Chuyển các cam kết tại BRICS thành dự án, kết quả cụ thể

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Ấn Độ đã đạt nhiều kết quả quan trọng, mở thêm không gian hợp tác với BRICS và các đối tác; thời gian tới cần chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận thành những dự án, kết quả cụ thể.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trả lời báo chí về kết quả chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá chuyến công tác đã thành công rất tốt đẹp, với chương trình hoạt động đối ngoại dày đặc, hiệu quả và thực chất.

Theo Bộ trưởng, đây là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương cấp cao quan trọng của Việt Nam trong năm 2026, đồng thời là hoạt động đối ngoại cấp cao quan trọng với Ấn Độ, tiếp nối thành công chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ tháng 5/2026.

Trong hơn 24 giờ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18; hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi; gặp lãnh đạo nhiều nước thành viên và đối tác BRICS, trong đó có Tổng thống Nga, Tổng thống Indonesia, Tổng thống Philippines, Tổng thống Burundi, Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng Ethiopia, Trưởng đoàn Cuba và Trưởng đoàn Ả-rập Xê-út.

Thủ tướng cũng gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), cùng nhiều đối tác, doanh nghiệp Ấn Độ.

BA ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG SỨC CHỐNG CHỊU VÀ TẠO ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết sự tham gia của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, đặc biệt là bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, được nước chủ nhà và các nước thành viên đánh giá cao.

Bám sát những vấn đề BRICS đang quan tâm, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ và mong muốn BRICS phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ chế đa phương khu vực, liên khu vực và toàn cầu, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác, tạo cơ hội phát triển bình đẳng và bền vững cho tất cả các quốc gia.

Việt Nam cũng mong muốn BRICS phát huy vai trò lớn hơn trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng và củng cố lòng tin; góp phần tìm kiếm giải pháp cho các thách thức toàn cầu và thúc đẩy cải cách hệ thống đa phương nhằm đáp ứng toàn diện hơn lợi ích của các nước đang phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18. Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý, Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra ba đề xuất trọng tâm.

Thứ nhất, chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế.

Thứ hai, chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời kiến tạo các động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững.

Thứ ba, chuyển hóa cơ hội hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành các chương trình, dự án cụ thể, phục vụ lợi ích chung của các quốc gia, qua đó đưa các cam kết và sáng kiến vào thực tiễn.

“Đây là những đề xuất thiết thực đối với BRICS và Việt Nam, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay”, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định những đóng góp của Việt Nam đã góp phần nâng tầm Hội nghị. Báo chí Ấn Độ cũng nhận định sự hiện diện của Việt Nam không chỉ thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với BRICS mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa BRICS và ASEAN.

Đối với quan hệ song phương, cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Narendra Modi là dịp quan trọng để lãnh đạo hai Chính phủ đánh giá việc triển khai hợp tác kể từ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ tháng 5/2026 và sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường.

Hai bên đánh giá quan hệ song phương đã có những bước phát triển tích cực, thực chất trên nhiều lĩnh vực; đồng thời xác định các phương hướng, biện pháp cụ thể để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, đưa quan hệ hai nước ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Các cuộc gặp của Thủ tướng với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế và nhiều đối tác cũng góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm và mở ra những hướng hợp tác mới.

Bộ trưởng Ngoại giao cho rằng việc Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc với lãnh đạo Ấn Độ, các thành viên và đối tác BRICS, các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp lớn của Ấn Độ là những hoạt động cụ thể triển khai tích cực, hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, trong đó có việc nâng tầm sự tham gia của Việt Nam tại các thể chế đa phương.

Trong năm BRICS kỷ niệm 20 năm thành lập, việc Việt Nam tham dự Hội nghị với tư cách Nước Đối tác không chỉ tăng cường sự tham gia, đóng góp của Việt Nam đối với BRICS mà còn thúc đẩy quan hệ với các thành viên và đối tác của cơ chế này.

Thông qua hợp tác trong khuôn khổ BRICS, Việt Nam có thêm điều kiện củng cố hiểu biết, tin cậy chính trị và khai thác những tiềm năng hợp tác mới, nhất là trong đa dạng hóa thị trường thương mại, đầu tư; phát triển khoa học - công nghệ; triển khai các dự án về năng lượng, hạ tầng, đào tạo nhân lực, y tế, giáo dục, du lịch và văn hóa.

CHUYỂN THỎA THUẬN THÀNH KẾT QUẢ HỢP TÁC THỰC CHẤT

Về những công việc thời gian tới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết trong khuôn khổ BRICS, Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với các nước thành viên và đối tác, tiếp tục tham gia, đóng góp vào những trụ cột hợp tác phù hợp với khả năng, mối quan tâm và lợi ích của Việt Nam cũng như các nước đang phát triển.

Một trong những ưu tiên là nâng cao khả năng chống chịu và tính tự cường của nền kinh tế; cùng BRICS đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống, phát huy những động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Việt Nam cũng sẽ cùng các thành viên, đối tác BRICS và các nước đang phát triển tìm kiếm những phương thức, biện pháp cụ thể để phát huy vai trò của các thể chế đa phương, phục vụ tốt hơn lợi ích của các nước đang phát triển.

Đối với hợp tác với Ấn Độ, Bộ trưởng cho biết hai nước đã xác định tinh thần chung là tăng cường hội tụ về chiến lược và kết nối thiết thực hơn. Theo đó, các chương trình, kế hoạch hợp tác sẽ tiếp tục được triển khai cụ thể ở từng cấp, từng ngành và từng địa phương.

Cùng với đó, Việt Nam sẽ sớm trao đổi, triển khai các thỏa thuận đạt được với các đối tác, trong đó có những đề xuất, phương hướng hợp tác mới mà Thủ tướng Chính phủ đã trao đổi với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế tại Hội nghị.

“Tinh thần là phải làm sao chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận thành những dự án, kết quả cụ thể, đem lại hiệu quả kinh tế thực chất, phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước”, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định.