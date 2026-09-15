Đối ngoại nhân dân phải tạo nguồn lực cụ thể cho phát triển đất nước

Theo Nhân Dân, sáng 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại buổi gặp mặt, đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp báo cáo kết quả Đại hội và đề xuất những định hướng lớn trong nhiệm kỳ mới.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả nhiệm kỳ trước, đồng thời yêu cầu từ những việc đã làm được, chưa làm được phải rút ra bài học, xác định tầm nhìn, định hướng chiến lược và phương pháp thực hiện hiệu quả hơn.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bước vào giai đoạn mới, đối ngoại nhân dân phải đặt ra yêu cầu cao hơn. Hoạt động này không thể chỉ dừng ở mở rộng quan hệ mà phải xây dựng những mạng lưới có chiều sâu, có khả năng kết nối và huy động; từ tạo dựng thiện cảm tiến tới xây dựng niềm tin; từ các mối quan hệ và mạng lưới đối tác tạo ra nguồn lực cụ thể phục vụ phát triển đất nước.
“Phải chuyển từ ‘có mối quan hệ’ sang ‘có quan hệ thực chất, hiệu quả’, góp phần gia tăng sức mạnh của Việt Nam”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh; đồng thời đề nghị tạo điều kiện để các tổ chức, chuyên gia, cộng đồng Việt Nam cùng đối tác quốc tế tham gia những sáng kiến có ích cho cả hai phía.
Liên hiệp và các tổ chức thành viên phải chủ động tham mưu, nhận việc và chứng minh vai trò bằng kết quả. Đối ngoại nhân dân cần phát huy khả năng mở các “kênh đối thoại bổ trợ và linh hoạt”, phối hợp với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước xử lý những vấn đề phức tạp; khai thác nguồn tin đa chiều để nhận diện xu hướng, tham mưu kịp thời, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa.
Cùng với mở rộng quan hệ với nghị sĩ, học giả, CEO quốc tế, cần chú trọng thế hệ trẻ; tạo điều kiện để trí thức, doanh nhân kiều bào đóng góp, trở thành những “đại sứ thiện chí” tự nhiên của đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Liên hiệp phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy tụ hoạt động đối ngoại của các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng và địa phương; chia sẻ thông tin, phối hợp cụ thể, khắc phục tình trạng “mạnh ai nấy làm”, tránh phân tán nguồn lực.
Các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương cần khẩn trương tham mưu hoàn thiện thể chế về đối ngoại nhân dân; tháo gỡ vướng mắc trong chia sẻ thông tin, phối hợp liên ngành, đào tạo, luân chuyển cán bộ; có cơ chế tài chính linh hoạt theo hướng đặt hàng, khoán việc; tạo điều kiện để Liên hiệp tham gia các cơ chế điều phối quốc gia phù hợp.
Cùng với đó, bộ máy cần được rà soát, sắp xếp theo hướng “quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Cán bộ đối ngoại nhân dân thế hệ mới phải vững bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ và nhạy bén với thời cuộc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chấp hành khóa VII cụ thể hóa chương trình hành động ngay sau Đại hội; việc gì đủ điều kiện phải triển khai ngay, mỗi nhiệm vụ quan trọng phải xác định rõ sản phẩm, kết quả, trách nhiệm và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc.
Phát huy truyền thống đối ngoại nhân dân của dân tộc, coi trọng hòa hiếu, nhân nghĩa, lấy chân thành, thủy chung và lòng tin làm nền tảng, vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ chủ động kiến tạo niềm tin, chuyển hóa niềm tin thành nguồn lực, đóng góp thiết thực cho phát triển đất nước.
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