Chiều ngày 3/10, Ban Quản lý Khu kinh tế Lào Cai đã tổ chức hội nghị triển khai Đề án ‘Xây dựng chuyển đổi Khu công nghiệp Tằng Loỏng sang khu công nghiệp sinh thái’.

Theo tiến độ, việc lập Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Tằng Loỏng sang mô hình sinh thái sẽ được thực hiện từ 1/10 đến 31/12/2025. Sau khi được phê duyệt, Đề án sẽ là căn cứ để các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai các giải pháp cụ thể.

Khu công nghiệp Tằng Loỏng được thành lập theo Quyết định 601/QĐ-UBND ngày 15/3/2011, phát triển từ Nhà máy Tuyển quặng Apatit do Liên Xô xây dựng từ thập niên 1980. Với diện tích 1.100 ha, trong đó đất công nghiệp hơn 833 ha, hiện Khu công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy 89,58%, thu hút 28 dự án với tổng vốn đầu tư trên 22.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 5.500 lao động. Năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp tại đây đạt gần 20.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 44% giá trị công nghiệp toàn tỉnh Lào Cai.

Tuy nhiên, do sử dụng nhiều nguyên liệu, năng lượng, phát sinh lượng chất thải lớn, việc chuyển đổi sang Khu công nghiệp sinh thái là yêu cầu tất yếu, nhằm phát huy hiệu quả sản xuất đồng thời đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính.

Ông Vương Trinh Quốc, Trưởng Ban kinh tế tỉnh Lào Cai, cho biết cùng với phát triển công nghiệp, vấn đề bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng đang đặt ra yêu cầu cấp bách. Do đó, việc triển khai đề án chuyển đổi khu công nghiệp sang khu công nghiệp sinh thái là một giải pháp trọng tâm nhằm giảm phát thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Còn theo ông Nguyễn Quang Uý, Bí thư xã Tằng Loỏng, việc chuyển đổi Khu công nghiệp Tằng Loỏng sang khu công nghiệp sinh thái là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Thành công của Đề án sẽ giúp người dân sông cạnh khu công nghiệp có một môi trường sống trong lành.

Tại hội nghị triển khai Đề án, lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng đều khẳng định, chủ trương chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp sinh thái là hướng đi tất yếu để phát triển bền vững, giảm thiểu tác động môi trường.

Các doanh nghiệp cũng cam kết sẽ chủ động áp dụng các giải pháp trong sản xuất như tiết kiệm nước, trồng nhiều cây xanh, cải tiến công nghệ… để đưa Khu công nghiệp Tằng Loỏng sớm trở thành khu công nghiệp sinh thai theo đúng tiến độ đã đề ra.

Trong những năm qua, nhiều chương trình hợp tác quốc tế do UNIDO, WB, WWF, SECO (Thụy Sỹ) tài trợ đã hỗ trợ Việt Nam thí điểm và nhân rộng mô hình khu công nghiệp sinh thái tại nhiều địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để các tỉnh, trong đó có Lào Cai, triển khai thực hiện chuyển đổi khu công nghiệp sinh thái.