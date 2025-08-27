Chuyên gia của SHS: Ngân hàng, chứng khoán và bất động sản tiếp tục dẫn sóng cuối năm

Theo chuyên gia của SHS, ba nhóm ngành được dự báo diễn biến tích cực nhất là bất động sản dân cư, dịch vụ tài chính - chứng khoán và ngân hàng.

Nhận định về xu hướng thị trường ở thời điểm hiện tại trên Talkshow Phố Tài chính mới đây, ông Ngô Thế Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), cho rằng mặc dù những phiên gần đây có diễn biến điều chỉnh nhưng dòng tiền vẫn đang hỗ trợ thị trường rất tốt và đó là dấu hiệu rất tích cực.

Trong tháng 7 dòng tiền vào thị trường đã tăng rất mạnh với giá trị giao dịch trung bình phiên tăng khoảng 63% so với tháng 6 và kể từ đầu tháng 8 tới nay, giá trị giao dịch đã tiếp tục tăng lên.

Diễn biến này đến từ một số nguyên nhân sau: Thứ nhất, bối cảnh vĩ mô sáu tháng đầu năm tích cực khi kinh tế tăng trưởng mạnh nhờ cam kết và điều hành chính sách mạnh mẽ của Chính phủ đối với các hoạt động đặc biệt là đầu tư công. Chính phủ thường xuyên có chỉ đạo rất sâu sát, thành lập các Ban chỉ đạo để thúc đẩy tiến độ, qua đó thúc đẩy tăng trưởng thông qua kênh này;

Thứ hai, mặt bằng lãi suất được giữ ở mức tương đối thấp trong nhiều năm trở lại đây để hỗ trợ cho các hoạt động tăng trưởng tín dụng;

Thứ ba, tăng trưởng tín dụng trong bảy tháng qua đạt khoảng 9,6%, cao hơn so với cùng kỳ những năm trước đó và PMI tháng 7 đã quay trở lại lên trên mức 50 điểm, cho thấy môi trường kinh doanh của Việt Nam cũng đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại;

Trong tháng 7, Mỹ đã công bố mức thuế đối ứng với hầu hết các nước, qua đó tháo gỡ rào cản tâm lý lo ngại của nhà đầu tư; Nhà đầu tư nước ngoài tham gia giải ngân khá mạnh vào đầu tháng 7 và diễn biến sau đó khi chỉ số vượt đỉnh lịch sử đã kích thích dòng tiền tham gia thị trường.

Nhìn về mức độ tăng giá phân theo các nhóm ngành, từ tháng 5 đến khoảng gần đầu tháng 7, dòng tiền tập trung ở các nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt, có vốn hóa lớn.

Tuy nhiên, từ giữa tháng 7 đến nay, dòng tiền đã có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành khác nhau. Cụ thể, ba nhóm ngành chiếm tỷ trọng thu hút dòng tiền lớn nhất và cũng là ba nhóm ngành có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất là bất động sản, ngân hàng và chứng khoán. Trong tháng 8, các nhóm ngành khác cũng đã bắt đầu có diễn biến tích cực hơn và thu hút được dòng tiền vào nhiều hơn.

Về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, tổng lợi nhuận toàn thị trường trong quý II/2025 tăng 34%, mức tăng trưởng rất cao trong nhiều quý trở lại đây. Ngoài các ngành vẫn giữ được kết quả kinh doanh khá tốt như bán lẻ, công nghệ, ngành có sự tăng trưởng đột biến là bất động sản.

Nhìn chung, diễn biến lợi nhuận của các doanh nghiệp trong quý II là yếu tố giúp nhà đầu tư cảm thấy tự tin hơn về hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết, từ đó thu hút dòng tiền vào thị trường trong giai đoạn vừa rồi.

Nhận định về triển vọng thị trường những tháng cuối năm, theo ông Hiển, thị trường đang vào trong giai đoạn tăng trưởng. Mặc dù có những diễn biến rung lắc, điều chỉnh trong các phiên gần đây, khối ngoại bán ròng trở lại nhưng dòng tiền vào thị trường vẫn khá tốt. Quan điểm chung là xu hướng thị trường vẫn sẽ diễn biến theo xu hướng tích cực.

Ông Ngô Thế Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).

Tuy nhiên, trong một xu hướng tăng điểm, thông thường cũng sẽ có những giai đoạn điều chỉnh và nhịp điều chỉnh này là cần thiết để giúp thị trường bớt nóng, từ đó tạo điều kiện cho thị trường có những bước đi lên bền vững hơn và tốt hơn trong dài hạn.

Mặt bằng định giá của thị trường hiện tại dù không còn ở mức rẻ như giai đoạn trước nhưng cũng chưa phải ở mức đắt khi P/E khoảng 15 lần, tiệm cận mức bình trung bình 10 năm (16 lần). "Chúng ta sẽ còn nhìn thấy các mốc cao hơn của VN Index trong những giai đoạn tới đây", ông Hiển nhấn mạnh.

Về các nhóm ngành đáng quan tâm trong sáu tháng cuối năm, theo chuyên gia của SHS, ba nhóm ngành được dự báo diễn biến tích cực nhất là bất động sản dân cư, dịch vụ tài chính - chứng khoán và ngân hàng.

Ngành bất động sản dân cư vừa qua nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Chính phủ thông qua các gói tín dụng hỗ trợ người mua nhà và chủ đầu tư, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý của nhiều dự án. Diễn biến 6 tháng đầu năm cũng cho thấy những tín hiệu tích cực khi số lượng dự án và số căn hộ được cấp phép đã có sự tăng trưởng mạnh. Vì vậy, đây sẽ là nhóm tiếp tục thu hút dòng tiền trong các tháng còn lại của năm 2025.

Ngành dịch vụ tài chính chứng khoán ngoài việc hưởng lợi từ diễn biến tích cực của thị trường chung, chủ trương xây dựng thị trường cho tài sản số cũng sẽ tiếp tục kỳ vọng vào việc khả năng Việt Nam có thể được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi (Secondary Emerging) trong kỳ đánh giá trong tháng 9 tới.

Nhóm ngân hàng là nhóm chủ chốt của toàn thị trường và tiếp tục hưởng lợi từ chủ trương thúc đẩy tín dụng để hỗ trợ cho tăng trưởng trong sáu tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, có một số nhóm ngành khác mà nhà đầu tư có thể quan tâm như ngành nguyên vật liệu cơ bản (thép), hay nhóm các doanh nghiệp hạ tầng hưởng lợi từ quá trình thúc đẩy đầu tư công.

"Trong quá trình đi lên, thị trường sẽ có những giai đoạn điều chỉnh hoặc rung lắc, do vậy để có được kết quả đầu tư tốt nhà đầu tư trong giai đoạn tới theo tôi nên theo dõi, quản lý chặt trạng thái tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục, tránh tình trạng mua đuổi, mua theo trạng thái FOMO hay sử dụng margin quá mức ở những giai đoạn thị trường có sự tăng trưởng quá nóng", ông Hiển khuyến nghị.