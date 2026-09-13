Thủ tướng đề nghị ACME đầu tư các dự án xanh, năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Tiếp lãnh đạo Tập đoàn ACME của Ấn Độ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị tập đoàn nghiên cứu mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là các dự án xanh, năng lượng tái tạo, đồng thời tăng cường chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp ông Sanjay Dhawan, Phó Chủ tịch Tập đoàn ACME - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Chính phủ, ngày 12/9, tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương tại Ấn Độ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp ông Sanjay Dhawan, Phó Chủ tịch Tập đoàn ACME cùng các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.

ACME là tập đoàn của Ấn Độ hoạt động trong lĩnh vực năng lượng sạch và phát triển bền vững, đã triển khai các dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất trên 8 GW tại Ấn Độ. Tại Việt Nam, tập đoàn đã ký thỏa thuận nguyên tắc với doanh nghiệp trong nước về cung cấp dài hạn nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất thép xanh.

Tại cuộc tiếp, ông Sanjay Dhawan cho biết ACME mong muốn thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam trong cung ứng và phát triển chuỗi giá trị nguyên liệu; đồng thời quan tâm nghiên cứu cơ hội đầu tư, chuyển giao công nghệ, hợp tác thương mại và phát triển các dự án năng lượng sạch tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn lớn, có năng lực công nghệ của Ấn Độ tăng cường đầu tư, nhất là trong những lĩnh vực Ấn Độ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như năng lượng sạch, công nghiệp xanh, vật liệu mới, công nghệ cao, hạ tầng và chuyển đổi số.

Thủ tướng đề nghị ACME nghiên cứu mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang triển khai các chiến lược, quy hoạch quốc gia về chuyển đổi xanh, trong đó xác định năng lượng tái tạo, năng lượng mới, hydrogen xanh, công nghệ lưu trữ năng lượng và các giải pháp giảm phát thải là những lĩnh vực ưu tiên. Với kinh nghiệm và năng lực của mình, ACME còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác tại Việt Nam.

Ghi nhận định hướng của ACME xây dựng chuỗi giá trị tích hợp từ năng lượng tái tạo, hydrogen xanh đến vật liệu phát thải thấp và khử carbon trong công nghiệp, Thủ tướng hoan nghênh tập đoàn tăng cường kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam để triển khai các giải pháp giảm phát thải.

Theo Thủ tướng, Việt Nam đang chuẩn bị sửa đổi Luật Đầu tư theo hướng chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo giá trị gia tăng, có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị ACME nghiên cứu mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, triển khai các dự án có quy mô, tạo giá trị gia tăng và kết nối với thị trường khu vực.

Qua đó, Việt Nam hướng tới không chỉ là thị trường tiêu thụ sản phẩm xanh mà còn trở thành địa điểm đầu tư, cứ điểm sản xuất và một mắt xích trong chuỗi giá trị khu vực, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Thủ tướng cũng đề nghị ACME nghiên cứu đầu tư các dự án xanh và năng lượng tái tạo tại Việt Nam; tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, kết nối và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp, góp phần hình thành chuỗi giá trị công nghiệp xanh.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có năng lực, công nghệ và tầm nhìn dài hạn mở rộng hợp tác, đầu tư, Thủ tướng mong muốn ACME trở thành một trong những doanh nghiệp Ấn Độ tiên phong triển khai các dự án hợp tác tiêu biểu, ứng dụng công nghệ mới, đóng góp thiết thực vào quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam - Ấn Độ.

* Trưa 12/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng Bác ở Công viên G20, New Delhi.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên G20, Thủ đô New Delhi - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người bạn lớn của nhân dân Ấn Độ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước đã đặt nền móng, vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên G20 là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước và tình cảm của nhân dân Ấn Độ dành cho Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi bà con và sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ; động viên cộng đồng tiếp tục đoàn kết, hướng về quê hương, đồng thời đóng góp tích cực vun đắp quan hệ hữu nghị, Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.