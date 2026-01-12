Kho bạc Nhà nước huy động được 371.499,76 tỷ đồng năm 2025, hoàn thành 74,3% kế hoạch

Tháng 12/2025, HNX tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 64.581 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố tháng 12/2025, HNX tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 64.581 tỷ đồng.

Tính cả năm 2025, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 371.499,76 tỷ đồng, hoàn thành 74,3% kế hoạch phát hành của năm 2025. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCS) huy động thành công 6.050 tỷ đồng, tương ứng 89,47% hạn mức phát hành được Bộ Tài chính phê duyệt.

Đáng chú ý, trong tháng 12, trái phiếu trúng thầu tại 3 kỳ hạn gồm 5 năm, 10 năm và 30 năm, trong đó tập trung chủ yếu tại kỳ hạn 10 năm với tỷ trọng khối lượng phát hành chiếm 96%, tương đương 61.729 tỷ đồng.

Lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 30 năm tiếp tục xu hướng tăng, với mức tăng tại phiên trúng thầu cuối cùng trong năm lần lượt là 4, 14 và 24 điểm cơ bản so với phiên cuối tháng trước. Cụ thể, tại phiên trúng thầu cuối tháng 12, lãi suất trúng thầu của kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 30 năm lần lượt là 3,20%, 4,00% và 4,13% năm.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tại thời điểm 31/12/2025 đạt 2.534.950 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân phiên tháng 12 đạt 12.957 tỷ đồng/phiên, tăng 2,6% so với tháng 11. Trong đó, giá trị giao dịch Outright chiếm 82,59%, giá trị giao dịch Repos chiếm 17,41% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,82% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 70 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2025, giá trị giao dịch bình quân đạt 14.845 tỷ đồng/phiên, tăng 26,02% so với bình quân cả năm 2024.