Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, củng cố lòng tin giữa Việt Nam - Ấn Độ

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu cán bộ ngoại giao tiếp tục đổi mới cách làm, theo đến cùng công việc, lấy kết quả cụ thể và sản phẩm thực tế làm thước đo, qua đó đóng góp thiết thực cho đất nước và quan hệ với các đối tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Chính phủ, chiều 13/9, trong chương trình dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và hoạt động song phương tại Ấn Độ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tới thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao Đại sứ quán đã phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt cho chuyến công tác lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, cũng như chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, chuyến công tác lần này tiếp tục cho thấy vị trí, vai trò, uy tín và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế, theo định hướng tăng cường, củng cố và phát triển quan hệ đối tác với các nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và cùng phát triển.

Trong chuyến công tác, Thủ tướng đã có cuộc hội đàm hiệu quả với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, qua đó tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, triển khai các nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ.

Cho biết Đại hội XIV của Đảng xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ còn nhiều tiềm năng, dư địa để tiếp tục thúc đẩy quan hệ, dựa trên nền tảng vững chắc về tin cậy chính trị, quan hệ truyền thống, lịch sử tốt đẹp; Ấn Độ là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu cán bộ ngoại giao, đặc biệt là cán bộ đang công tác nhiệm kỳ ở nước ngoài, phải nắm chắc quan điểm, chủ trương, đường lối và tư duy mới của Đảng về công tác đối ngoại nói chung cũng như đối với từng địa bàn cụ thể để vận dụng hiệu quả vào công việc.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, các cơ quan đại diện cần thường xuyên đánh giá, cập nhật tình hình, bám sát địa bàn, kịp thời kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền các giải pháp nhằm duy trì, mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác.

Theo Thủ tướng, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết chiến lược với cách làm đổi mới, đều trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến hoạt động của các cơ quan, cán bộ ngoại giao. Vì vậy, công tác đối ngoại phải tiếp tục đổi mới cách làm, với tinh thần theo đến cùng công việc và phải có kết quả cuối cùng.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tham dự cuộc gặp mặt - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh cần lấy kết quả cụ thể và sản phẩm thực tế làm thước đo đánh giá, xây dựng các tiêu chí rõ ràng đối với từng lĩnh vực, từng địa bàn phụ trách; kết quả cuối cùng phải đem lại lợi ích cho đất nước, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích với các đối tác.

Đối với địa bàn Ấn Độ, Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, củng cố lòng tin giữa hai nước; chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cấp có thẩm quyền, cung cấp đầy đủ thông tin cho trong nước để thúc đẩy hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, quốc phòng - an ninh, kinh tế, thương mại và đầu tư.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao kinh tế và ngoại giao công nghệ, Thủ tướng nêu một số định hướng hợp tác như tăng cường kết nối đường bộ, đường sắt, đường biển, hàng không; từng bước tăng số lượng chuyến bay giữa hai nước; thúc đẩy hợp tác tài chính, trao đổi hàng hóa, thu hút đầu tư trong các lĩnh vực mới, công nghệ cao mà Ấn Độ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như hydrogen, thép xanh.

Cùng với đó, hai bên cần đẩy mạnh giao lưu văn hóa, du lịch, tăng cường kết nối và huy động nguồn lực con người, qua đó khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác.

Thủ tướng cũng đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; phát huy truyền thống tốt đẹp, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, phấn đấu tạo những đột phá trong công tác, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.