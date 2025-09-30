Thứ Ba, 30/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Chuyển đổi số tại Đà Nẵng: Động lực mới cho phát triển bền vững

Ngô Anh Văn

30/09/2025, 14:49

Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Nâng cao hoạt động chuyển đổi số ở thành phố Đà Nẵng” do Đại học Đông Á và Viện Công nghiệp công nghệ tiên tiến, Nhật Bản (AIIT) tổ chức đã mang đến những góc nhìn mới mẻ và sâu sắc về tiềm năng cũng như thách thức trong quá trình chuyển đổi số tại Đà Nẵng.

PGS.TS Đinh Thành Việt, Phó Hiệu trưởng Đại học Đông Á phát biểu tại Hội thảo.
PGS.TS Đinh Thành Việt, Phó Hiệu trưởng Đại học Đông Á phát biểu tại Hội thảo.

Ngày 30/9, tại Đà Nẵng, Đại học Đông Á và Viện Công nghiệp công nghệ tiên tiến, Nhật Bản (AIIT) phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chủ đề “Nâng cao hoạt động chuyển đổi số ở thành phố Đà Nẵng”.

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo UBND Thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, Viện nghiên cứu và phát triển KT-XH Đà Nẵng; các chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu quốc tế: Viện AIIT, Hiệp hội Toàn cầu về đa dạng văn minh, Viện Phát triển Nguồn nhân lực Kỹ thuật số cho khu vực Nam Toàn cầu (Nhật Bản); các doanh nghiệp công nghệ trên địa bàn Đà Nẵng, các nghiên cứu viên tại các trường đại học Việt Nam, giảng viên Đại học Đông Á. Sự kiện này không chỉ là nơi gặp gỡ của các chuyên gia, nhà khoa học mà còn là diễn đàn để thảo luận, chia sẻ giải pháp đổi mới, thúc đẩy chuyển đổi số hiệu quả và bền vững.

Đà Nẵng đang đứng trước những cơ hội lớn từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng logistics xanh và thị trường tín chỉ carbon toàn cầu. Với mục tiêu định hình tương lai bền vững, thành phố đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh.

Theo PGS.TS Đinh Thành Việt, Phó Hiệu trưởng Đại học Đông Á, kinh tế số của Việt Nam đã đạt gần 19% GDP vào năm 2024, với tốc độ tăng trưởng trên 20%/năm. Điều này khẳng định chuyển đổi số không chỉ là tầm nhìn mà còn là động lực thiết thực cho tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn cầu.

Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số hiện nay tập trung vào ba trụ cột: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số với các mục tiêu cụ thể đến 2030, trong đó Việt Nam phấn đấu nằm trong Top 50 thế giới về Chính phủ điện tử, và kinh tế số chiếm gần 1/3 GDP…

Hội thảo đã quy tụ 7 báo cáo là các nghiên cứu, phân tích và đề xuất, khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao hoạt động chuyển đổi số trong các lĩnh vực tại Đà Nẵng và các khu vực. Các nghiên cứu tập trung vào nhiều khía cạnh khác nhau như cải thiện môi trường internet, xây dựng các khu tri thức luận đặc biệt, phát triển nguồn nhân lực số, nâng cao năng lực cạnh tranh của cảng thông qua các dự án cung cấp nhiên liệu xanh, phục hồi thị trường tín chỉ carbon tự nguyện, và nghiên cứu di sản địa chất gắn với kinh tế số và phát triển bền vững.

Quang cảnh Hội thảo Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng.
Quang cảnh Hội thảo Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng.

Một trong những báo cáo nổi bật là đề xuất cải thiện môi trường internet của Đà Nẵng thông qua việc nâng cấp hạ tầng internet thượng tầng. Nghiên cứu viên Kimihiko Nagata từ Viện AIIT đã chỉ ra rằng, Đà Nẵng hiện đang ở giai đoạn có sự hiện diện của các điểm PoP Mạng phân phối nội dung (CDN) nhưng chưa có các Trạm trao đổi Internet - Internet Exchange (IX) hiệu quả. Với các dự án cáp ngầm và cáp quang quốc tế đang được triển khai, việc xây dựng IX là rất cần thiết để nâng cao chất lượng internet, phục vụ cho quá trình chuyển đổi số.

Ngoài ra, nghiên cứu viên Kazuya Takano đã đề xuất giải pháp tận dụng công nghệ blockchain để giải quyết các thách thức về khôi phục thị trường tín chỉ carbon. So với các phương pháp xác thực truyền thống, giải pháp blockchain mang lại nhiều ưu điểm như kiểm tra tự động, tiêu chuẩn xác thực thống nhất, khả năng truy xuất nguồn gốc và giảm đáng kể chi phí.

Trong khi đó, nghiên cứu viên Takero Sakakibara đã đưa ra chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của các cảng tại Việt Nam, đặc biệt là cảng Đà Nẵng, thông qua việc thiết lập một trung tâm cung cấp nhiên liệu xanh cho tàu biển, với mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành cảng “đầu tiên và số 1” trong ASEAN về cung cấp methanol xanh.

Nghiên cứu về di sản địa chất và tiến hoá địa mạo của bãi rêu Nam Ô (vịnh Đà Nẵng) cũng mang lại những góc nhìn mới về việc tích hợp di sản địa chất với công nghệ kỹ thuật số.

TS. La Dương Hải từ Đại học Đông Á đã phát triển các mô hình không gian địa lý có độ phân giải cao, hệ thống giám sát trầm tích và hình ảnh bãi rêu trong chuỗi thời gian thành bộ dữ liệu kỹ thuật số nguyên mẫu. Những kết quả này không chỉ hỗ trợ du lịch ảo, giải thích di sản AR/VR mà còn củng cố vai trò của Đà Nẵng như một trung tâm kinh tế ven biển bền vững, hậu cần cảng biển và du lịch kỹ thuật số sáng tạo.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham gia Hội thảo.
Các đại biểu trong nước và quốc tế tham gia Hội thảo.

Hội thảo chuyển đổi số tại Đà Nẵng đã tạo ra một diễn đàn học thuật để các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng thảo luận, chia sẻ giải pháp đổi mới, thúc đẩy chuyển đổi số hiệu quả và bền vững. Những tham luận và phiên thảo luận tại hội thảo không chỉ mang lại những gợi mở giá trị cho sự hợp tác giữa nhà hoạch định chính sách, giới học thuật và doanh nghiệp mà còn góp phần định hướng phát triển cho Đà Nẵng và khu vực.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong việc tiên phong chuyển đổi số và phát triển bền vững. Những kết quả đạt được từ hội thảo không chỉ là động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số mà còn là nền tảng vững chắc để Đà Nẵng tiếp tục phát triển, hội nhập và cạnh tranh trên trường quốc tế. Trong tương lai, với sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan, Đà Nẵng hứa hẹn sẽ trở thành một trong những thành phố dẫn đầu về chuyển đổi số và phát triển bền vững tại Việt Nam và khu vực.

Trong bối cảnh Đà Nẵng đang vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, công nghệ và giáo dục hàng đầu miền Trung và Tây Nguyên, việc tiên phong xây dựng đô thị thông minh, xanh và bền vững là mục tiêu chiến lược của thành phố Đà Nẵng.

Từ khóa:

blockchain chuyển đổi số Đà Nẵng hội thảo phát triển bền vững

Đọc thêm

Thanh toán xuyên biên giới bằng stablecoin, “lối đi” mới cho Việt Nam

Thanh toán xuyên biên giới bằng stablecoin, “lối đi” mới cho Việt Nam

Năm 2024, stablecoin ghi nhận tổng giá trị giao dịch hơn 26.000 tỷ USD với gần 6 tỷ giao dịch và đang dần trở thành một nền tảng thanh toán mới, bổ sung cho hệ thống quốc tế vốn còn hạn chế về tốc độ, chi phí. Điều này đặt ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc tận dụng blockchain, stablecoin và sandbox để thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập tài chính toàn cầu…

Công suất trung tâm dữ liệu của Việt Nam dự kiến đạt gần 1000MW vào năm 2030

Công suất trung tâm dữ liệu của Việt Nam dự kiến đạt gần 1000MW vào năm 2030

Theo Báo cáo VNCDC 2024, năng lực trung tâm dữ liệu của Việt Nam ghi nhận nhiều bứt phá, từ 45 MW năm 2024 dự báo lên 525 MW năm 2025, và gần 1.000 MW vào năm 2030...

Mỹ tăng cường kiểm soát xuất khẩu

Mỹ tăng cường kiểm soát xuất khẩu

Nằm trong danh sách chịu sự kiểm soát xuất khẩu có công ty con của nhiều nhà sản xuất chip Trung Quốc gồm Huawai và Tập đoàn Sản xuất Bán dẫn Quốc tế (SMIC)...

USDT chiếm tới 59% thị phần stablecoin

USDT chiếm tới 59% thị phần stablecoin

Dòng tiền ròng của stablecoin đã tăng tới 76%, từ 10,8 tỷ USD trong quý 2 lên 45,6 tỷ USD trong quý 3, dẫn đầu bởi USDT, USDC và sự gia tăng của USDe từ Ethena...

Ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng số

Ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng số

Sẽ hoàn thiện pháp luật về công nghệ cao, bổ sung ưu đãi thực chất cho doanh nghiệp phát triển hạ tầng số; ưu tiên sản phẩm "Make in Vietnam", mở rộng hỗ trợ cho startup và doanh nghiệp vừa, nhỏ trong ngành...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Rủi ro từ việc người Mỹ chơi chứng khoán nhiều chưa từng thấy

Thế giới

2

Mưa lũ dồn dập gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh

Thị trường

3

Sẽ xây dựng và ban hành nhãn hiệu “phát thải thấp” cho các sản phẩm trồng trọt

Kinh tế xanh

4

Chuyên gia: Nếu được nâng hạng, 4-5 tỷ USD sẽ đổ vào cổ phiếu Việt Nam

Chứng khoán

5

Bộ trưởng Bộ Y tế: Không phát hiện thuốc giả tại các cơ sở khám chữa bệnh

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy