Thủ tướng đề nghị AIIB tăng hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng chiến lược, chuyển đổi xanh

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, chuyển đổi xanh, năng lượng, phát triển đô thị và kết nối vùng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Zou Jiayi, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Theo TTXVN, ngày 12/9, tại New Delhi, Ấn Độ, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp bà Zou Jiayi, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB).

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng bà Zou Jiayi được bầu làm Chủ tịch AIIB nhiệm kỳ 2026-2031; đánh giá cao vai trò và đóng góp của AIIB trong huy động nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường kết nối, thúc đẩy phát triển bền vững tại khu vực, cũng như những kết quả tích cực trong hợp tác giữa Việt Nam và AIIB thời gian qua.

Thủ tướng đề nghị AIIB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, có tính lan tỏa cao, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển đô thị và kết nối vùng.

Chủ tịch Ngân hàng AIIB cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng bền vững. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Đồng thời, AIIB tăng cường hỗ trợ kỹ thuật trong khâu chuẩn bị dự án, thiết kế các cấu trúc tài chính sáng tạo; đẩy mạnh đồng tài trợ với các đối tác phát triển và khu vực tư nhân nhằm huy động tối đa nguồn lực cho nhu cầu đầu tư hạ tầng của Việt Nam.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ đối tác dài hạn với AIIB, nhất là trong phát triển hạ tầng chiến lược, chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng đề nghị AIIB phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam xây dựng danh mục dự án hợp tác trung và dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và các ưu tiên của AIIB.

Cùng với đó, AIIB tăng cường hợp tác với các định chế tài chính Việt Nam theo mô hình của IFC, ADB để cùng huy động vốn, phát hành trái phiếu trên thị trường tài chính trong nước và xây dựng danh mục các dự án khả thi, hiệu quả tại Việt Nam.

Về phần mình, Chủ tịch AIIB Zou Jiayi đánh giá cao định hướng phát triển của Việt Nam; khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của AIIB và bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác giữa hai bên.

Chủ tịch AIIB nhất trí với các định hướng hợp tác và lĩnh vực ưu tiên do Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất, cho rằng đây là hướng đi phù hợp để chuyển từ hợp tác theo từng dự án riêng lẻ sang hợp tác theo chương trình, qua đó hình thành danh mục dự án chất lượng, đủ điều kiện triển khai và có khả năng huy động nguồn tài chính với điều kiện ưu đãi.

AIIB hoan nghênh các bộ, ngành và địa phương Việt Nam giới thiệu các dự án tiềm năng, nhất là trong các lĩnh vực kết nối hạ tầng giao thông, đường sắt, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, phát triển đô thị và kết nối xuyên biên giới để đưa vào danh mục hợp tác.

AIIB cũng sẵn sàng phối hợp với Việt Nam trong xác định, chuẩn bị và triển khai các dự án ưu tiên.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, sớm cụ thể hóa các nội dung đã trao đổi, thúc đẩy hợp tác Việt Nam - AIIB ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, xanh và bền vững của Việt Nam.