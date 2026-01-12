Kho bạc Nhà nước huy động được 371.499,76 tỷ đồng năm 2025, hoàn thành 74,3% kế hoạch

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 12/01/2026
Hà Anh
12/01/2026, 19:35
Tháng 12/2025, HNX tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 64.581 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố tháng 12/2025, HNX tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 64.581 tỷ đồng.
Tính cả năm 2025, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 371.499,76 tỷ đồng, hoàn thành 74,3% kế hoạch phát hành của năm 2025. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCS) huy động thành công 6.050 tỷ đồng, tương ứng 89,47% hạn mức phát hành được Bộ Tài chính phê duyệt.
Đáng chú ý, trong tháng 12, trái phiếu trúng thầu tại 3 kỳ hạn gồm 5 năm, 10 năm và 30 năm, trong đó tập trung chủ yếu tại kỳ hạn 10 năm với tỷ trọng khối lượng phát hành chiếm 96%, tương đương 61.729 tỷ đồng.
Lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 30 năm tiếp tục xu hướng tăng, với mức tăng tại phiên trúng thầu cuối cùng trong năm lần lượt là 4, 14 và 24 điểm cơ bản so với phiên cuối tháng trước. Cụ thể, tại phiên trúng thầu cuối tháng 12, lãi suất trúng thầu của kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 30 năm lần lượt là 3,20%, 4,00% và 4,13% năm.
Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tại thời điểm 31/12/2025 đạt 2.534.950 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân phiên tháng 12 đạt 12.957 tỷ đồng/phiên, tăng 2,6% so với tháng 11. Trong đó, giá trị giao dịch Outright chiếm 82,59%, giá trị giao dịch Repos chiếm 17,41% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,82% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 70 tỷ đồng.
Lũy kế năm 2025, giá trị giao dịch bình quân đạt 14.845 tỷ đồng/phiên, tăng 26,02% so với bình quân cả năm 2024.
09:49, 09/02/2025
Thị trường cuối cùng cũng xuất hiện tín hiệu được chờ đợi nhất, đó là sự lan tỏa của dòng tiền. Gần 42k tỷ khớp lệnh hai sàn chưa kể thỏa thuận hôm nay gợi nhớ lại thời điểm tháng 7/2025 khi sự nghi ngờ cuối cùng cũng bị xóa tan bởi sức mạnh của thanh khoản.
Thị trường chứng kiến một phiên bùng nổ thanh khoản hôm nay khi lần đầu tiên sau 60 phiên giá trị khớp lệnh hai sàn vượt qua ngưỡng 40.000 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Ngay cả khi VIC, VHM giảm sàn cũng chỉ có thể ảnh hưởng tới điểm số mà không tác động đến tâm lý giao dịch chung.
Lãi suất huy động đã tăng khoảng 1-2% từ đầu quý 4 năm 2025. Nhóm bảo hiểm cùng các công ty có tỷ lệ tiền mặt lớn và thu nhập từ tiền gửi chiếm tỷ trọng cao trong lợi nhuận ròng lại được hưởng lợi.
Pyn Elite Fund vừa báo cáo hiệu suất tháng 12 trong đó nhấn mạnh trong tháng 12, chỉ số VN-Index tăng 5,5% và khép lại năm ở mức cao kỷ lục 1.784 điểm. Trong bối cảnh đó, quỹ PYN Elite chỉ tăng 2,9%, chủ yếu nhờ diễn biến giá tích cực của HDB và STB.
Theo SGI Capital, thị trường chứng khoán đang cho thấy nhiều dấu hiệu của giai đoạn cuối chu kỳ tăng trưởng với dư nợ tăng cao, lãi suất tăng, thanh khoản các kênh tài sản bắt đầu giảm trước khi thể hiện vào xu hướng giảm giá.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: