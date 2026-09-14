Việt Nam coi Ethiopia là đối tác quan trọng tại châu Phi, mở rộng hợp tác đầu tư

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam coi Ethiopia là đối tác quan trọng tại châu Phi, đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Theo Chính phủ, ngày 12/9, tại New Delhi, Ấn Độ, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng gặp Thủ tướng Abiy Ahmed Ali đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026); chúc mừng Ethiopia được lựa chọn đăng cai Hội nghị lần thứ 32 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP32) và Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 lần thứ 5 (P4G) năm 2027.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Ethiopia, nhất là sau chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh P4G lần thứ tư của Thủ tướng Abiy Ahmed Ali vào tháng 4/2025.

Khẳng định Việt Nam coi Ethiopia là đối tác quan trọng tại châu Phi, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy trao đổi đoàn, đặc biệt giữa lãnh đạo các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư, kinh doanh.

Hai bên cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo nền tảng vững chắc, lâu dài cho hợp tác song phương, trong đó đẩy nhanh đàm phán các hiệp định quan trọng như Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư.

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam tháng 4/2025; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội cũng như vai trò, vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam; khẳng định Ethiopia coi Việt Nam là đối tác ưu tiên và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng Abiy Ahmed Ali khẳng định Ethiopia coi Việt Nam là đối tác ưu tiên và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhất trí với các đề nghị của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Abiy Ahmed Ali cho rằng Ethiopia có thể trở thành điểm đến hấp dẫn đối với doanh nghiệp Việt Nam tại châu Phi nhờ quy mô dân số lớn, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và nhiều tiềm năng phát triển.

Thủ tướng Ethiopia kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Ethiopia, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghệ và trí tuệ nhân tạo; khẳng định Chính phủ Ethiopia sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam.

Hai bên cũng đánh giá đường bay thẳng giữa hai nước cùng mạng lưới các điểm đến rộng khắp của Ethiopian Airlines sẽ góp phần tăng cường kết nối Ethiopia với Việt Nam và khu vực châu Á, tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân cũng như hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc, BRICS và P4G. Ethiopia khẳng định sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Liên minh châu Phi (AU).

Thủ tướng Abiy Ahmed Ali đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Ethiopia tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh P4G lần thứ năm, dự kiến diễn ra tại Ethiopia vào tháng 2/2027.