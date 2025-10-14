Chứng khoán Mỹ xanh rực sau khi Tổng thống Trump trấn an, giá dầu thoát đáy 5 tháng

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (13/10), hồi phục một phần số điểm bị mất trong phiên bán tháo hôm thứ Sáu, nhờ lời trấn an của Tổng thống Donald Trump rằng quan hệ thương mại Mỹ - Trung “sẽ ổn cả thôi”...

Giá dầu thô cũng hồi phục sau khi rớt xuống mức thấp nhất 5 tháng.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 587,98 điểm, tương đương tăng 1,29%, đạt 46.067,58 điểm. Mức tăng này tương đương 67% mất mát vào hôm thứ Sáu.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,56%, đạt 6.654,72 điểm, lấy lại 56% phần điểm bị mất trong phiên trước. Chỉ số Nasdaq tăng 2,21%, chốt ở mức 22.694,61 điểm.

Cổ phiếu công nghệ - nhóm bị bán ồ ạt trong phiên trước - chính là nhóm dẫn đầu phiên tăng này. Oracle tăng hơn 5%, Nvidia ghi nhận mức tăng gần 3%, Broadcom tăng 10%.

Mối bi quan về sự leo thang của thương chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới dịu đi sau khi Tổng thống Trump có một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày Chủ nhật nói “đừng lo về Trung Quốc” và “mọi chuyện sẽ ổn cả thôi”. Giới đầu tư xem đây là một tín hiệu rằng ông chủ Nhà Trắng sẽ không thực thi lời cảnh báo áp thuế quan 100% lên hàng hóa Trung Quốc như ông đã tuyên bố.

Hôm thứ Sáu, sau khi ông Trump tuyên bố áp thuế quan mới lên Trung Quốc, chứng khoán Mỹ đã bán tháo, mất 2 nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường chỉ trong một phiên. Trước đó một ngày, Trung Quốc công bố các biện pháp mới siết chặt kiểm soát đối với hoạt động xuất khẩu đất hiếm.

Vào cuối tuần, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cũng phát tín hiệu mềm mỏng về vấn đề quan hệ thương mại với Trung Quốc. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông nói Mỹ sẽ đàm phán nếu Bắc Kinh “sẵn sàng thể hiện thiện chí”, nhưng cũng nói Mỹ có “nhiều quân bài hơn” nếu đối phương không thiện chí.

Ngày thứ Hai, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn sẽ diễn ra tại Hàn Quốc như kế hoạch trong tháng 10 này. Ông cho biết Washington và Bắc Kinh đã liên lạc tích cực vào cuối tuần vừa rồi.

“Căng thẳng và bất định vẫn còn âm ỉ, và không ai tin là sắp có một thỏa thuận toàn diện. Nhưng những thông tin mới nhất đã xoa dịu mối lo về mức thuế quan 100%. Ông Trump có vẻ như đang muốn nói với nhà đầu tư rằng họ có thể bắt đáy một cách an toàn… và thị thị trường sẽ chấp nhận ‘lời mời’ này”, chuyên gia Tobin Marcus của công ty Wolfe Research nhận định với hãng tin CNBC.

Dù vậy, nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall đang có nhiều mối lo. Tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ đang sắp bước sang tuần thứ ba liên tiếp, và mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2025 sẽ khởi động trong tuần này.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,59 USD/thùng, tương đương tăng 0,9%, đóng cửa ở mức 63,32 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,59 USD/thùng, tương đương tăng 1%, đóng cửa ở mức 59,49 USD/thùng.

Hôm thứ Sáu, giá cả hai loại dầu cùng giảm khoảng 4%, đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 5, do lo ngại về một đợt leo thang mới của thương chiến Mỹ - Trung. Ngày thứ Hai, căng thẳng dịu đi đã giúp giải tỏa áp lực mất giá đối với dầu.

Về nhu cầu dầu, số liệu hải quan Trung Quốc công bố ngày 13/10 cho thấy nhập khẩu dầu thô của nước này trong tháng 9 tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 11,5 triệu thùng/ngày.

Trong báo cáo hàng tháng, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu ở mức tương đối cao cho năm nay và năm tới. Dự báo của OPEC hàm ý thị trường sẽ thiếu dầu trong năm 2026, nhưng mức độ thiếu hụt nguồn cung giảm nhiều so với lần dự báo trước do liên minh OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng.

Trái với dự báo của OPEC, nhiều tổ chức khác như Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đều đang dự báo thế giới sẽ thừa dầu vào cuối năm nay và trong năm tới.

Triển vọng hòa bình ở Trung Đông đang không có lợi cho giá dầu ở thời điểm hiện nay. Ngày 13/10, tổ chức Hamas của Palestine đã trả tự do cho 20 con tin người Israel cuối cùng còn sống sót, sau khi Hamas và Israel đạt một thỏa thuận hòa bình vào tuần trước với vai trò trung gian của Mỹ.