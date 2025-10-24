Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 24/10/2025
Tường Bách
24/10/2025, 11:33
Mới đây, tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tổ chức Chương trình Giới thiệu du lịch Việt Nam và kết nối doanh nghiệp 2025. Đây là sự kiện mở đầu trong chuỗi hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam tại Trung Quốc...
Từ ngày 20 - 28/10, chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam diễn ra tại các thành phố Bắc Kinh, Trùng Khánh và Thành Đô (Trung Quốc). Qua đó, làm mới hình ảnh điểm đến Việt với thông điệp: "Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận - Trải nghiệm đích thực, sống cùng di sản xanh".
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Việt Nam - Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng có nhiều tương đồng văn hóa và vị trí địa lý gần gũi. Hai nước đã duy trì hợp tác du lịch chặt chẽ ở cả cấp Trung ương lẫn địa phương, cùng hệ thống đường bay thẳng và charter linh hoạt.
Số liệu cho thấy điều đó không chỉ nằm trên văn bản. Năm 2024, Việt Nam đón gần 3,8 triệu khách Trung Quốc. Sau 9 tháng đầu năm 2025, con số này vượt 3,9 triệu lượt, tăng hơn 43% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vị trí thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam.
Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là 1 trong 5 thị trường nước ngoài lớn nhất gửi khách tới Trung Quốc. Lượng khách Việt Nam đến Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thiên Tân cũng tăng nhanh, phản ánh nhu cầu giao lưu ngày càng rõ nét.
Việc tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Trung Quốc trong năm 2025 được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng cộng hưởng đặc biệt, tiếp tục lan tỏa hình ảnh về đất nước, con người, văn hóa và du lịch Việt Nam. Từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng khách quốc tế và củng cố sức mạnh mềm quốc gia trong giai đoạn mới.
Trước đó, tháng 10/2022, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã ký kết “Kế hoạch Hợp tác Văn hóa và Du lịch giai đoạn 2023 – 2027”. Kế hoạch mở ra khuôn khổ hợp tác toàn diện, bền vững, có định hướng và chiều sâu giữa hai Bộ, hai ngành trong những năm sau đó.
Tại Chương trình, bà Trịnh Phương, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch Thành phố Bắc Kinh, nói về Việt Nam bằng những từ ngữ đầy thiện cảm: “Một đất nước giàu văn hóa, phong cảnh tươi đẹp, con người thân thiện”.
Bà Trịnh Phương kỳ vọng thông qua sự kiện lần này, Bắc Kinh và Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực văn hóa và du lịch. Mở rộng trao đổi khách, hợp tác phát triển sản phẩm và quảng bá chung để ngày càng có nhiều du khách Việt Nam biết đến, khám phá Bắc Kinh. Đồng thời giúp người dân Bắc Kinh hiểu hơn và cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp, sức hấp dẫn của Việt Nam.
Trong khuôn khổ Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Trung Quốc, nhiều hoạt động gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp (B2B) đã và đang diễn ra sôi nổi. Sự kiện tạo cơ hội cho các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, hãng hàng không... của cả hai nước trao đổi và mở rộng quan hệ đối tác.
Điểm nhấn đáng chú ý là phần giới thiệu chính sách visa du lịch mới, sản phẩm và điểm đến nổi bật, hạ tầng du lịch, các chương trình kích cầu, định hướng marketing cho thị trường Trung Quốc. Gới thiệu chính sách và mạng lưới hàng không giữa hai nước, các gói sản phẩm ưu đãi; rút thăm trúng thưởng (vé máy bay, tour, voucher nghỉ dưỡng) do các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam tài trợ.
Trong dịp này, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng tổ chức gặp gỡ và làm việc với các cơ quan quản lý du lịch Trung Quốc, các hiệp hội, hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch lớn và đối tác marketing nhằm tăng cường hợp tác, mở rộng kết nối và xúc tiến quảng bá chung giữa hai nước.
Ông Lô Kim Phi, Phó Tổng giám đốc Công ty du lịch quốc tế Vương Phủ Bắc Kinh (CPITS), cho biết du lịch MICE là mảng nghiệp vụ chính của công ty, chiếm tới 40% các loại dịch vụ mà CPITS đang triển khai. “Tôi cho rằng, Việt Nam có tiềm năng thị trường rất lớn. Dù là cho mục đích thăm viếng, kinh doanh, triển lãm hay các tour thiết kế riêng, Việt Nam đều có tiềm năng to lớn và là một điểm đến tuyệt vời”, ông Lô Kim Phi đánh giá.
Ở chiều ngược lại, bà Vũ Nam Phương, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Thương mại quốc tế Phương Nam (PNTrip) đánh giá Trung Quốc là một thị trường vô cùng tiềm năng cho du lịch MICE. Với nhiều đường bay và nhiều sản phẩm phù hợp với thị trường Trung Quốc, khi chính sách thị thực và thông quan được cải thiện hơn, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội đón các đoàn khách Trung Quốc.
“Việt Nam là một trong những thị trường đáp ứng được rất nhiều các tiêu chí du lịch MICE của Trung Quốc, đặc biệt là có những khách sạn tiêu chuẩn 5 sao có thể tổ chức các hội thảo, hội nghị hay sự kiện lớn. Đây là các sản phẩm mà thị trường Trung Quốc đang hướng tới. Họ thường xuyên tổ chức các chương trình MICE của các công ty, trường học,” bà Vũ Nam Phương chia sẻ.
Bên cạnh du lịch MICE, bà Cổ Lệ, đại diện Công ty du lịch đường sắt Bắc Kinh, cho biết "du lịch tóc bạc" – du lịch người cao tuổi cũng là mảng dịch vụ vô cùng quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động của công ty. Trong đó, khoảng cách gần về địa lý là một lợi thế rất lớn của Việt Nam.
“Hiện tại chúng tôi đang khảo sát, nghiên cứu xem liệu có thể thiết kế các chuyến tàu dành riêng sang Việt Nam hay không. Nhiều người Trung Quốc giàu có, đã nghỉ hưu, họ có cả tiền bạc lẫn thời gian, nhưng lại ngại đi máy bay vì lý do tuổi tác và các vấn đề về sức khỏe. Chúng tôi đang cân nhắc xem có thể đến Hà Nội trước, rồi đi tàu tiếp đến Nha Trang, Đà Nẵng hay không”, bà Cổ Lệ cho biết.
Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc tổ chức hoạt động quảng bá du lịch tại các thành phố lớn của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tạo bước nhảy về lượng và chất cho thị trường Trung Quốc vào Việt Nam.
Từ đó, không chỉ tăng tối thiểu 20 - 30% lượng khách trong năm nay, mà còn tái cơ cấu dòng khách theo hướng giá trị cao, tập trung vào các dòng sản phẩm cao cấp, như du lịch MICE, du lịch golf, du lịch wellness và trải nghiệm cao cấp.
Sau Bắc Kinh, đoàn công tác sẽ tiếp tục tới Trùng Khánh và Thành Đô - những đô thị năng động của miền Tây Trung Quốc để lan tỏa thông điệp “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận, Trải nghiệm đích thực, Sống cùng di sản xanh”.
