Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Cộng hòa Ấn Độ

Chuyến công tác được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch BRICS năm 2026.
Trong chưa đầy hai ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi; dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với tư cách Việt Nam là nước đối tác của BRICS; gặp lãnh đạo, trưởng phái đoàn các nước thành viên và đối tác; tiếp lãnh đạo một số tổ chức quốc tế, tập đoàn lớn của Ấn Độ.
Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên G20 ở New Delhi; thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng lớn: nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế; tạo dựng các động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững; thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ BRICS tăng cường phối hợp với các cơ chế đa phương, phát huy vai trò thúc đẩy đối thoại, hợp tác và giải quyết các thách thức toàn cầu, hướng tới hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và bao trùm. Các đề xuất của Việt Nam được nước chủ nhà Ấn Độ và lãnh đạo các nước dự hội nghị hoan nghênh, đánh giá cao.
Chuyến công tác cũng góp phần làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với các nước thành viên, đối tác BRICS và các tổ chức quốc tế. Tại các cuộc gặp, Thủ tướng trao đổi về định hướng thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm và phối hợp tại các diễn đàn đa phương.
Trong hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, thúc đẩy hợp tác thực chất, đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển hiệu quả, toàn diện và đi vào chiều sâu. Hai Thủ tướng quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD, thúc đẩy các hành lang kết nối Nam Á - Đông Nam Á và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực, quốc tế.
Chuyến công tác tiếp tục tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, cụ thể hóa các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5/2026 và triển khai các nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường giữa hai nước với phương châm “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”.
Tại các cuộc tiếp lãnh đạo WTO, AIIB và một số tập đoàn lớn của Ấn Độ, Thủ tướng đề nghị các đối tác tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển hạ tầng chiến lược, chuyển đổi xanh; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Ấn Độ mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng sạch, công nghiệp xanh, hạ tầng hàng không, công nghệ cao và chuyển đổi số.
Chuyến công tác là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương cấp cao quan trọng của Việt Nam trong năm 2026, góp phần triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và chủ trương đẩy mạnh, nâng tầm đối ngoại đa phương.
Qua đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động, có trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế, tranh thủ hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu cán bộ ngoại giao tiếp tục đổi mới cách làm, theo đến cùng công việc, lấy kết quả cụ thể và sản phẩm thực tế làm thước đo, qua đó đóng góp thiết thực cho đất nước và quan hệ với các đối tác.
Đề xuất ba định hướng lớn tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng BRICS, góp phần kiến tạo tương lai hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm.
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