Chuyển đổi vật liệu: Cơ hội chiến lược cho ngành gỗ và xây dựng Việt Nam
Chu Khôi
27/03/2026, 15:30
Ngành kiến trúc và nội thất hiện đang chịu áp lực ngày càng lớn về giảm phát thải, sử dụng tài nguyên hiệu quả và đáp ứng các tiêu chí phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn vật liệu trở thành yếu tố then chốt, đặc biệt khi các xu hướng công trình xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải carbon đang ngày càng rõ nét.
Ngày
27/3/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Chương trình Forest Talk với
chủ đề “Chuyển đổi vật liệu: Từ chính sách đến kiến trúc” đã diễn ra theo hình
thức trực tiếp và trực tuyến. Sự kiện do Hội Gỗ Xây dựng TP. Hồ Chí Minh tổ chức,
với sự hỗ trợ kỹ thuật của Forest Trends, cùng sự đồng hành của Ukaid, NICFI và
Consmedia.
Thông tin tại sự kiện, ông
Võ Quang Hà - Chủ tịch SAWA, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TAVICO Group, cho biết SAWA định
hướng Forest Talk & Link trở thành nền tảng đối thoại mở, kết nối cơ quan
quản lý, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và giới kiến trúc - xây dựng, qua đó
thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn.
VẬT LIỆU: “ĐIỂM NGHẼN” VÀ CŨNG LÀ CHÌA KHÓA
Theo ông Hà, các xu hướng công trình xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm
phát thải carbon đang định hình lại cách tiếp cận trong ngành xây dựng. Trong
đó, việc lựa chọn vật liệu không chỉ dừng lại ở yếu tố kỹ thuật hay thẩm mỹ, mà
còn gắn với các tiêu chí về nguồn gốc hợp pháp, khả năng truy xuất và mức độ
thân thiện với môi trường.
Đối
với vật liệu gỗ, những yêu cầu này ngày càng rõ ràng. Việc thúc đẩy sử dụng gỗ
rừng trồng, gỗ có chứng chỉ bền vững như FSC, PEFC và các vật liệu thay thế gỗ
tự nhiên được xem là hướng đi quan trọng nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu hợp
pháp, minh bạch và bền vững.
Tuy
nhiên, chuyển đổi vật liệu không thể diễn ra riêng lẻ ở từng khâu. Ở cấp độ
chính sách, các quy định về bảo vệ môi trường và giảm phát thải đang dần thiết
lập tiêu chí cho vật liệu. Ở cấp độ doanh nghiệp, quá trình này đòi hỏi điều chỉnh
từ nguồn nguyên liệu đến công nghệ sản xuất. Trong khi đó, ở khâu thiết kế và
thi công, kiến trúc sư, kỹ sư và chủ đầu tư đóng vai trò quyết định trong việc
lựa chọn và đưa vật liệu vào công trình.
Không
chỉ dừng lại ở góc độ kỹ thuật, ông Hà cho rằng chuyển đổi vật liệu còn là cơ hội
thị trường mang tính chiến lược. Không chỉ mang lại giá trị xuất khẩu, ngành gỗ
hiện còn tạo sinh kế cho hơn 1 triệu lao động Việt Nam. Việc thúc đẩy sử dụng gỗ
rừng trồng trong nước không chỉ gia tăng giá trị kinh tế, mà còn góp phần bảo vệ
tài nguyên rừng và phát triển bền vững.
Từ góc nhìn thực tiễn, ông Tạ Đức Quang, Tổng giám đốc Công ty ConsMedia, cho biết rào
cản lớn nhất hiện nay không nằm ở nhu cầu thị trường, mà ở các “nút thắt” mang
tính hệ thống. Đó là sự thiếu hụt tiêu chuẩn kỹ thuật, tư duy thiết kế
chưa theo kịp xu hướng mới, áp lực chi phí đầu tư ban đầu, khoảng trống trong
đào tạo chuyên sâu, và đặc biệt là sự thiếu vắng một chuỗi cung ứng nội địa
hoàn chỉnh.
Trong
khi đó, áp lực chuyển đổi là rất rõ ràng. Việc tìm kiếm vật liệu thay thế cho
các vật liệu truyền thống có mức phát thải cao đang trở thành yêu cầu cấp thiết.
Các nghiên cứu cho thấy gỗ kỹ thuật có thể giúp giảm đáng kể phát thải của công
trình nếu được ứng dụng đồng bộ, đồng thời mang lại lợi ích về giảm trọng lượng
kết cấu, rút ngắn thời gian thi công và tối ưu chi phí vòng đời.
VAI
TRÒ DẪN DẮT CỦA CHÍNH SÁCH
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, ngành gỗ Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn. Ông Nguyễn Minh Cương, Tổng Giám đốc Công ty Gỗ Minh Long, cho biết Việt Nam hiện là một trong những quốc gia xuất khẩu sản phẩm gỗ lớn
trên thế giới, tuy nhiên ngành vẫn chủ yếu tập trung vào gia công với giá trị
gia tăng chưa cao. Bên cạnh đó, sự phụ thuộc vào một số thị trường lớn cũng tiềm
ẩn nhiều rủi ro khi xuất hiện các rào cản thương mại hoặc biến động địa chính
trị.
Vì vậy, để duy trì và phát triển vị thế, ông Cương nhấn mạnh: ngành gỗ cần chuyển dịch từ gia công sang thiết kế sáng tạo, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm. Một hướng đi quan trọng là đầu tư vào công nghệ chế biến, phát triển sản phẩm mới và gắn với yếu tố bền vững.
Thực tế cho thấy, một số doanh nghiệp đã bắt đầu
chuyển mình theo hướng này, không chỉ sản xuất mà còn chú trọng thiết kế, tạo
ra các sản phẩm phù hợp với điều kiện khí hậu và mang dấu ấn riêng.
Theo các chuyên gia tại chương trình, để thúc đẩy chuyển đổi vật liệu, cần có sự
kết hợp giữa chính sách “cứng” và các công cụ thị trường. Trong
đó, các chính sách về thuế, phí và ưu đãi đầu tư cần được triển khai mạnh mẽ
hơn nhằm khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ và sử dụng vật liệu bền vững.
Bên cạnh đó, chính sách mua sắm công cũng được xem là một “đòn bẩy” quan trọng.
Với
quy mô chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cầu, khu vực công có thể đóng vai trò
“khách hàng dẫn dắt”, tạo lực cầu đủ lớn cho vật liệu xanh. Việc ưu tiên sử dụng
vật liệu thân thiện môi trường trong các công trình công sẽ góp phần thúc đẩy
thị trường phát triển.
Ngoài
ra, việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn cho vật liệu gỗ trong xây dựng
cũng là yêu cầu cấp thiết nhằm tạo hành lang pháp lý rõ ràng, đảm bảo cạnh
tranh minh bạch và bảo vệ người tiêu dùng.
Trong
khuôn khổ chương trình, các nội dung thảo luận tập trung vào xu hướng tiêu dùng
vật liệu trên thế giới, các cơ chế chính sách ở cấp độ quốc tế và Việt Nam,
cũng như những định hướng phù hợp với bối cảnh trong nước.
Forest
Talk & Link được định hướng là chuỗi đối thoại chuyên đề gồm 6 số xuyên suốt
năm 2026, với kỳ vọng tạo ra một không gian trao đổi liên tục, có chiều sâu.
Qua đó, chương trình hướng tới kết nối các bên liên quan và thúc đẩy những thay
đổi thực chất trong tiêu dùng vật liệu và thực hành xây dựng bền vững.
Theo kế
hoạch, chuỗi chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức tại Huế, Đà Nẵng và Quy
Nhơn, trước khi khép lại bằng sự kiện tổng kết tại Làng Nhỏ - Hồ Láng Nhớt
(Khánh Hòa).
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
