Chứng khoán Mỹ bán tháo, giá dầu sụt 4% sau tuyên bố thuế quan của Tổng thống Trump

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/10) sau khi Tổng thống Donald Trump dọa áp thuế quan mới lên hàng hóa Trung Quốc để đáp trả việc nước này siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm...

Tuyên bố này của ông Trump cũng gây lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu, khiến giá dầu thô sụt khoảng 4%.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 878,82 điểm, tương đương giảm 1,9%, còn 45.479,6 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 2,71%, còn 6.552,51 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 3,56%, còn 22.204,43 điểm.

Đây là phiên giảm mạnh nhất của S&P 500 kể từ hôm 10/4 - thời điểm sau khi ông Trump công bố kế hoạch thuế quan đối ứng gây chấn động. Trước khi ông Trump đưa ra tuyên bố mới nhất về thuế quan, các chỉ số còn đang trong xu hướng tăng.

“Tôi lẽ ra sau gặp Chủ tịch Tập sau 2 tuần nữa ở APEC tại Hàn Quốc, nhưng bây giờ, có vẻ không còn lý do gì để gặp nữa. Một trong những chính sách mà chúng tôi đang tính toán vào lúc này là áp thuế quan lớn lên hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Trong bài đăng này, ông chủ Nhà Trắng cáo buộc Trung Quốc dùng quân bài đất hiếm để “làm khó” thế giới. Trước đó, vào hôm thứ Năm, Trung Quốc tuyên bố siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, yêu cầu các thực thể nước ngoài phải xin Bắc Kinh cấp phép nếu muốn xuất khẩu bất kỳ sản phẩm nào có chứa hàm lượng đất hiếm Trung Quốc có trị giá từ 0,1% trở lên trong tổng giá trị sản phẩm.

Sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu, ông Trump có một bài đăng khác, nói rằng mức thuế quan bổ sung 100% sẽ được áp lên hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11.

“Kỳ vọng về một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc bỗng chốc tan biến. Nhà đầu tư chốt lời ồ ạt”, nhà sáng lập Jeff Kilburg của công ty KKM Financial nhận xét.

Chỉ số VIX đo lường nỗi sợ hãi ở Phố Wall tăng vọt qua ngưỡng 22 điểm, chấm dứt quãng thời gian 4 tháng tăng chậm và ổn định trong bối cảnh S&P 500 liên tục lập kỷ lục mới.

Cổ phiếu công nghệ - nhóm được cho là sẽ thiệt hại nhiều nhất khi căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng - cũng là nhóm bị bán mạnh nhất trong phiên này. Nvidia giảm 5%, AMD giảm 8% và Tesla chốt phiên với mức giảm 5%.

“Không có gì đáng ngạc nhiên khi cổ phiếu công nghệ là nhóm giảm mạnh nhất, vì đây là những công ty có mức độ phụ thuộc cao vào Trung Quốc cả về sản xuất và doanh số. Rõ ràng, mối quan hệ của Mỹ với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã trở nên khó khăn hơn”, chiến lược gia Art Hogan của công ty B. Riley Wealth nhận xét.

Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh gia tăng đúng vào lúc Chính phủ Mỹ đóng cửa ngày thứ 10 liên tiếp, đẩy cao tâm lý bi quan của nhà đầu tư. Hôm thứ Năm, Thượng viện Mỹ thất bại lần thứ 7 trong việc thông qua một dự luật ngân sách tạm thời để chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy hai đảng Cộng hòa và Dân chủ sẽ nhượng bộ nhau về vấn đề này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Russell Vought - quan chức cấp cao nhất phụ trách vấn đề ngân sách của chính quyền ông Trump - cho biết với tình trạng đóng cửa chính phủ tiếp diễn, việc sa thải công chức liên bang “đã bắt đầu”.

Phiên giảm ngày thứ Sáu xóa sạch thành quả tăng của S&P 500 trước đó trong tuần này, đồng thời khiến chỉ số giảm 2,4% cả tuần. Nasdaq và Dow Jones ghi nhận mức giảm tương ứng 2,5% và 2,7% trong tuần.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 2,49 USD/thùng, tương đương giảm 3,82%, chốt ở mức 62,73 USD/thùng, thấp nhất kể từ đầu tháng 6. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 2,61 USD/thùng, tương đương giảm 4,24%, chốt ở 58,9 USD/thùng.

Tuyên bố áp thuế quan mới lên Trung Quốc của ông Trump, nếu được thực thi, có thể khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, gây suy giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng.

“Khi có những hành động ăn miếng trả miếng như thế này, thị trường đầu sẽ diễn giải là nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ tăng trưởng chậm lại, thậm chí là giảm”, Chủ tịch Andy Lipow của công ty Lipow Oil Associates nhận định với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London 6 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Thời gian qua, giá dầu còn đương đầu áp lực giảm vì OPEC+ liên tục nâng sản lượng. OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.

Tuần này, sức ép giảm giá dầu lớn hơn khi Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza. Tình hình Trung Đông lắng dịu có thể làm giúp giảm rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu từ khu vực sản xuất dầu hàng đầu thế giới này.