Quỹ ngoại: Hàng loạt câu chuyện đang hỗ trợ tái định giá thị trường chứng khoán

Sự phát triển cơ sở hạ tầng và thị trường tài chính đang diễn ra, cùng với việc nâng cấp dự kiến lên trạng thái Thị trường Mới nổi của FTSE, đều hỗ trợ cho một câu chuyện tái định giá đang diễn ra.

Quỹ Lumen Việt Nam vừa có báo cáo hiệu suất đầu tư tháng 8 trong đó nhấn mạnh thị trường cổ phiếu Việt Nam đã nổi lên như một trong những thị trường hoạt động tốt nhất toàn cầu, phản ánh sự quan tâm mới từ các nhà đầu tư và sức chịu đựng mạnh mẽ của nền kinh tế vĩ mô.

Giữa bối cảnh biến động toàn cầu kéo dài, tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn vững chắc, lạm phát được kiểm soát, quản lý tiền tệ ổn định và các cải cách cấu trúc đang diễn ra nhằm mở cửa thị trường cho vốn nước ngoài.

Từ đầu năm đến nay, thị trường cổ phiếu Việt Nam đã mang lại lợi nhuận mạnh mẽ, vượt trội hơn hẳn các đối thủ lớn trong ASEAN - có mức sinh lời dao động từ -5% đến +10% - và đứng trong số các thị trường dẫn dắt đà tăng của nhóm cận biên và mới nổi.

Trong suốt thập kỷ qua, VN-Index đã mang lại lợi nhuận hơn 100% tính theo USD - gần gấp đôi hiệu suất của toàn bộ ASEAN và hơn gấp đôi chỉ số loại A của Trung Quốc trong cùng thời kỳ.

"Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang phát huy tiềm năng của mình như một thị trường vốn của một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới. Sự vượt trội bền vững này đến từ sự kết hợp của động lực tăng trưởng trong nước, khả năng tiếp cận thị trường được cải thiện và nhận thức của nhà đầu tư ngày càng tích cực so với các đối thủ trong khu vực", LVF nhấn mạnh.

Trong bối cảnh này, quỹ Lumen Việt Nam đã duy trì hiệu suất vững chắc, với lợi nhuận đạt 17,07% tính đến ngày 14 tháng 8 năm 2025.

Nhận định thêm về thị trường, Lumen Việt Nam đánh giá, sau khi ghi nhận dòng vốn ròng nước ngoài tích lũy đạt 3,5 tỷ USD trong năm 2024 và 1,8 tỷ USD trong tám tháng đầu năm, dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển sang tích cực trong tháng 7 và tháng 8, không tính một số giao dịch đơn lẻ.

Mặc dù các nhà đầu tư trong nước dự kiến sẽ tiếp tục là động lực chính cho sự tham gia của thị trường trong thời gian tới, một sự đảo ngược bền vững trong dòng vốn nước ngoài có thể củng cố thêm đà tăng trưởng.

Chu kỳ cắt giảm lãi suất đang diễn ra của Fed sẽ cải thiện điều kiện thanh khoản toàn cầu, tạo ra bối cảnh thuận lợi hơn cho dòng vốn vào các thị trường có tăng trưởng cao như Việt Nam.

Song song với đó, việc nâng cấp dự kiến của FTSE Russell từ thị trường biên sang thị trường mới nổi nổi bật như một yếu tố quan trọng. Việc Việt Nam theo đuổi nâng cấp này vẫn là một trong những chủ đề quan trọng nhất cho năm 2025.

Thị trường chứng khoán của quốc gia đã nằm trong danh sách theo dõi của FTSE Russell để tái phân loại từ tháng 9 năm 2018 và được kỳ vọng sẽ được nâng lên trạng thái Thị trường Mới nổi thứ cấp vào tháng 9 năm nay, sau những cải cách quy định đã loại bỏ yêu cầu prefunding – trước đây là tiêu chí duy nhất chưa được đáp ứng để vào FTSE.

Dựa trên vốn hóa thị trường và thanh khoản hiện tại, Việt Nam có thể có tỷ trọng ước tính từ 0,6% đến 1% trong chỉ số FTSE Emerging Markets. Điều này sẽ chuyển thành dòng vốn thụ động tiềm năng khoảng 730 - 900 triệu USD.

Quan trọng hơn, một phân loại Thị trường Mới nổi sẽ mở rộng khả năng tiếp cận của Việt Nam đối với các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu, mở rộng sự tham gia vào vũ trụ đầu tư và có khả năng thu hút dòng vốn quỹ chủ động lớn hơn đáng kể trong trung hạn.

"Thị trường cổ phiếu Việt Nam đang bước vào giai đoạn mà sự tăng trưởng mạnh mẽ hội tụ với sự chuyển đổi cấu trúc có ý nghĩa. Các yếu tố vĩ mô mạnh mẽ, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp bền vững, khả năng tiếp cận thị trường được cải thiện, sự phát triển cơ sở hạ tầng và thị trường tài chính đang diễn ra, cùng với việc nâng cấp dự kiến lên trạng thái Thị trường Mới nổi của FTSE, đều hỗ trợ cho một câu chuyện tái định giá đang diễn ra.

Mặc dù sự biến động ngắn hạn có thể phát sinh từ các yếu tố bên ngoài, Việt Nam ngày càng được công nhận là một điểm phân bổ chiến lược cho các nhà đầu tư dài hạn đang tìm kiếm cả tăng trưởng và sự đa dạng trong danh mục thị trường mới nổi của họ", quỹ này nhấn mạnh.