Chương trình Vinh quang Việt Nam 2022 vinh danh 13 tập thể, cá nhân

Sáng 7/9, Báo Lao động tổ chức họp báo Chương trình Vinh Quang Việt Nam với chủ đề “Bản lĩnh Việt Nam”, lễ vinh danh sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 10/9/2022.

Chương trình Vinh Quang Việt Nam là sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, các Anh hùng; gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Ban tổ chức, chương trình Vinh Quang Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 1/5/2004 sau đó tổ chức thường niên, tính đến năm 2022 là lần thứ 17 chương trình được tổ chức.

Năm 2022, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát, tình hình kinh tế - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm nay cũng là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm thứ hai thực hiện các nghị quyết, chương trình của Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong bối cảnh đó, Chương trình Vinh Quang Việt Nam tiếp tục được thực hiện với chủ đề “Bản lĩnh Việt Nam”.

Năm nay, có 7 tập thể, 6 cá nhân được vinh danh, thể hiện được khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, dũng cảm hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Nhiều cá nhân, đơn vị trở thành nguồn cảm hứng lan toả năng lượng tích cực trong xã hội với một khát vọng vươn lên, xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc hơn, khẳng định bản lĩnh Việt Nam là tinh thần chủ đạo của Chương trình Vinh quang Việt Nam 2022 - Bản lĩnh Việt Nam.

Tại họp báo, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết việc lựa chọn chủ đề của Chương trình Vinh Quang Việt Nam năm 2022 đã được Ban tổ chức cân nhắc kỹ càng. Chúng ta vừa qua hơn 2 năm đại dịch Covid-19 với rất nhiều những mất mát, đau thương, nhưng trong khó khăn thì người dân đã nỗ lực, thể hiện tinh thần, bản lĩnh Việt Nam để vươn lên đùm bọc nhau.

“Trong bối cảnh đang phục hồi và phát triển kinh tế, bản lĩnh tinh thần Việt Nam cần được nhân lên. Những tấm gương điển hình này chính là những bông hoa đẹp trong tinh thần đó, để nhân rộng ra toàn xã hội. Từ đó chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa những con người Việt Nam thực sự bản lĩnh, để đương đầu với khó khăn, vượt qua thách thức, đưa đất nước phát triển”, ông Ngọ Duy Hiểu nói.

Theo ông Hiểu, những tấm gương được lựa chọn năm nay đều là những tập thể, cá nhân rất xuất sắc, đặc biệt đã được “trẻ hóa” hơn về những cá nhân được vinh danh.

Hầu hết những tấm gương đã thể hiện được đúng tinh thần chủ đạo của Chương trình Vinh quang Việt Nam là “nỗ lực, những hành động dũng cảm, nhân văn, những con người đóng góp công sức, trí tuệ cho xã hội” với những đối tượng được mở rộng.

Đó là những Mẹ Việt Nam Anh hùng, là những học sinh đoạt thành tích cao trong học tập, là những công nhân sản xuất trực tiếp, là những vận động viên xuất sắc đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới với những thành tích trong thể thao, là những con người dũng cảm quên mình, những tấm gương hy sinh để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tính đến năm 2022, đã có tổng số 258 tập thể, cá nhân được vinh danh qua 17 kỳ Vinh Quang Việt Nam, trong đó có 95 tập thể, 163 cá nhân.

Danh sách 13 tập thể, cá nhân được vinh danh trong chương trình Vinh Quang Việt Nam 2022:

7 tập thể:

- Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Yên Hoà, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

- Trung tâm Xây dựng Dữ liệu Quốc gia về dân cư – Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an.

- Các chiến sĩ Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Tổng Công ty Bia rượu, nước giải khát Sài Gòn Sabeco.

- Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel.

- Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

6 cá nhân:

- Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh.

- Ông Vũ Gia Luyện, CEO Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ quốc tế ITS.

- Em Nguyễn Đức Thuận, nguyên học sinh trường THPT Chuyên Bắc Ninh, sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Vận động viên Nguyễn Thị Oanh, Đội tuyển Điền kinh Quốc gia.

- Bà Thạch Thị Chal Thy, Giám đốc Công ty TNHH Trà Vinh Farm.

- Thạc sĩ Đỗ Doãn Bách, Phòng C3, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai.