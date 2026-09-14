Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng BRICS vì tăng trưởng bao trùm

Theo Chính phủ, ngày 13/9, tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với tư cách nước đối tác của BRICS.
Hội nghị do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch BRICS năm 2026, chủ trì, với sự tham dự của nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ, đại diện lãnh đạo cấp cao các nước thành viên BRICS, các nước đối tác, khách mời và lãnh đạo các tổ chức quốc tế.
Đây là sự kiện quan trọng nhất trong Năm Chủ tịch BRICS 2026 của Ấn Độ, đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của BRICS.
BRICS THÚC ĐẨY CẢI CÁCH QUẢN TRỊ TOÀN CẦU
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh ưu tiên của BRICS năm 2026 là xây dựng nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và bền vững, trên cơ sở cách tiếp cận “lấy con người làm trung tâm, đặt nhân loại trên hết”.
Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa các ưu tiên hợp tác thành những kết quả cụ thể, thiết thực, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân; đồng thời đề xuất các nước cùng khuyến nghị cải cách quản trị toàn cầu trên ba trụ cột gồm tính đại diện, khả năng đáp ứng và xây dựng luật lệ.
Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo thảo luận nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có cải cách hệ thống quản trị toàn cầu và các thể chế đa phương; duy trì hòa bình, ổn định khu vực; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm.
Các nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác trên ba trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế - tài chính, văn hóa - giao lưu nhân dân; thúc đẩy hòa bình, xây dựng một trật tự quốc tế đại diện hơn, công bằng hơn.
Hội nghị cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, tài chính - tiền tệ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, an ninh năng lượng, nông nghiệp, an ninh lương thực, chuyển đổi năng lượng công bằng, bảo vệ môi trường, y tế và giao lưu nhân dân.
Các nhà lãnh đạo đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm ổn định thị trường năng lượng, duy trì dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn từ các nguồn cung đa dạng, tăng cường khả năng chống chịu và bảo vệ hạ tầng năng lượng thiết yếu.
Phát biểu tại phiên họp với chủ đề “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam ủng hộ và mong muốn BRICS phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ chế đa phương khu vực, liên khu vực và toàn cầu, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và mang lại cơ hội phát triển bình đẳng, bền vững cho tất cả các quốc gia.
Việt Nam mong muốn BRICS phát huy vai trò lớn hơn trong thúc đẩy đối thoại và hợp tác, tạo dựng và củng cố niềm tin, góp phần tìm giải pháp cho các thách thức toàn cầu, đồng thời thúc đẩy cải cách hệ thống đa phương đáp ứng toàn diện hơn lợi ích của các nước đang phát triển.
BA ĐỊNH HƯỚNG VIỆT NAM ĐỀ XUẤT
Đánh giá cao các ưu tiên “Tự cường, Đổi mới sáng tạo, Hợp tác và Phát triển bền vững”, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng lớn để BRICS phát huy vai trò trong giai đoạn tới.
Thứ nhất, chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế.
Theo đó, cần tăng cường hợp tác, hỗ trợ các nước đang phát triển củng cố năng lực hoạch định chính sách linh hoạt, quản trị và dự báo chiến lược; nâng cao năng suất lao động, khả năng tự cường và tính năng động của nền kinh tế; kịp thời ngăn ngừa khủng hoảng và chủ động ứng phó với các cú sốc, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và các thách thức xuyên biên giới hiện nay.
Thứ hai, chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đi đôi với kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững.
Thủ tướng đề nghị tăng cường phối hợp chính sách về thương mại và đầu tư, mở cửa thị trường, phát huy các định chế tài chính hiện có và huy động thêm các nguồn lực dài hạn với chi phí hợp lý, giúp các nước đang phát triển tiếp cận công bằng hơn với các nguồn vốn cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
Thứ ba, chuyển hóa các cơ hội hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành các chương trình, dự án cụ thể, phục vụ lợi ích chung của các quốc gia.
Theo Thủ tướng, cần thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, nhất là trong những lĩnh vực có sức lan tỏa cao như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, nông nghiệp thông minh và năng lượng sạch.
Chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam lấy con người, đổi mới thể chế, quản trị hiện đại, khoa học và công nghệ làm nền tảng cho phát triển; bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng BRICS với tinh thần trách nhiệm, thiện chí và hợp tác thực chất để kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm cho mọi quốc gia, mọi người dân.
Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng được nước chủ nhà và lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị hoan nghênh, đánh giá cao.
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