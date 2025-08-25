Các công ty chứng khoán nói gì khi VN-Index giảm mạnh hai phiên liên tiếp?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 26/8/2025

Kết phiên VN-Index giảm 31,44 điểm, tương đương 1,91% xuống mốc 1.614,03 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 5,9 điểm, tương đương 0,68% xuống 266,58 điểm.

Áp lực điều chỉnh của thị trường vẫn hiện hữu, VN-Index vẫn phải đối mặt với rủi ro

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Chúng tôi cho rằng áp lực điều chỉnh của thị trường vẫn hiện hữu và VN-Index vẫn phải đối mặt với rủi ro lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.570-1.585 điểm để thiết lập lại trạng thái cân bằng ngắn hạn. Tuy nhiên, triển vọng trung hạn của thị trường vẫn được chúng tôi duy trì đánh giá tích cực nhờ động lực tăng trưởng kinh tế cao, tăng trưởng tín dụng đẩy mạnh và kỳ vọng nâng hạng thị trường ngay trong tháng 09 tới đây.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế đang có đang có trong danh mục và nên đóng các vị thế ngắn hạn bị vi phạm ngưỡng trailing stop. Các hoạt động mua trading tuần này, nhà đầu tư chỉ nên thực hiện khi VN-Index giảm về vùng hỗ trợ 1.570-1.585 điểm”.

Chỉ số VN-Index có thể theo quán tính giảm tiếp xuống vùng hỗ trợ tiếp theo 1.590 – 1.600

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm hơn 31 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.614,03 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí, Ngân hàng dẫn đầu đà giảm. Ở chiều ngược lại, ngành Bảo hiểm, Bất động sản có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. VN-Index đã giảm xuống dưới đường MA10. Tâm lý thị trường đang e dè sau một đợt tăng dốc, tuy nhiên phiên điều chỉnh hôm nay có thanh khoản không đáng kể, cho thấy áp lực bán tháo không lớn. Trong 1, 2 phiên tới, chỉ số có thể theo quán tính giảm tiếp xuống vùng hỗ trợ tiếp theo 1.590 – 1.600 và tạo đáy ngắn hạn tại đây”.

Thị trường cần giai đoạn điều chỉnh, tích lũy sau giai đoạn tăng nóng, tạo nền giá mới và nền thanh khoản mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn sau khi tạo đỉnh đầu cơ, tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm, hỗ trợ mạnh hơn vùng giá cao nhất đỉnh năm 2022, tương ứng 1500 điểm - 1.535 điểm. Thị trường cần giai đoạn điều chỉnh, tích lũy sau giai đoạn tăng nóng, tạo nền giá mới và nền thanh khoản mới. Thị trường giảm mạnh trong phiên hôm nay, phần lớn do các cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực bán mạnh. Có thể trong một vài phiên đến, nhiều cổ phiếu giảm mạnh sẽ phục hồi trở lại.

Trong bản tin cuối tuần, chúng tôi đã nhận định thị trường đạt đỉnh đầu cơ, trả về giá trị cơ bản. Thị trường sau giai đoạn tăng mạnh liên tiếp, sẽ cần giai đoạn điều chỉnh, tích lũy để đánh giá lại các yếu tố cơ bản, kết quả kinh doanh quí III dự tính. Cũng như sau khi các vị thế đầu cơ, gia tăng đòn bẩy đạt đỉnh, bắt đầu suy giảm thì thanh khoản sẽ suy giảm dần sau khi liên tiếp duy trì trên 50 ngàn tỉ đồng trong những tuần qua. Có thể thị trường sẽ tạo nền thanh khoản mới quanh 35 ngàn tỉ đồng, khối lượng giao dịch trên HOSE quanh 1 tỷ - 1.2 tỷ cổ phiếu/phiên. Lúc đó chúng tôi sẽ đánh giá lại các cơ hội mới nếu có cho kỳ vọng tăng trưởng kết quả kinh doanh quí III và cuối năm 2025. Các vị thế đầu cơ, cơ cấu nên đánh giá kỹ danh mục, xem xét bán các mã suy yếu.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thị trường cần thêm thời gian để hấp thụ lực bán chốt lời và có thể rung lắc trong một vài phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm 31 điểm, kết phiên ở mốc 1,614 điểm (-1.9%). Diễn biến giảm được ghi nhận trong suốt phiên giao dịch hôm nay ở hầu hết các nhóm ngành, đặc biết là nhóm Ngân hàng (VPB, TCB, BID, CTG, ...).

VN-Index tiếp tục giảm do lực bán chốt lời của nhà đầu tư. TVS Research duy trì quan điểm thị trường cần thêm thời gian để hấp thụ lực bán chốt lời và có thể rung lắc trong một vài phiên tới. Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng và quan sát diễn biến của VN-Index tại vùng hỗ trợ từ 1.590 (MA20 ngày)- 1.600 điểm. Trong trường hợp VN-Index giảm và đóng cửa dưới mức 1.590 điểm, nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu để bảo toàn danh mục”.

Thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi trong phiên kế tiếp. Đồng thời, chúng tôi cho rằng đây chỉ là các nhịp hồi kỹ thuật và rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao, mức hỗ trợ gần nhất của chỉ số VN-Index là 1.590 điểm (đường trung bình 20 phiên) cho nên thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi từ vùng hỗ trợ này và các nhà đầu tư không cần thiết phải bán tháo ở mức thấp, đặc biệt là ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung bị hạ từ mức trung tính xuống giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp ở các nhịp hồi và chưa nên mua mới trong giai đoạn này”.

VN-Index vẫn đang nằm trong nhịp điều chỉnh

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch hôm nay với nến đỏ thân đặc cùng với thanh khoản thấp so với trung bình 20 phiên cho thấy lực cung vẫn đang áp đảo lực cầu bắt đáy.

Trên khung đồ thị ngày, hầu hết các chỉ báo quan trọng như RSI, MACD và CMF đều đồng loạt hướng xuống cho thấy động lượng của thị trường và thanh khoản mua chủ động đang yếu đi. Thêm vào đó, việc DI- đang hướng lên cùng với sự suy yếu của DI+ củng cố thêm cho việc VN-Index vẫn đang nằm trong nhịp điều chỉnh. Với diễn biến hiện tại mỗ hỗ trợ gần nhất sẽ quanh khu vực 1.610 và 1.590 tương ứng với 2 mốc 0.618 và 0.5 của thang đo Fibonacci thoái lui.

Trên khung đồ thị giờ, các chỉ báo có diễn biến tương tự khung đồ thị ngày khi đều suy yếu, giảm sâu về vùng quá bán và tiếp tục hướng xuống. Với việc giảm vào trong mây, đường Senkou Span B quanh khu vực 1590 sẽ đóng vai trò làm hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn.

VN-Index ghi nhận phiên giảm điểm mạnh thứ 2 liên tiếp sau đà tăng nóng trong thời gian qua. Với diễn biến hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát vận động thị trường, đồng thời hiện thực hóa lợi nhuận đối với những mã đã ghi nhận đà tăng nóng trong thời gian vừa qua tại các nhịp hồi phục trong phiên, và cùng với đó tranh thủ tìm kiếm những mã có tín hiệu giữ vững vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần. Nhà đầu tư có thể cân nhắc canh những nhịp giảm mạnh trong phiên để giải ngân trước một phần và tìm kiếm cơ hội giải ngân thêm khi thị trường cân bằng trở lại. Một số nhóm ngành đáng chú ý trong phiên hôm nay bao gồm: bất động sản, chứng khoán và thép”.

Dự báo chỉ số VN-Index sẽ có phản ứng hồi phục kỹ thuật

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Chỉ số VN-Index đóng cửa dưới đường MA5 phiên thứ hai liên tiếp, hình thành quán tính giảm ngắn hạn với khuynh hướng kiểm định vùng hỗ trợ 1.590-1.600 điểm trong ngày mai. Vùng 1.635-1.640 điểm là kháng cự trong phiên. Dự báo chỉ số VN-Index sẽ có phản ứng hồi phục kỹ thuật sau khi tiếp cận hỗ trợ bởi chúng tôi nhận thấy áp lực cung có phần suy giảm trong phiên 25/08”.

Về mặt xu hướng chỉ số vẫn bảo toàn đà tăng chủ đạo trên vùng hỗ trợ trọng yếu 1.590 – 1.600

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.614,03 điểm, giảm 31,44 điểm (-1,91%). KLGD khớp lệnh 1,5 tỷ đơn vị.

Chỉ số VN-Index tiếp tục đảo chiều giảm trong phiên và lùi về dưới vùng hỗ trợ 1.630 – 1.640. Thanh khoản ghi nhận thấp hơn mức bình quân 20 phiên với độ lan tỏa hẹp cho thấy dòng tiền còn thận trọng; và áp lực cung duy trì ưu thế.

Về mặt xu hướng chỉ số vẫn bảo toàn đà tăng chủ đạo trên vùng hỗ trợ trọng yếu 1.590 – 1.600. Kỳ vọng khu vực trên sẽ tạo động lực giúp chỉ số ổn định nền giá ngắn hạn chờ đợi động lực mới cho các chuyển động kế tiếp”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.