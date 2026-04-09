Chứng khoán Mỹ bùng nổ nhờ tin ngừng bắn, giá dầu lao dốc 16%

Bình Minh

09/04/2026, 08:19

Nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall phấn khởi khi giá dầu thô WTI giao sau tại thị trường New York giảm hơn 16%, cú sụt mạnh nhất 6 năm...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (8/4), sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn sau hơn 5 tuần chiến sự. Giá dầu thô có cú sụt mạnh nhất trong gần 6 năm, trong bối cảnh eo biển Hormuz bắt đầu được mở cửa trở lại.

Chỉ số Dow Jones chốt phiên với mức tăng 1.325,46 điểm, tương đương tăng 2,85%, đạt 47.909,92 điểm. Đây là mức tăng mạnh nhất trong một phiên của chỉ số blue-chip này kể từ tháng 4/2025.

Chỉ số S&P 500 tăng 2,51%, đóng cửa ở mức 6.782,81 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 2,8%, đạt 22.635 điểm.

Nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall phấn khởi khi giá dầu thô WTI giao sau tại thị trường New York giảm hơn 16%, đóng cửa ở mức 94,41 USD/thùng, đánh dấu phiên giảm giá mạnh nhất của loại dầu này kể từ tháng 4/2020. Giá dầu Brent giao sau tại London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - giảm khoảng 13%, chốt phiên ở mức 94,75 USD/thùng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Tôi nhất trí ngừng ném bom và tấn công Iran trong thời gian 2 tuần. Chúng tôi đã nhận được một đề xuất 10 điểm từ Iran và tin rằng đề xuất này là một cơ sở có thể dựa vào để đàm phán”. Ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết thỏa thuận ngừng bắn hai phía này dựa trên điều kiện là Iran nhất trí mở cửa eo biển Hormuz.

Một tuyên bố từ Ngoại trưởng Iran nói rằng Hội đồng An ninh Quốc gia của nước này đã nhất trí mở cửa eo biển Hormuz trong thời gian 2 tuần miễn là không có các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong khoảng thời gian đó.

Một cú huých khác cho các chỉ số trong phiên này đến từ việc ông Trump tuyên bố trong một bài đăng khác trên mạng xã hội rằng Mỹ sẽ làm việc cùng với Iran để xóa bỏ sự tồn tại của vật liệu hạt nhân ở nước này và hai bên đang thảo luận về vấn đề thuế quan và nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng lo ngại rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran còn mong manh.

Phát biểu ngày thứ Tư, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, và các vi phạm cụ thể bao gồm Israel tiếp tục tấn công Lebanon, một máy bay không người lái xâm nhập không phận Iran, và Mỹ phủ nhận quyền được làm giàu uranium của Tehran.

Sau khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố, một số tàu bè đã đi qua được eo biển Hormuz một cách an toàn. Nhưng sau đó cùng ngày, truyền thông nhà nước Iran cho biết các tàu chở dầu lại bị chặn lại ở eo biển này sau khi Israel tấn công Lebanon.

Và trong khi giá dầu giao sau đã giảm sâu dưới mốc 100 USD/thùng, giá dầu Brent giao ngay vẫn giữ gần mức 125 USD/thùng - một dấu hiệu cho thấy thỏa thuận ngừng bắn có thể sẽ không giải quyết được sự gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng gây ra bởi cuộc chiến kéo dài hơn 5 tuần.

Tuy đã giảm gần 20 USD/thùng trong phiên ngày thứ Tư, giá dầu Brent giao ngay vẫn đang cao hơn gần 30 USD/thùng so với giá dầu Brent giao tháng 6. Giới phân tích nói rằng tình trạng giá dầu giao ngay còn neo ở mức cao phản ánh nguồn cung dầu vẫn còn thắt chặt ngay cả khi thỏa thuận ngừng bắn duy trì.

Một quan chức cấp cao của Iran nói với hãng tin Reuters rằng eo biển Hormuz có thể được mở cửa lại vào ngày thứ Năm hoặc thứ Sáu, trước khi đàm phán hòa bình diễn ra ở Islamabad, Pakistan, nếu các bên nhất trí được về một thỏa thuận khung cho việc ngừng bắn.

Nhà quản lý danh mục Mike Dickson của công ty Horizon Investments cho rằng lệnh ngừng bắn là điều mà thị trường đã kỳ vọng từ trước, nhưng “vẫn còn nhiều việc phải làm”. “Tôi cho rằng thị trường đã được giải tỏa áp lực, bởi nếu không có một thỏa thuận như vậy, mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nhiều. Đó là lý do sự phục hồi đang diễn ra mạnh nhất ở những nhóm cổ phiếu đã bị bán nhiều nhất trong thời gian qua”, ông Dickson nói với Reuters.

Các cổ phiếu chip và công nghệ dẫn đầu phiên tăng này, như Broadcom tăng gần 5% và Micron tăng hơn 7%. Trái lại, cổ phiếu năng lượng sụt giảm mạnh, như ExxonMobil và Chevron giảm hơn 4% mỗi cổ phiếu.

Tại khu vực châu Á, chứng khoán Hàn Quốc giảm hơn 10% trong phiên ngày thứ Tư. Hàn Quốc là một trong những thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh nhất tại châu Á sau khi chiến tranh nổ ra.

Phiên phục hồi này làm gia tăng sự lạc quan rằng thị trường chứng khoán Mỹ cuối cùng đã tìm được đáy sau đợt bán tháo trong tháng 3. Dù vậy, sự biến động có thể sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới, bởi giá cổ phiếu vẫn còn nhạy cảm với tin tức địa chính trị.

“Mọi thứ sẽ không đi theo một đường thẳng. Nhưng tôi cho rằng thị trường đã có được một nền móng vững chắc để hồi phục”, Giám đốc đầu tư Stephen Tuckwood của công ty Modern Wealth Management nhận định với hãng tin CNBC.

Các quỹ lớn mua mạnh trái phiếu và cổ phiếu AI, bán USD sau khi Mỹ - Iran ngừng bắn

IMF cảnh báo mối đe dọa kép của giá cả tăng cao và tăng trưởng chậm lại

Chứng khoán toàn cầu "xanh rực", giá dầu lao dốc khi chiến tranh Mỹ - Iran xuống thang

