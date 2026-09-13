Thủ tướng Lê Minh Hưng thúc đẩy hợp tác hạ tầng hàng không, thương mại đa phương tại Ấn Độ

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn GMR và Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala, thúc đẩy hợp tác đầu tư hạ tầng hàng không và hội nhập thương mại quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Tập đoàn GMR Grandhi Mallikarjuna Rao - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Chính phủ, ngày 12/9, tại New Delhi, Ấn Độ, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn GMR Grandhi Mallikarjuna Rao cùng một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Cùng ngày, Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala.

GMR QUAN TÂM ĐẦU TƯ HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG TẠI VIỆT NAM

Tại cuộc tiếp Chủ tịch Tập đoàn GMR, ông Grandhi Mallikarjuna Rao, giới thiệu hoạt động của Tập đoàn trong các lĩnh vực phát triển và vận hành sân bay, năng lượng, giao thông và hạ tầng đô thị; đồng thời cho biết GMR quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng sân bay và hàng không.

Theo Chủ tịch GMR, tháng 5/2026, Tập đoàn đã ký biên bản hợp tác với một số doanh nghiệp Việt Nam nhằm nghiên cứu khả năng hợp tác phát triển và vận hành sân bay, dịch vụ tư vấn, công nghệ sân bay và một số lĩnh vực liên quan. GMR mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, đóng góp vào quá trình phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Tập đoàn GMR Grandhi Mallikarjuna Rao - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Ấn Độ; nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện tăng cường Việt Nam – Ấn Độ, với nền tảng tin cậy chính trị và tiềm năng hợp tác còn lớn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và kết nối hạ tầng.

Đánh giá cao kinh nghiệm của GMR trong phát triển, vận hành và khai thác hạ tầng hàng không, Thủ tướng cho biết Việt Nam xác định phát triển hạ tầng hàng không là một trong những ưu tiên nhằm tăng cường kết nối quốc tế, thúc đẩy thương mại, du lịch và thu hút đầu tư.

Việt Nam định hướng phát triển hệ thống 36 cảng hàng không đến năm 2030 và tiếp tục mở rộng trong giai đoạn đến năm 2050.

Thủ tướng hoan nghênh GMR tăng cường kết nối, tìm hiểu cơ hội hợp tác với các đối tác Việt Nam; đề nghị Tập đoàn nghiên cứu khả năng tham gia các dự án phù hợp trong lĩnh vực phát triển và vận hành sân bay, đô thị sân bay, khai thác thương mại, hệ sinh thái dịch vụ hàng không, chuyển đổi số và công nghệ sân bay.

Thủ tướng cũng đề nghị GMR chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam; khẳng định Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài có năng lực, kinh nghiệm hợp tác, đầu tư hiệu quả và lâu dài tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật, hài hòa lợi ích và mang lại hiệu quả thiết thực cho các bên.

VIỆT NAM LÀ MINH CHỨNG TIÊU BIỂU CHO THÀNH CÔNG CỦA HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐA PHƯƠNG

Tại cuộc tiếp Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của WTO trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam; đồng thời hoan nghênh sự phối hợp của Ban Thư ký WTO để chuẩn bị cho Phiên rà soát chính sách thương mại định kỳ lần thứ ba của Việt Nam vào tháng 11/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các chương trình nghị sự của WTO; ủng hộ WTO tiếp tục phát huy vai trò điều phối nhằm thúc đẩy thương mại toàn cầu theo hướng bao trùm, cân bằng, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đồng thời ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu.

Việt Nam mong muốn WTO tiếp tục thúc đẩy tiến trình cải tổ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và mở rộng chương trình nghị sự sang các lĩnh vực mới như thương mại số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu và khả năng chống chịu chuỗi cung ứng.

Thủ tướng cũng đề nghị WTO tiếp tục các dự án, sáng kiến hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực, đào tạo chuyên sâu về chính sách thương mại, tư vấn pháp lý giải quyết tranh chấp quốc tế, tạo thuận lợi hóa thương mại để tận dụng hiệu quả các hiệp định, cam kết quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala chúc mừng những thành tựu kinh tế hết sức ấn tượng của Việt Nam và cho rằng các chỉ số kinh tế vĩ mô thời gian qua phản ánh năng lực quản trị kinh tế vĩ mô rất tốt của Chính phủ.

Tổng Giám đốc WTO khẳng định WTO tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Bà Ngozi Okonjo-Iweala đánh giá sau gần 20 năm gia nhập WTO, Việt Nam là minh chứng tiêu biểu cho sự thành công của WTO và hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ; đồng thời mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển và hội nhập quốc tế với các nước đang phát triển khác.

Tổng Giám đốc WTO hoan nghênh việc Việt Nam phê chuẩn Hiệp định về Trợ cấp thủy sản và tham gia Thỏa thuận Trọng tài phúc thẩm tạm thời nhiều bên (MPIA), nhấn mạnh điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ và trách nhiệm của Việt Nam đối với hệ thống thương mại đa phương.

Trao đổi về định hướng phát triển thời gian tới, bà Ngozi Okonjo-Iweala cho rằng Việt Nam đang đi đúng hướng khi tiếp tục đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng; đồng thời chuyển dịch lên các tầng nấc cao hơn của chuỗi giá trị, nhất là các sản phẩm giá trị cao liên quan đến trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và bộ vi xử lý.

Tổng Giám đốc WTO khẳng định WTO tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và mong muốn Việt Nam ủng hộ tiến trình cải cách WTO và tiến trình gia nhập WTO của các nước.