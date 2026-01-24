Chủ Nhật, 25/01/2026

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Hà Lê

24/01/2026, 14:58

Tối 23/1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình được tổ chức trọng thể, thu hút sự tham dự của đông đảo đại biểu và Nhân dân Thủ đô.

Chương trình được tổ chức để chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026). Ảnh: TTXVN
Chương trình được tổ chức để chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026). Ảnh: TTXVN

Tham dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các tổ chức chính trị – xã hội, các ban, bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo Nhân dân Thủ đô và các địa phương.

Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN

Chương trình mở màn bằng tiết mục trống hội “Khát vọng tỏa sáng”, tạo không khí hùng tráng, tiếp đó là video clip giới thiệu những dấu ấn nổi bật của Đại hội XIV của Đảng. Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh, ánh sáng và kỹ thuật trình diễn hiện đại, mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, thể hiện khí thế mới sau thành công của Đại hội.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là các màn mashup ca khúc chào mừng, trình diễn nhạc kèn và đồng diễn quy mô lớn, qua đó lan tỏa tinh thần thống nhất ý chí, đồng lòng hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước đã được Đại hội XIV đề ra.

Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, nghi thức rước Quốc kỳ được tổ chức trọng thể. Lá cờ đỏ sao vàng được rước vào lễ đài trong tiếng nhạc chào cờ thiêng liêng, đội hình rước cờ tiến lên sân khấu, mở đầu phần nghi lễ của chương trình. Khoảnh khắc này đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân bày tỏ niềm tin son sắt đối với sự lãnh đạo của Đảng; tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các thế hệ tiền bối cách mạng, anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và hạnh phúc của Nhân dân.

Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành công của Đại hội XIV là lời hiệu triệu mạnh mẽ, thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô hành động quyết liệt hơn nữa với tinh thần tiên phong, gương mẫu. Với trách nhiệm và vinh dự đặc biệt, Hà Nội xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, huy động và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, xây dựng Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” được xây dựng với kết cấu ba phần xuyên suốt chủ đề “Tầm nhìn mới – Kỳ tích mới – Kỷ nguyên mới”. Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam cùng lực lượng diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng, tạo nên các màn biểu diễn hùng tráng, trang nghiêm và giàu cảm xúc.

Việc ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại, kết hợp hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, ánh sáng đã góp phần nâng cao chất lượng nghệ thuật, truyền tải sinh động thông điệp về niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình khẳng định giá trị lịch sử và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt tiến trình cách mạng; đồng thời góp phần củng cố niềm tin, nâng cao khí thế, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ cho toàn xã hội sau thành công của Đại hội XIV.

Chương trình khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn, rực sáng bầu trời Sân vận động Mỹ Đình, tạo nên dấu ấn giàu cảm xúc, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

