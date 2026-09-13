Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm Nga, Pháp mở ra những hướng hợp tác mới

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã củng cố tin cậy chính trị, mở ra những hướng hợp tác mới, nhất là trong khoa học - công nghệ, đầu tư và sản xuất.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: VOV

Đánh giá về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 7-12/9/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, đạt kết quả toàn diện, ở mức cao các mục đích, yêu cầu đề ra, với nhiều kết quả thực chất và có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ của Việt Nam với các đối tác cũng như sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp trên cương vị mới sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chuyến công tác mang ý nghĩa lịch sử, là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga đầu tiên của người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam kể từ năm 1991; đồng thời là chuyến thăm chính thức Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây cũng là lần thứ hai người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam tham dự một sự kiện quốc tế do Pháp tổ chức, đặc biệt là Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ - hội nghị cấp nguyên thủ đầu tiên trên thế giới về lĩnh vực này.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết cả Nga và Pháp đều dành sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu với nhiều nghi lễ đặc biệt, thể hiện sự coi trọng đối với quan hệ với Việt Nam, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc hội đàm, hội kiến, gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo cao nhất của hai nước, đại diện các chính đảng, doanh nghiệp, giới học giả, khoa học - công nghệ, giáo dục và cộng đồng người Việt Nam. Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương tham gia đoàn cũng có nhiều cuộc làm việc với các đối tác Nga và Pháp.

CỦNG CỐ TIN CẬY CHÍNH TRỊ, MỞ HƯỚNG ĐỘT PHÁ VỀ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, một điểm nổi bật của hoạt động đối ngoại cấp cao lần này là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Nga, Pháp đạt được sự nhất trí rất cao về các vấn đề cùng quan tâm, những kết quả tích cực trong quan hệ cũng như phương hướng hợp tác thời gian tới.

Qua đó, lãnh đạo Việt Nam và hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực đang đặt ra những yêu cầu mới, đồng thời tiếp tục củng cố mức độ tin cậy chính trị cao đã được xác lập sau chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 10/2024 và chuyến thăm Nga tháng 5/2025.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh việc tăng cường quan hệ chính trị, lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Nga và Pháp đã đi sâu trao đổi về các biện pháp triển khai hiệu quả những thỏa thuận trong kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, qua đó mở ra những hướng hợp tác mới.

Bộ trưởng cho biết dù thời gian chuyến thăm không dài, nhiều chương trình hợp tác đã được triển khai với nội dung phong phú, được ghi nhận trong Tuyên bố chung giữa Việt Nam với Nga, Việt Nam với Pháp, các diễn đàn doanh nghiệp, diễn đàn khoa học - công nghệ và những văn kiện hợp tác được ký kết.

Việt Nam và hai đối tác còn nhiều dư địa để khai thác tiềm năng hợp tác. Trong thương mại và đầu tư, các bên đều cho rằng kim ngạch thương mại, đầu tư hai chiều cần được nâng lên để tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện cũng như tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước.

Đặc biệt, khoa học - công nghệ được cả Nga và Pháp xác định là một hướng đột phá mới trong quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Bộ trưởng nhấn mạnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ yêu cầu thay đổi tư duy, có cách làm mới trong hợp tác và nhận được sự nhất trí cao của lãnh đạo hai nước.

“Tư duy không còn là chuyện Việt Nam mua bao nhiêu hàng từ các nước và ngược lại hay chuyển giao công nghệ đơn thuần mà phải làm sao để Việt Nam cùng Nga và Pháp hợp tác cùng sản xuất, cùng nghiên cứu và tạo ra sản phẩm chung, tăng cường liên kết, kết nối chuỗi cung ứng chung giữa Việt Nam và Nga, Việt Nam và Pháp”, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Theo Bộ trưởng, đây là tư duy quan trọng định hướng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Nga và Pháp trong thời gian tới.

Một kết quả đáng chú ý khác là qua các cuộc gặp gỡ, trao đổi, các đối tác đều cảm nhận và hiểu rõ cách làm hiện nay của Việt Nam, qua đó nhất trí cùng tổ chức thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định lãnh đạo Việt Nam và Chính phủ sẽ chỉ đạo, giải quyết từng dự án, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nếu có, qua đó tạo kết quả cụ thể và tập trung vào những hướng hợp tác mới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định việc phát triển quan hệ hợp tác với Nga và Pháp không chỉ phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ của Việt Nam. Với vị thế là hai Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, việc tăng cường quan hệ với Nga và Pháp còn góp phần thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam và củng cố cục diện đối ngoại ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.

Đối với Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Pháp, Bộ trưởng cho biết lãnh đạo Pháp, các nước và tổ chức quốc tế đánh giá cao sự tham dự và bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo Bộ trưởng, không gian vũ trụ hiện không chỉ là vấn đề khoa học mà đã trở thành một không gian phát triển mới. Đây là lĩnh vực Đảng và Nhà nước Việt Nam rất quan tâm và mong muốn khai thác phục vụ phát triển đất nước. Pháp có nhiều tiềm năng, thế mạnh về khoa học, ứng dụng và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vũ trụ.

KHẨN TRƯƠNG CỤ THỂ HÓA THỎA THUẬN CẤP CAO THÀNH DỰ ÁN

Về những công việc cần triển khai sau chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết nhiệm vụ trước hết là khẩn trương cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao thành chương trình, kế hoạch và dự án.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: TTXVN

Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam cùng các đối tác cần phối hợp xây dựng, triển khai chương trình hành động, bám sát các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao, bảo đảm “rõ việc, rõ tiến độ, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm”.

“Lấy lợi ích thiết thực của người dân, doanh nghiệp hai bên làm mục tiêu, lấy hiệu quả và kết quả cụ thể làm thước đo”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cùng với đó, Việt Nam và các đối tác cần phát huy đầy đủ các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường rà soát định kỳ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giám sát chặt chẽ việc triển khai các thỏa thuận cấp cao đã đạt được; tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp khuôn khổ pháp lý nhằm tạo thuận lợi cho các dự án hợp tác trọng điểm trong những lĩnh vực chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các diễn giả tại Phiên chính thức Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ. Ảnh: TTXVN

Đối với Nga, Bộ trưởng cho biết các dự án ưu tiên gồm Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, các dự án dầu khí, năng lượng, đường sắt và logistics; đồng thời thúc đẩy các chương trình nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Với Pháp, hai bên cần tiếp tục triển khai hiệu quả EVFTA, chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn trong thương mại, đầu tư, kết nối thị trường, logistics và chuỗi cung ứng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các dự án cụ thể.

Quá trình triển khai, theo Bộ trưởng, phải bảo đảm hài hòa lợi ích, tuân thủ pháp luật, chất lượng, an toàn và hiệu quả lâu dài.

Một nhiệm vụ khác là tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các diễn đàn đa phương mà Việt Nam và các đối tác cùng tham gia, qua đó thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đối thoại, xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Với tư cách thành viên Ủy ban Liên hợp quốc về Sử dụng Hòa bình Không gian Vũ trụ (COPUOS), Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các quốc gia thành viên, trong đó có Nga và Pháp, thúc đẩy sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình và phục vụ phát triển bền vững.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tin tưởng, dưới sự điều hành của Chính phủ các nước cùng nỗ lực của các cơ quan chức năng, Việt Nam và các đối tác sẽ phát huy tối đa tiềm năng, tận dụng hiệu quả các cơ hội, đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới ngày càng mạnh mẽ, hiệu quả, đáp ứng thiết thực hơn nhu cầu và mong muốn của nhân dân, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.