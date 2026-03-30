Triển lãm di sản nghệ thuật của cố họa sĩ Lê Công Thành

Triển lãm “Mục quang - The Gaze” sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 12/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội). Sự kiện sẽ giới thiệu 35 tác phẩm hội họa và 19 bản nặn tay bằng đất nung, uốn cắt kim loại của cố điêu khắc gia, họa sĩ Lê Công Thành…

Cố họa sĩ, nhà điêu khắc Lê Công Thành sinh năm 1932 tại làng Hải Châu, nay thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ông tốt nghiệp khóa Mỹ thuật Kháng chiến Tô Ngọc Vân (1955-1957) và có thời gian là giảng viên tại Khoa Điêu khắc, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Năm 1983, ông được bổ nhiệm làm Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật, Phó Chủ tịch chuyên ngành điêu khắc Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa II (1983-1989). Ông có một sự nghiệp điêu khắc đồ sộ và phong cách sáng tác độc lập. Ông được giới mỹ thuật tôn là "vị thần cai quản của phái đẹp" với số lượng đồ sộ các tác phẩm về người phụ nữ Việt Nam, là "cây đại thụ" của nền Điêu khắc Việt Nam của thế kỷ 20.

Trong sự nghiệp sáng tác, ông đã để lại nhiều tác phẩm giá trị cho mỹ thuật Việt Nam như: Tượng đài Núi Thành 1985, Bác Hồ và các cháu, Vân dại, Bà má nghiền trầu, Mẹ Âu Cơ (tại Công viên Biển Đông đường Phạm Văn Đồng, Đà Nẵng)...

Với những đóng góp của mình, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2001; Giải A Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 1976; Giải nhì triển lãm 10 năm điêu khắc toàn quốc năm 1983 và nhiều giải thưởng danh dự khác.

Cố họa sĩ, nhà điêu khắc Lê Công Thành.

“Mục quang” là cuộc trưng bày những tác phẩm điêu khắc, hội họa, chân dung đầy ám ảnh và suy tưởng của cố điêu khắc gia – họa sĩ Lê Công Thành. Những nét họa hiện lên không chỉ là hình dung của một con người, mà là nơi hội tụ của ký ức, đối thoại và những rung động rất riêng mà người nghệ sĩ đã giữ lại trong ánh nhìn của mình.

Với Lê Công Thành, điêu khắc không bắt đầu từ vật liệu, mà bắt đầu từ một “ánh nhìn”. Mỗi khi trong ông hình thành một ý niệm mới cho tác phẩm, ông thường nặn tay bằng đất, cắt uốn từ miếng kim loại, tạo hình từ hòn cuội, đá vụn… hoặc phác họa lại bằng nét vẽ như một cách giữ lấy khoảnh khắc đầu tiên của cảm xúc trước khi nó trở thành hình khối vĩnh cửu. Chính những bản nặn, uốn, cắt hay phác thảo ấy là nơi ta thấy rõ nhất dòng chảy sáng tạo nguyên sơ, trực diện và không che giấu.

Triển lãm “Mục quang - The Gaze” mời các tín đồ yêu nghệ thuật tham gia vào hành trình đi qua những ánh nhìn – nơi người xem có thể bắt gặp chính mình trong đó: khi gần gũi, khi xa xăm, khi dịu dàng, khi gai góc. Mỗi tác phẩm là một điểm dừng của cảm xúc, một lát cắt của thời gian, được lưu giữ qua bàn tay và tâm tưởng của người nghệ sĩ. Các tác phẩm được trưng bày cũng là những dấu vết sống động của quá trình hình thành ý tưởng, nơi hội họa và điêu khắc giao thoa, soi chiếu lẫn nhau.

Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày mất của Lê Công Thành (28/03/2019) đồng thời hướng tới chào mừng 41 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016) như một sự giao thoa giữa ký ức cá nhân và dòng chảy lịch sử, nơi những ánh nhìn riêng tư cũng hòa vào một thời đại rộng lớn.

Sự kiện được HAKIO Let's Art tổ chức như một lời tri ân tới người nghệ sĩ đã dành cả đời để quan sát, cảm thụ và để lại cho đời những giá trị nghệ thuật không thể lãng quên.