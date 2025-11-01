Chung ta nỗ lực làm sạch môi trường sau lũ, trả lại diện mạo xanh cho Huế

Chung tay "Vì bầu trời xanh Việt Nam"

Sự kiện "Không khí sạch cho bầu trời xanh" với thông điệp "Vì từng nhịp thở – For Every Breath" đã được lan tỏa mạnh mẽ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường không khí. Đây không chỉ là một sự kiện mang tính biểu tượng, mà còn là lời kêu gọi hành động cụ thể từ mỗi cá nhân, tổ chức và cộng đồng để bảo vệ môi trường sống, hướng tới một tương lai bền vững và khỏe mạnh cho tất cả mọi người...