Đồng USD lao dốc khi vai trò “hầm trú ẩn” suy yếu

Điệp Vũ

09/04/2026, 11:37

Khi căng thẳng ở Vùng Vịnh xuống thang, vị thế kênh đầu tư an toàn của USD cũng suy yếu...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Đồng USD giảm giá xuống mức thấp nhất 1 tháng trong phiên giao dịch ngày 8/4, sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn trong 2 tuần - một diễn biến kích thích khẩu vị rủi ro của giới đầu tư toàn cầu và gây áp lực lên đồng bạc xanh.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,86%, chốt phiên ở mức hơn 99 điểm.

Trong phiên, có lúc chỉ số giảm hơn 1%, song những dấu hiệu mong manh của thỏa thuận ngừng bắn đã giúp USD giữ được phần nào vị thế “hầm trú ẩn” và phục hồi một phần thiệt hại. Đồng tiền này đã thoát khỏi mức đáy của phiên sau khi Iran tiếp tục tấn công hạ tầng dầu khí của các nước láng giềng ở Vùng Vịnh và Israel tấn công Lebanon.

Sáng nay (9/4), USD tương đối vững giá, với Dollar Index dao động quanh ngưỡng 99 điểm, không có sự thay đổi đáng kể so với mức chốt của phiên hôm qua.

Trong hơn 5 tuần chiến tranh giữa Mỹ với Iran, xu thế của USD là tăng giá, do giới đầu tư xem bạc xanh là “hầm trú ẩn” hiếm hoi trong cuộc khủng hoảng này. Trái lại, các tài sản an toàn truyền thống khác như trái phiếu kho bạc Mỹ, vàng hay đồng yên Nhật đều bị bán mạnh. Ngoài ra, USD còn hưởng lợi từ vị thế của Mỹ là một quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng hóa thạch.

Khi căng thẳng ở Vùng Vịnh xuống thang nhờ cú “quay xe” bất ngờ của Tổng thống Donald Trump vào ngày 7/4 khi ông tuyên bố hoãn tấn công Iran trong 2 tuần, vị thế kênh đầu tư an toàn của USD cũng suy yếu, dẫn tới phiên trượt giá mạnh xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3.

Trong phiên 8/4, euro tăng giá hơn 0,5% và đồng bảng Anh tăng gần 0,8% so với USD, còn USD giảm giá 0,6% so với đồng yên Nhật.

Trái lại, thị trường chứng khoán và trái phiếu toàn cầu đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch cùng ngày. Chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ tăng hơn 2,5% và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 4 điểm cơ bản về mức 4,3% do giá trái phiếu tăng.

Sau cú sụt hơn 16% của giá dầu WTI trong phiên ngày 8/4, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng 50% Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong năm nay. Trước đó, thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cả năm 2026. Kỳ vọng mới này gây bất lợi cho tỷ giá USD.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích giữ quan điểm thận trọng, cho rằng vẫn còn nhiều bất định xung quanh thỏa thuận ngừng bắn giữ Mỹ và Iran.

“Đúng là giá dầu đã giảm và đồng USD đã để mất một phần lớn thành quả tăng. Nhưng tôi vẫn thấy cần thận trọng ở giai đoạn này… vì còn nhiều bất định và nhiều trở ngại cần vượt qua cho tới khi có một giải pháp cuối cùng” để kết thúc chiến tranh - chiến lược gia trưởng Jeremy Stretch của công ty CIBC Capital Markets nhận định với hãng tin Reuters.

Diễn biến chỉ số Dollar Index trong 1 tháng qua - Nguồn: Trading Economics.
Sáng nay, các đồng tiền chủ chốt trên không có nhiều biến động so với USD. Đồng euro giao dịch ở mức gần 1,17 USD/euro, đồng bảng ở mức gần 1,34 USD/bảng, và đồng yên ở mức 158,8 yên đổi 1 USD.

Cùng với đó, giá dầu cũng chuyển sang trạng thái tăng sau khi sụt giảm chóng mặt trong phiên trước. Có thời điểm, giá dầu Brent giao sau tại London tăng hơn 2%, đạt gần 97 USD/thùng, còn giá dầu WTI giao sau tại New York tăng hơn 3%, đạt hơn 97 USD/thùng.

Chỉ số Dollar Index hiện vẫn đang cao hơn so với mức trước khi chiến tranh nổ ra, cho thấy tâm lý của nhà đầu tư chưa phục hồi hoàn toàn.

Ngày 9/4, Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng. Nếu dữ liệu này mạnh hơn dự báo, đồng USD có thể hồi phục mạnh - theo nhà phân tích cấp ao Akihiko Yokoo của ngân hàng Mitsubishi UFJ Bank.

Trong hơn 5 tuần xung đột tại Iran nổ ra, giá nhiên liệu tại nhiều nơi trên thế giới, bao gồm cả Mỹ, đã tăng vọt, do dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng, kéo theo giá vé máy bay tăng vọt...

Giới phân tích nhận định sự sụt giảm nguồn cung dầu và tình trạng gián đoạn ở eo biển Hormuz sẽ không sớm được giải quyết...

Ngày thứ Tư (8/4), chính phủ và doanh nghiệp tại nhiều nước châu Á hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, nhưng cho rằng đây mới chỉ là bước hạ nhiệt ban đầu, chưa đủ để giải quyết xung đột...

Ngay trong ngày đầu tiên sau khi được công bố, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã có nhiều dấu hiệu của sự bấp bênh, khi hai bên tiếp tục đưa ra những cảnh báo mới nhằm vào đối phương...

Nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall phấn khởi khi giá dầu thô WTI giao sau tại thị trường New York giảm hơn 16%, cú sụt mạnh nhất 6 năm...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

