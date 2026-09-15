Các nhà lãnh đạo giáo dục châu Á tham dự GALTI 2026 tại Hà Nội

Từ ngày 10–12/9, chương trình "Governance as Leadership Training Institute" (GALTI) năm 2026 được tổ chức tại Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS Hanoi) đã quy tụ các nhà lãnh đạo giáo dục đến từ những thành phố như Bắc Kinh, Quảng Châu, Hồng Kông, Kuala Lumpur, Seoul, Singapore và Đài Bắc.
Các đại biểu cùng trao đổi về cách thức Hội đồng quản trị và đội ngũ lãnh đạo cấp cao của các trường có thể thực hiện quản trị có trách nhiệm, củng cố năng lực lãnh đạo nhà trường và chuẩn bị cho một tương lai đang thay đổi nhanh chóng.
Sự tham gia của các nhà lãnh đạo giáo dục Việt Nam tại GALTI 2026 cũng tạo cơ hội quan trọng cho đối thoại giữa cơ quan quản lý giáo dục cấp trung ương, địa phương với lãnh đạo các trường quốc tế trong khu vực. Điều này cũng phản ánh vai trò ngày càng gia tăng của Hà Nội như một trung tâm giao lưu, đổi mới sáng tạo và phát triển năng lực lãnh đạo trong giáo dục.
Thông qua các phiên thảo luận chuyên đề, hội thảo thực tiễn và các buổi làm việc dựa trên tình huống, thành viên Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng các trường cùng xem xét những nội dung như quản trị AI có trách nhiệm, lãnh đạo trong khủng hoảng, quan hệ hợp tác giữa Hiệu trưởng và Hội đồng quản trị, ra quyết định chiến lược và các phương thức quản trị hiệu quả.
Sau chương trình, các đại biểu sẽ có được những công cụ thực tiễn để điều chỉnh và áp dụng tại trường của mình, như khung quản trị, chương trình nghị sự của Hội đồng quản trị, bảng điều hành lãnh đạo, kế hoạch phát triển chuyên môn và các thỏa thuận hợp tác.
Theo Tiến sĩ Liz Gale, Hiệu trưởng UNIS Hanoi, các Hội đồng quản trị ở các nước không phải đều đang ở cùng một điểm xuất phát. Có Hội đồng đang tìm cách tháo gỡ những vướng mắc trong mối quan hệ với Hiệu trưởng; có Hội đồng phải đưa ra một quyết định chiến lược quan trọng; có Hội đồng cần làm rõ hơn vai trò và trách nhiệm của các bên; có Hội đồng có nhiều thành viên mới cần được trang bị những kiến thức nền tảng. Trong khi đó, cũng có những Hội đồng đã có nhiều kinh nghiệm và sẵn sàng đi sâu hơn vào các cuộc trao đổi mang tính kiến tạo về tương lai.
"Tại GALTI 2026, các nhà lãnh đạo giáo dục từ khắp khu vực sẽ nhìn thấy Việt Nam không chỉ đang ứng phó với tương lai của giáo dục, mà còn góp phần định hình tương lai đó," bà nói. "Quản trị trong một thế giới được định hình bởi AI không phải là thách thức mà một trường học đơn lẻ có thể tự mình giải quyết."
Ông Rami Madani, Hiệu trưởng Trường Quốc tế Kuala Lumpur và điều phối viên GALTI 2026, cho biết việc quy tụ các Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng từ khắp châu Á tại GALTI 2026 cho phép chúng ta cởi mở xem xét những câu hỏi khó, học hỏi lẫn nhau và củng cố nền giáo dục trong khu vực. "Những quyết định được đưa ra ở cấp độ quản trị sẽ định hình tương lai của một nhà trường," ông chia sẻ.
Bên cạnh nội dung quản trị ở cấp khu vực, từ năm 2020, GALTI đã trực tiếp hỗ trợ phát triển giáo dục tại địa phương thông qua Quỹ Learning Together của UNIS Hanoi. Các khoản đóng góp tài chính được huy động từ viện đào tạo này được sử dụng để tài trợ cho Learning Together Vietnam (LTV), một hội nghị giáo dục thường niên, hoạt động phi lợi nhuận, quy tụ hàng trăm nhà giáo dục Việt Nam và quốc tế đang giảng dạy từ bậc Mầm non đến lớp 12 để học hỏi lẫn nhau, trao đổi các phương pháp giảng dạy đổi mới và hợp tác thúc đẩy giáo dục tại Việt Nam.
Sự kiện góp phần thúc đẩy trao đổi kiến thức, củng cố quan hệ chuyên môn và khẳng định vị thế của Hà Nội như một địa điểm để các nhà lãnh đạo giáo dục trong khu vực gặp gỡ và học hỏi.
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