống kê cho thấy tình trạng dai dẳng của lạm phát cao ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ ngày thứ Năm cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưa chuộng - tăng 2,8% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái và PCE lõi tăng 3%. Cả hai mức tăng này đều phù hợp với dự báo, đồng thời cho thấy lạm phát còn cao dai dẳng so với mục tiêu 2% của Fed.

Đây là dữ liệu của kỳ báo cáo trước khi chiến tranh nổ ra, chưa phản ánh sự leo thang dữ dội của giá dầu trong tháng 3. Điều này đồng nghĩa rằng lạm phát tháng 3 có thể tăng tốc, củng cố khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong năm nay.

Phiên ngày thứ Sáu, nhà đầu tư sẽ nhận thêm một báo cáo lạm phát nữa của Mỹ, là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 - dữ liệu sẽ phản ánh giá năng lượng tăng cao trong tháng.

“Chỉ cần lệnh ngừng bắn còn tồn tại, nhà đầu tư còn tin rằng tình hình này sẽ giải quyết về lâu về dài”, Giám đốc đầu tư Rick Wedell của công ty RFG Advisory nhận định với hãng tin CNBC. Tuy nhiên, ông cho rằng càng bị phong tỏa lâu, eo biển Hormuz càng khó được mở trở lại và cú sốc nguồn cung sẽ kéo dài.

Trước phiên tăng này, cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ cùng tăng hơn 2% trong phiên ngày thứ Tư, trong đó Dow Jones có phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2025, sau khi có tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn.