Chuyển đổi số tại Đà Nẵng: Động lực mới cho phát triển bền vững

Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Nâng cao hoạt động chuyển đổi số ở thành phố Đà Nẵng” do Đại học Đông Á và Viện Công nghiệp công nghệ tiên tiến, Nhật Bản (AIIT) tổ chức đã mang đến những góc nhìn mới mẻ và sâu sắc về tiềm năng cũng như thách thức trong quá trình chuyển đổi số tại Đà Nẵng.

Ngày 30/9, tại Đà Nẵng, Đại học Đông Á và Viện Công nghiệp công nghệ tiên tiến, Nhật Bản (AIIT) phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chủ đề “Nâng cao hoạt động chuyển đổi số ở thành phố Đà Nẵng”.

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo UBND Thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, Viện nghiên cứu và phát triển KT-XH Đà Nẵng; các chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu quốc tế: Viện AIIT, Hiệp hội Toàn cầu về đa dạng văn minh, Viện Phát triển Nguồn nhân lực Kỹ thuật số cho khu vực Nam Toàn cầu (Nhật Bản); các doanh nghiệp công nghệ trên địa bàn Đà Nẵng, các nghiên cứu viên tại các trường đại học Việt Nam, giảng viên Đại học Đông Á. Sự kiện này không chỉ là nơi gặp gỡ của các chuyên gia, nhà khoa học mà còn là diễn đàn để thảo luận, chia sẻ giải pháp đổi mới, thúc đẩy chuyển đổi số hiệu quả và bền vững.

Đà Nẵng đang đứng trước những cơ hội lớn từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng logistics xanh và thị trường tín chỉ carbon toàn cầu. Với mục tiêu định hình tương lai bền vững, thành phố đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh.

Theo PGS.TS Đinh Thành Việt, Phó Hiệu trưởng Đại học Đông Á, kinh tế số của Việt Nam đã đạt gần 19% GDP vào năm 2024, với tốc độ tăng trưởng trên 20%/năm. Điều này khẳng định chuyển đổi số không chỉ là tầm nhìn mà còn là động lực thiết thực cho tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn cầu.

Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số hiện nay tập trung vào ba trụ cột: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số với các mục tiêu cụ thể đến 2030, trong đó Việt Nam phấn đấu nằm trong Top 50 thế giới về Chính phủ điện tử, và kinh tế số chiếm gần 1/3 GDP…

Hội thảo đã quy tụ 7 báo cáo là các nghiên cứu, phân tích và đề xuất, khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao hoạt động chuyển đổi số trong các lĩnh vực tại Đà Nẵng và các khu vực. Các nghiên cứu tập trung vào nhiều khía cạnh khác nhau như cải thiện môi trường internet, xây dựng các khu tri thức luận đặc biệt, phát triển nguồn nhân lực số, nâng cao năng lực cạnh tranh của cảng thông qua các dự án cung cấp nhiên liệu xanh, phục hồi thị trường tín chỉ carbon tự nguyện, và nghiên cứu di sản địa chất gắn với kinh tế số và phát triển bền vững.

Quang cảnh Hội thảo Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng.

Một trong những báo cáo nổi bật là đề xuất cải thiện môi trường internet của Đà Nẵng thông qua việc nâng cấp hạ tầng internet thượng tầng. Nghiên cứu viên Kimihiko Nagata từ Viện AIIT đã chỉ ra rằng, Đà Nẵng hiện đang ở giai đoạn có sự hiện diện của các điểm PoP Mạng phân phối nội dung (CDN) nhưng chưa có các Trạm trao đổi Internet - Internet Exchange (IX) hiệu quả. Với các dự án cáp ngầm và cáp quang quốc tế đang được triển khai, việc xây dựng IX là rất cần thiết để nâng cao chất lượng internet, phục vụ cho quá trình chuyển đổi số.

Ngoài ra, nghiên cứu viên Kazuya Takano đã đề xuất giải pháp tận dụng công nghệ blockchain để giải quyết các thách thức về khôi phục thị trường tín chỉ carbon. So với các phương pháp xác thực truyền thống, giải pháp blockchain mang lại nhiều ưu điểm như kiểm tra tự động, tiêu chuẩn xác thực thống nhất, khả năng truy xuất nguồn gốc và giảm đáng kể chi phí.

Trong khi đó, nghiên cứu viên Takero Sakakibara đã đưa ra chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của các cảng tại Việt Nam, đặc biệt là cảng Đà Nẵng, thông qua việc thiết lập một trung tâm cung cấp nhiên liệu xanh cho tàu biển, với mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành cảng “đầu tiên và số 1” trong ASEAN về cung cấp methanol xanh.

Nghiên cứu về di sản địa chất và tiến hoá địa mạo của bãi rêu Nam Ô (vịnh Đà Nẵng) cũng mang lại những góc nhìn mới về việc tích hợp di sản địa chất với công nghệ kỹ thuật số.

TS. La Dương Hải từ Đại học Đông Á đã phát triển các mô hình không gian địa lý có độ phân giải cao, hệ thống giám sát trầm tích và hình ảnh bãi rêu trong chuỗi thời gian thành bộ dữ liệu kỹ thuật số nguyên mẫu. Những kết quả này không chỉ hỗ trợ du lịch ảo, giải thích di sản AR/VR mà còn củng cố vai trò của Đà Nẵng như một trung tâm kinh tế ven biển bền vững, hậu cần cảng biển và du lịch kỹ thuật số sáng tạo.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham gia Hội thảo.

Hội thảo chuyển đổi số tại Đà Nẵng đã tạo ra một diễn đàn học thuật để các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng thảo luận, chia sẻ giải pháp đổi mới, thúc đẩy chuyển đổi số hiệu quả và bền vững. Những tham luận và phiên thảo luận tại hội thảo không chỉ mang lại những gợi mở giá trị cho sự hợp tác giữa nhà hoạch định chính sách, giới học thuật và doanh nghiệp mà còn góp phần định hướng phát triển cho Đà Nẵng và khu vực.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong việc tiên phong chuyển đổi số và phát triển bền vững. Những kết quả đạt được từ hội thảo không chỉ là động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số mà còn là nền tảng vững chắc để Đà Nẵng tiếp tục phát triển, hội nhập và cạnh tranh trên trường quốc tế. Trong tương lai, với sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan, Đà Nẵng hứa hẹn sẽ trở thành một trong những thành phố dẫn đầu về chuyển đổi số và phát triển bền vững tại Việt Nam và khu vực.

Trong bối cảnh Đà Nẵng đang vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, công nghệ và giáo dục hàng đầu miền Trung và Tây Nguyên, việc tiên phong xây dựng đô thị thông minh, xanh và bền vững là mục tiêu chiến lược của thành phố Đà Nẵng.