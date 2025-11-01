Thứ Bảy, 01/11/2025

Trang chủ Kinh tế xanh

Chung ta nỗ lực làm sạch môi trường sau lũ, trả lại diện mạo xanh cho Huế

Nguyễn Thuấn

01/11/2025, 16:26

Ngay sau khi lũ rút, tại nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Huế còn đọng lại lượng lớn bùn đất và rác thải. Để làm sạch môi trường, trả lại diện mạo xanh cho Huế, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã chung tay dọn dẹp vệ sinh, để sớm ổn định cuộc sống...

Huế chung sức khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn dẹp sạch đẹp môi trường
Huế chung sức khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn dẹp sạch đẹp môi trường
Sau khi lũ rút, trên nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố Huế để lại một lượng lớn bùn đất và rác thải.
Sau khi lũ rút, trên nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố Huế để lại một lượng lớn bùn đất và rác thải.
Bùn và các loại rác thải tràn ngập trên các tuyến phố.
Bùn và các loại rác thải tràn ngập trên các tuyến phố.
Tranh thủ nắng lên, người dân dọn dẹp.
Tranh thủ nắng lên, người dân dọn dẹp.
Bùn đất lênh láng khắp nơi
Bùn đất lênh láng khắp nơi
Tại <span class=cơ sở giáo dục, giáo viên tập trung dọn vệ sinh trường lớp" />
Tại sở giáo dục, giáo viên tập trung dọn vệ sinh trường lớp
Các lực <span class=lượng công an, bộ đội tập trung hỗ trợ dọn bùn đất tại các trường học" />
Các lực lượng công an, bộ đội tập trung hỗ trợ dọn bùn đất tại các trường học
Lực lượng bộ đội biên phòng tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trường THCS Hương Thọ.
Lực lượng bộ đội biên phòng tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trường THCS Hương Thọ.
Cán bộ, chiến sĩ khắc phục hậu quả tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế.
Cán bộ, chiến sĩ khắc phục hậu quả tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế.
Cán bộ, chiến sĩ công an hỗ trợ các trường học dọn vệ sinh thu gom rác thải, làm sạch môi trường.
Cán bộ, chiến sĩ công an hỗ trợ các trường học dọn vệ sinh thu gom rác thải, làm sạch môi trường.
Chung tay dọn dẹp môi trường sau mưa lũ
Chung tay dọn dẹp môi trường sau mưa lũ
Các lực lượng tất <span class=bật dọn dẹp bùn đất tại các tuyến đường" />
Các lực lượng tất bật dọn dẹp bùn đất tại các tuyến đường
Bùn đất phủ kín mặt đường sau lũ khiến công tác vệ sinh mất nhiều thời gian
Bùn đất phủ kín mặt đường sau lũ khiến công tác vệ sinh mất nhiều thời gian
Công nhân môi trường tăng <span class=ca làm việc để thu dọn lượng rác khổng lồ sau ngập lụt" />
Công nhân môi trường tăng ca làm việc để thu dọn lượng rác khổng lồ sau ngập lụt
Dùng vòi xịt bùn đất trên đường
Dùng vòi xịt bùn đất trên đường
Sử dụng các vòi xịt nước cỡ lớn để rửa sạch bùn đất
Sử dụng các vòi xịt nước cỡ lớn để rửa sạch bùn đất
Việc vệ sinh tại các khu vực công cộng được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó”; đồng thời tổ chức tiêu độc, khử khuẩn môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh sau mưa lũ. 
Việc vệ sinh tại các khu vực công cộng được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó”; đồng thời tổ chức tiêu độc, khử khuẩn môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh sau mưa lũ. 
Sau khi nước rút đi, gần 200 cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã được huy động tỏa về các điểm di tích trọng yếu như Đại Nội﻿, lăng Tự Đức, lăng Minh Mạng, lăng Khải Định, cung An Định… để khơi thông nước đọng, xúc bùn, rửa sân gạch và lau chùi nội thất.
Sau khi nước rút đi, gần 200 cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã được huy động tỏa về các điểm di tích trọng yếu như Đại Nội﻿, lăng Tự Đức, lăng Minh Mạng, lăng Khải Định, cung An Định… để khơi thông nước đọng, xúc bùn, rửa sân gạch và lau chùi nội thất.
Làm sạch môi trường khu di tích.
Làm sạch môi trường khu di tích.

