Tự doanh và tổ chức tiếp tục gom hàng, mua ròng 2.000 tỷ phiên đầu tuần
Thu Minh
25/08/2025, 20:13
Tự doanh hôm nay mua ròng 1045.6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh mua ròng 1045.7 tỷ đồng. Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1005.0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh nhóm này mua ròng 1064.0 tỷ đồng...
Một chút tăng của chứng khoán Mỹ cuối tuần qua đã không thể neo giữ tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường Việt Nam hôm nay. Đầu phiên VN-Index xanh nhẹ nhưng rồi quán tính giảm đã trở lại. Chỉ số tiếp tục lao dốc thảm hại trong suốt thời gian còn lại, đóng cửa VN-Index bay màu 31,44 điểm rơi về vùng 1.614,03 với độ rộng rất xấu 233 mã giảm điểm trên 100 mã tăng.
Việc thị trường điều chỉnh được cho là nhịp cân bằng cần thiết sau suốt những ngày ròng rã leo đỉnh. Những thông tin tích cực trước đó đã phản ánh đầy đủ vào giá, thời điểm hiện tại là của vùng thông tin nhiều rủi ro hơn như tỷ giá tiếp tục căng thẳng Ngân hàng Nhà nước phải bán USD can thiệp, nhiều cổ phiếu mặt bằng định giá đã quá cao.
Đơn cử như nhóm ngân hàng, PB của nhóm này xấp xỉ 2x. 5 cổ phiếu lau sàn như VIB, EIB, MSB, OCB và TPB. Trong khi đó nhóm đi bụi nặng như BID - 5,2%; VPB -6,82%; ACB -5,92%; SSB -6,11%; nhìn chung nhóm nhỏ vốn dĩ hút tiền tuần qua hôm nay bị dòng tiền quay lưng chóng mặt. Không còn nổi một ngân hàng nào giữ được tham chiếu. Riêng nhóm này đã đánh bay 18 điểm của Vn-Index.
Chứng khoán tương tự, ngoại trừ MBS và SSI tăng trong xu hướng sàn giao dịch tiền số, hầu hết điều chỉnh mạnh riêng TVS và VDS lau sàn. Nhìn chung hầu hết các nhóm ngành đều gặp áp lực bán ra khi rủi ro gia tăng. Cổ phiếu họ nhà Vin hôm nay ngược dòng VIC tăng mạnh 5,56%; VHM tăng 0,31%; một số cổ phiếu nhỏ khác vẫn hút dòng tiền như DXG, DXS, QCG, SCR, NVL hay nhóm bảo hiểm.
Hóa chất hôm nay giảm 2,32%; Thép giảm 0,26%; Dầu khí giảm 4,21%; Công nghệ thông tin giảm 0,29%. Thanh khoản ba sàn khớp lệnh 45.700 tỷ với độ sát thương cổ phiếu nặng cho thấy tiền chưa sẵn sàng vào ở vùng giá hiện tại.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1788.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh nhóm này bán ròng 1749.1 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Dịch vụ tài chính.
Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, SSI, SHB, DXG, GEX, HAG, VND, BSR, KDH, MSN.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VPB, STB, VHM, FPT, VIX, VCB, HHV, CII.
Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 294.9 tỷ đồng, trong đó cá nhân bán ròng khớp lệnh là 360.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, VHM, VIX, CII, MSN, BAF, VPB, VRE, STB, GMD.
Phía bán ròng khớp lệnh: nhóm này bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: SHB, TPB, MBB, TCB, GEX, DXG, EIB, HDB, MSB.
Tự doanh mua ròng 1045.6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh tự doanh mua ròng 1045.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FPT, TCB, HPG, VPB, STB, CTG, MWG, MBB, HDB, VIB.
Top bán ròng là nhóm Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm VHM, PVD, KDH, SSI, PHR, VND, HCM, VIX, DXG, PDR.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1005.0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì nhóm tổ chức mua ròng 1064.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống Top bán ròng có MBB, MSN, ClI, VIX, BSR, HAG, DCM, VJC, SSI, BAF. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VPB, SHB, HPG, CTG, TPB, STB, MSB, EIB, TCB, VHM.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.436,6 tỷ đồng, tăng +3,6% so với phiên liền trước và đóng góp 5,3% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu MSN, với hơn 4,5 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 366 tỷ đồng được sang tay giữa các NĐT cá nhân. Ngoài ra còn có giao dịch thỏa thuận gần 19 triệu đơn vị cố phiếu MSB (trị giá 339 tỷ đồng) giữa các tổ chức trong nước.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Ngân hàng, Nuôi trồng nông & hải sản, Phần mềm, Kho bãi, Hàng không trong khi giảm ở Bất động sản, Xây dựng, Thép, Hóa chất, Thực phẩm, Bán lẻ, Sản xuất & phân phối điện, Sản xuất ô tô.
Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.
"Cá mập" Pyn Elite: Lợi nhuận toàn thị trường sẽ đạt 32% trong năm 2025, VN-Index tiếp tục bùng nổ
14:37, 25/08/2025
Lịch sử ghi nhận: VN-Index tăng nhẹ trước và sau Quốc khánh, nhưng tháng 9 vẫn xu hướng giảm
13:56, 25/08/2025
Nhiều cổ phiếu ngân hàng đang được định giá cao?
13:55, 25/08/2025
Đọc thêm
Sau Jackson Hole, triển vọng lãi suất Fed vẫn bấp bênh
Các số liệu sắp tới về lạm phát và thị trường lao động có thể đảo lộn khả năng lãi suất hạ vào tháng 9...
Sau hai phiên lao dốc nhanh thị trường đã bật tăng trở lại trong sáng nay dựa trên sức mạnh của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ riêng VHM, VIC và HPG đã đem về 6,5 điểm trong tổng mức tăng 6,14 điểm của VN-Index. Dòng tiền tham gia bắt đáy đã có tín hiệu suy yếu, nhiều cổ phiếu lùi giá đáng kể và thanh khoản tổng thể thấp nhất 6 tuần.
Các ngân hàng Mỹ lo stablecoin hút tiền gửi
Nỗ lực vận động hành lang này của các ngân hàng phản ánh căng thẳng giữa các nhà băng truyền thống ở Phố Wall và ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển bùng nổ và có được sự ủng hộ của Nhà Trắng...
Vụ buôn lậu vàng trị giá 252 tỷ đồng: Nhiều chủ tiệm mua vàng lậu về bán
Một số chủ tiệm vàng do muốn có vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh, thu lợi nhuận nên chủ động đặt hàng của Trí và Sa - đối tượng chủ mưu hai đường dây buôn lậu vàng trị giá 252 tỷ đồng...
Chuyên gia: VN-Index chỉ đang trong vùng nhiễu động thứ cấp, chưa đạt đỉnh
Về mặt kỹ thuật và đếm sóng, mức biến động này còn chưa xác nhận rằng đó là một đợt điều chỉnh, mà chỉ là nhiễu động trong xu hướng tăng. Đây là những nhiễu động thứ cấp.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: