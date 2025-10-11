Chuỗi triển lãm quốc tế chuyên ngành thủy sản và công nghệ ngành tôm 2026

Chuỗi triển lãm quốc tế chuyên ngành thủy sản (Aquaculture Vietnam 2026) và công nghệ ngành tôm (VietShrimp 2026) lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh sẽ giới thiệu những sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiên tiến nhất của toàn bộ chuỗi giá trị ngành thủy sản, từ con giống, thức ăn, công nghệ nuôi trồng đến chế biến và xuất khẩu.

Chuỗi sự kiện chuyên ngành thủy sản nói trên, do Cục Thủy sản và Kiểm ngư Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chủ trì, lần đầu tiên diễn ra vào tháng 3/2026, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, dành cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các đối tác trong ngành thủy sản muốn giới thiệu những sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiên tiến nhất ra thị trường.

Số liệu thống kê của Cục Thủy sản và Kiểm ngư Việt Nam cho biết trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng thủy sản cả nước đạt khoảng 4,5 triệu tấn, tăng 3,1% so cùng kỳ năm ngoái; trong đó, sản lượng nuôi trồng chiếm 2,57 triệu tấn, chiếm tỷ trọng gần 60%.

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 5,25 tỷ USD, tăng 19,5% so với năm 2024, cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của toàn ngành. Nếu xét trên bình diện tổng thể, Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho rằng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong năm 2025 có thể đạt 9 - 9,2 tỷ USD, tương đương mức giảm gần 10% so với năm 2024. Trong đó, tôm được dự báo chiếm tỷ trọng lớn nhất với 3,6 - 3,8 tỷ USD; kế đến là cá tra khoảng 1,8 tỷ USD; cá ngừ 850 - 900 triệu USD; các nhóm hải sản khác gần 3 tỷ USD.

Việt Nam với lợi thế về đường bờ biển dài hơn 3.200 km, hệ thống sông ngòi và kênh rạch dày đặc cùng điều kiện tự nhiên thuận lợi, sở hữu tiềm năng to lớn phát triển ngành thủy sản. Nguồn lợi hải sản phong phú kết hợp với vùng nước ngọt và nước lợ đa dạng, đã tạo nên nền tảng vững chắc cho nuôi trồng thủy sản. Trong nhiều năm qua, ngành nuôi trồng thủy sản trong nước đã vươn lên trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời đóng vai trò là động lực chính thúc đẩy xuất khẩu.

Lợi thế là vậy, nhưng xuất khẩu thủy sản Việt Nam đến nay vẫn tồn tại những hạn chế, nhất là về mặt hậu cần. Chẳng hạn, hạ tầng dịch vụ logistics nghề cá còn yếu, sản xuất chủ yếu nhỏ lẻ, manh mún và thiếu chuỗi liên kết chặt chẽ… Cùng với đó, các rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe từ thị trường quốc tế; đặc biệt liên quan đến an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, đã, đang và sẽ tiếp tục tạo áp lực lớn lên các mặt hàng chủ lực như tôm và cá tra, làm suy giảm lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong thương mại toàn cầu.

Họp báo công bố Aquaculture Vietnam - VietShrimp 2026, sáng 10/10/2025.

Để thích ứng với những biến động của thị trường, cũng như bảo đảm sự phát triển bền vững, các chuyên gia cho rằng ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm.

Một là, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, từ hệ thống giám sát môi trường đến công nghệ nuôi trồng tuần hoàn, nhằm nâng cao năng suất và giảm thiểu tác động môi trường.

Hai là, tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thông qua việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, nhất là từ các thị trường trọng điểm như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản…

Ba là, phát triển và đa dạng hóa thị trường bằng cách đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm các điểm đến xuất khẩu mới, đồng thời nâng cao giá trị thương hiệu thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế. Những định hướng này sẽ không chỉ giúp ngành củng cố lợi thế cạnh tranh mà còn mở ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển xanh và bền vững.

Định hướng phát triển thủy sản Việt Nam đã được xác lập và quy định trong các chiến lược và quy hoạch quốc gia như Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 09/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Định hướng nhằm đặt mục tiêu phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững, có trách nhiệm, vừa bảo tồn nguồn lợi thủy sản và môi trường sống, vừa nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh quốc tế. Nhà quản lý chú trọng mở rộng diện tích các khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các khu cư trú nhân tạo; đồng thời điều chỉnh cường lực khai thác phù hợp với khả năng phục hồi của nguồn lợi, đẩy mạnh nuôi trồng để bù đắp nhu cầu, và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất và quản lý.

Đồng bằng sông Cửu Long được mệnh danh là “thủ phủ ngành tôm”, cùng với “vựa lúa” và “vựa trái cây” cả nước, là nơi diễn ra sự kiện VietShrimp hằng năm trong suốt 10 năm qua từ 2016, lần đầu tiên sẽ đồng hành cùng Aquaculture Vietnam 2026 tại TP. Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế năng động với hạ tầng hiện đại và khả năng kết nối mạnh mẽ, hứa hẹn đem đến sự kết hợp độc đáo giữa bản sắc địa phương và tầm nhìn toàn cầu. Đồng thời còn nhằm thu hút sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các chuyên gia và nhà hoạch định chính sách trong toàn bộ chuỗi giá trị thủy sản tại Việt Nam.