Chuyên gia của SHS: Ngân hàng, chứng khoán và bất động sản tiếp tục dẫn sóng cuối năm
Thu Minh
27/08/2025, 08:37
Theo chuyên gia của SHS, ba nhóm ngành được dự báo diễn biến tích cực nhất là bất động sản dân cư, dịch vụ tài chính - chứng khoán và ngân hàng.
Nhận định về xu hướng thị trường ở thời điểm hiện tại trên Talkshow Phố Tài chính mới đây, ông Ngô Thế Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), cho rằng mặc dù những phiên gần đây có diễn biến điều chỉnh nhưng dòng tiền vẫn đang hỗ trợ thị trường rất tốt và đó là dấu hiệu rất tích cực.
Trong tháng 7 dòng tiền vào thị trường đã tăng rất mạnh với giá trị giao dịch trung bình phiên tăng khoảng 63% so với tháng 6 và kể từ đầu tháng 8 tới nay, giá trị giao dịch đã tiếp tục tăng lên.
Diễn biến này đến từ một số nguyên nhân sau: Thứ nhất, bối cảnh vĩ mô sáu tháng đầu năm tích cực khi kinh tế tăng trưởng mạnh nhờ cam kết và điều hành chính sách mạnh mẽ của Chính phủ đối với các hoạt động đặc biệt là đầu tư công. Chính phủ thường xuyên có chỉ đạo rất sâu sát, thành lập các Ban chỉ đạo để thúc đẩy tiến độ, qua đó thúc đẩy tăng trưởng thông qua kênh này;
Thứ hai, mặt bằng lãi suất được giữ ở mức tương đối thấp trong nhiều năm trở lại đây để hỗ trợ cho các hoạt động tăng trưởng tín dụng;
Thứ ba, tăng trưởng tín dụng trong bảy tháng qua đạt khoảng 9,6%, cao hơn so với cùng kỳ những năm trước đó và PMI tháng 7 đã quay trở lại lên trên mức 50 điểm, cho thấy môi trường kinh doanh của Việt Nam cũng đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại;
Trong tháng 7, Mỹ đã công bố mức thuế đối ứng với hầu hết các nước, qua đó tháo gỡ rào cản tâm lý lo ngại của nhà đầu tư; Nhà đầu tư nước ngoài tham gia giải ngân khá mạnh vào đầu tháng 7 và diễn biến sau đó khi chỉ số vượt đỉnh lịch sử đã kích thích dòng tiền tham gia thị trường.
Nhìn về mức độ tăng giá phân theo các nhóm ngành, từ tháng 5 đến khoảng gần đầu tháng 7, dòng tiền tập trung ở các nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt, có vốn hóa lớn.
Tuy nhiên, từ giữa tháng 7 đến nay, dòng tiền đã có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành khác nhau. Cụ thể, ba nhóm ngành chiếm tỷ trọng thu hút dòng tiền lớn nhất và cũng là ba nhóm ngành có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất là bất động sản, ngân hàng và chứng khoán. Trong tháng 8, các nhóm ngành khác cũng đã bắt đầu có diễn biến tích cực hơn và thu hút được dòng tiền vào nhiều hơn.
Về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, tổng lợi nhuận toàn thị trường trong quý II/2025 tăng 34%, mức tăng trưởng rất cao trong nhiều quý trở lại đây. Ngoài các ngành vẫn giữ được kết quả kinh doanh khá tốt như bán lẻ, công nghệ, ngành có sự tăng trưởng đột biến là bất động sản.
Nhìn chung, diễn biến lợi nhuận của các doanh nghiệp trong quý II là yếu tố giúp nhà đầu tư cảm thấy tự tin hơn về hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết, từ đó thu hút dòng tiền vào thị trường trong giai đoạn vừa rồi.
Nhận định về triển vọng thị trường những tháng cuối năm, theo ông Hiển, thị trường đang vào trong giai đoạn tăng trưởng. Mặc dù có những diễn biến rung lắc, điều chỉnh trong các phiên gần đây, khối ngoại bán ròng trở lại nhưng dòng tiền vào thị trường vẫn khá tốt. Quan điểm chung là xu hướng thị trường vẫn sẽ diễn biến theo xu hướng tích cực.
Tuy nhiên, trong một xu hướng tăng điểm, thông thường cũng sẽ có những giai đoạn điều chỉnh và nhịp điều chỉnh này là cần thiết để giúp thị trường bớt nóng, từ đó tạo điều kiện cho thị trường có những bước đi lên bền vững hơn và tốt hơn trong dài hạn.
Mặt bằng định giá của thị trường hiện tại dù không còn ở mức rẻ như giai đoạn trước nhưng cũng chưa phải ở mức đắt khi P/E khoảng 15 lần, tiệm cận mức bình trung bình 10 năm (16 lần). "Chúng ta sẽ còn nhìn thấy các mốc cao hơn của VN Index trong những giai đoạn tới đây", ông Hiển nhấn mạnh.
Về các nhóm ngành đáng quan tâm trong sáu tháng cuối năm, theo chuyên gia của SHS, ba nhóm ngành được dự báo diễn biến tích cực nhất là bất động sản dân cư, dịch vụ tài chính - chứng khoán và ngân hàng.
Ngành bất động sản dân cư vừa qua nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Chính phủ thông qua các gói tín dụng hỗ trợ người mua nhà và chủ đầu tư, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý của nhiều dự án. Diễn biến 6 tháng đầu năm cũng cho thấy những tín hiệu tích cực khi số lượng dự án và số căn hộ được cấp phép đã có sự tăng trưởng mạnh. Vì vậy, đây sẽ là nhóm tiếp tục thu hút dòng tiền trong các tháng còn lại của năm 2025.
Ngành dịch vụ tài chính chứng khoán ngoài việc hưởng lợi từ diễn biến tích cực của thị trường chung, chủ trương xây dựng thị trường cho tài sản số cũng sẽ tiếp tục kỳ vọng vào việc khả năng Việt Nam có thể được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi (Secondary Emerging) trong kỳ đánh giá trong tháng 9 tới.
Nhóm ngân hàng là nhóm chủ chốt của toàn thị trường và tiếp tục hưởng lợi từ chủ trương thúc đẩy tín dụng để hỗ trợ cho tăng trưởng trong sáu tháng cuối năm.
Bên cạnh đó, có một số nhóm ngành khác mà nhà đầu tư có thể quan tâm như ngành nguyên vật liệu cơ bản (thép), hay nhóm các doanh nghiệp hạ tầng hưởng lợi từ quá trình thúc đẩy đầu tư công.
"Trong quá trình đi lên, thị trường sẽ có những giai đoạn điều chỉnh hoặc rung lắc, do vậy để có được kết quả đầu tư tốt nhà đầu tư trong giai đoạn tới theo tôi nên theo dõi, quản lý chặt trạng thái tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục, tránh tình trạng mua đuổi, mua theo trạng thái FOMO hay sử dụng margin quá mức ở những giai đoạn thị trường có sự tăng trưởng quá nóng", ông Hiển khuyến nghị.
Chuyên gia: VN-Index chỉ đang trong vùng nhiễu động thứ cấp, chưa đạt đỉnh
09:43, 26/08/2025
"Cá mập" Pyn Elite: Lợi nhuận toàn thị trường sẽ đạt 32% trong năm 2025, VN-Index tiếp tục bùng nổ
14:37, 25/08/2025
Lịch sử ghi nhận: VN-Index tăng nhẹ trước và sau Quốc khánh, nhưng tháng 9 vẫn xu hướng giảm
Thị trường chững lại, cổ phiếu tăng nóng đã điều chỉnh, chiến thuật đi tiền sao cho chuẩn?
Nhà đầu tư không nhất thiết phải từ bỏ chiến thuật giao dịch thuận xu thế, bởi đây vẫn là một chiến thuật hay. Tuy nhiên, cần điều chỉnh lại một chút, nên lựa chọn những ngành, cổ phiếu dẫn đầu và dẫn dắt thị trường.
Vốn ngoại nghỉ Lễ sớm, bán ròng đột biến gần 4.200 tỷ
Dòng tiền suy yếu đáng kể trong phiên chiều nay nên không thể đẩy mặt bằng giá lên cao hơn được mà chỉ cố gắng chống đỡ áp lực bán. VCB vẫn có thể chốt giữ giá kịch trần nhưng rất nhiều blue-chips khác suy yếu hẳn so với buổi sáng. Đặc biệt khối ngoại có phiên xả ròng đột biến gần 4.200 tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó riêng HoSE tới 4.045 tỷ đồng.
Hai quỹ ETF sắp bán ra hàng chục triệu cổ phiếu nhóm chứng khoán
Yuanta dự báo HPG dẫn đầu top bán ròng với 8,5 triệu cp, SSI dự báo bị bán hơn 7 triệu cổ phiếu, VND bị bán khoảng 6,4 triệu, NVL gần 6,2 triệu, VCI bị bán gần 5,6 triệu, FTS 2,2 triệu cổ...
VCB kịch trần cũng không kéo được chỉ số, khối ngoại xả ròng kỷ lục 5 tháng
Tâm lý hào hứng của phiên tăng bùng nổ hôm qua vẫn còn kéo dài thêm trong sáng nay, có lúc VN-Index lên thêm gần 29 điểm (+1,74%) nhưng đến cuối phiên chỉ còn 9,7 điểm (+0,58%). Rất nhiều cổ phiếu hạ độ cao hoặc đảo chiều giảm, cho thấy vẫn có nhiều nhà đầu tư đang canh bán ra…
Tháng 9 với kỳ vọng nâng hạng và kết quả kinh doanh quý 3
Câu chuyện nâng hạng FTSE cuối tháng 9, cùng kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 2 tích cực, cũng như khả năng FED giảm lãi suất trong tháng 9, sẽ tạo lực đỡ cho thị trường trong nửa cuối tháng 9 trở đi.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: