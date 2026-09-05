Chứng khoán Mỹ tụt điểm vì mối lo lãi suất cao hơn, giá dầu tăng 8% cả tuần

Thị trường chứng khoán Mỹ tụt điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm tháng 8 nóng hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Giá dầu thô tăng nhẹ trong lúc eo biển Hormuz vẫn bế tắc, hoàn tất một tuần tăng mạnh do căng thẳng ở Vùng Vịnh nóng lên.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 271,86 điểm, tương đương giảm 0,51%, còn 53.414,25 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,38%, còn 7.718,6 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,29%, còn 26.506,99 điểm.

Theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, khu vực phi nông nghiệp của nước này tạo được 162.000 việc làm mới trong tháng 8, vượt xa con số dự báo 53.000 công việc mới mà giới phân tích đưa ra. Tỷ lệ thất nghiệp được duy trì ở mức 4,1% như kỳ vọng. Ngoài ra, số liệu việc làm của tháng 6 và tháng 7 đều được điều chỉnh tăng so với lần công bố trước.

Những dữ liệu này cho thấy một thị trường lao động vẫn ổn định, kết hợp với tình trạng lạm phát dai dẳng trong nền kinh tế Mỹ, làm gia tăng khả năng Fed tăng lãi suất ngay trong cuộc họp tháng này.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME cho thấy khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15-16/9 đã tăng lên mức 65%, từ mức 55% trước khi Cục Thống kê lao động (BLS) công bố báo cáo nói trên.

Cùng với đó, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2025, gây thêm áp lực giảm lên giá cổ phiếu.

“Một báo cáo việc làm tháng 8 mạnh hơn dự báo là lời nhắc nhở rằng mức độ biến động của số liệu việc làm đã lớn hơn trước. Cùng với đó, khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 cũng tăng lên”, nhà quản lý danh mục Bradford Smith của công ty Janus Henderson Investors nhận định với hãng tin CNBC.

Ông Smith cũng cho rằng từ nay tới cuộc họp tháng 9 của Fed, cuộc tranh luận về việc Fed có tăng lãi suất hay không sẽ tùy thuộc nhiều vào các báo cáo lạm phát sẽ được công bố trong tuần tới. “Sau bài phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Fed Kevin Warsh ở Jackson Hole vào tuần trước, nhiều khả năng Fed sẽ hành động nếu dữ liệu sắp tới không cho thấy có bước tiến trong tiến trình giảm lạm phát”, ông nói thêm.

Cả tuần này, Dow Jones giảm 0,3% và S&P 500 giảm 0,1%, trong khi Nasdaq tăng 0,4%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,76 USD/thùng, đóng cửa ở mức 96,28 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,18 USD/thùng, chốt phiên ở mức 91,48 USD/thùng.

Cả tuần này, giá dầu Brent tăng gần 8% và giá dầu WTI tăng khoảng 10% do giao thông qua eo biển Hormuz tiếp tục nhỏ giọt khi Mỹ và Iran quay trở lại với hành động quân sự trong lúc tiến trình đàm phán hòa bình gián đoạn.

Tại Mỹ, giá dầu diesel đã đạt mức cao kỷ lục trong tuần này, bình quân 5,85 USD/gallon - theo dữ liệu từ nền tảng AAA. Theo giới phân tích, giá dầu diesel ở nước này có thể tăng cao hơn nữa nếu lượng tồn trữ giảm sâu hơn trong bối cảnh các nông trại Mỹ bước vào mùa thu hoạch và gieo trồng vụ mới.

Ngân hàng Citi nâng dự báo giá dầu thô Brent trung bình cho quý 3/2026 từ 80 USD/thùng lên 86 USD/thùng, với lý do quá trình khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz đang diễn ra chậm hơn dự kiến. Các chuyên gia phân tích của ngân hàng ANZ nâng dự báo ngắn hạn đối với giá dầu Brent lên 95 USD/thùng, đồng thời cảnh báo về khả năng giá tăng cao hơn nữa nếu xung đột tại Trung Đông leo thang.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Chính phủ Mỹ nói dòng dòng chảy dầu từ Trung Đông đã trở lại mức gần như bình thường trong những tuần gần đây, nhưng các chuyên gia phân tích và đơn vị theo dõi tàu chở dầu lại chỉ ra rằng hoạt động vận chuyển vẫn đang bị gián đoạn nghiêm trọng. Dữ liệu sơ bộ về vận tải biển cho thấy chỉ có 4 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Hormuz trong ngày thứ Năm, ít hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 15 tàu mỗi ngày trong 10 ngày trước đó.

Ông Norbert Rucker, Giám đốc nghiên cứu tại ngân hàng Julius Baer, nhận định: "Thị trường dầu mỏ dường như đang ở giai đoạn mà tình trạng bế tắc trong xung đột và các hành động thù địch tái diễn liên tục đang khơi dậy 'phần bù rủi ro' vốn đã tiềm ẩn trong giá dầu”.

"Cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự leo thang căng thẳng trong tuần này gây tác động đáng kể đến hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông hay làm thắt chặt thêm nguồn cung thị trường. Đà tăng giá dầu hiện tại dường như chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo ngại và nỗi sợ hãi của các nhà đầu tư”, ông Rucker nói.