Tự doanh và tổ chức tiếp tục gom hàng, mua ròng 2.000 tỷ phiên đầu tuần

Tự doanh hôm nay mua ròng 1045.6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh mua ròng 1045.7 tỷ đồng. Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1005.0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh nhóm này mua ròng 1064.0 tỷ đồng...

Một chút tăng của chứng khoán Mỹ cuối tuần qua đã không thể neo giữ tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường Việt Nam hôm nay. Đầu phiên VN-Index xanh nhẹ nhưng rồi quán tính giảm đã trở lại. Chỉ số tiếp tục lao dốc thảm hại trong suốt thời gian còn lại, đóng cửa VN-Index bay màu 31,44 điểm rơi về vùng 1.614,03 với độ rộng rất xấu 233 mã giảm điểm trên 100 mã tăng.

Việc thị trường điều chỉnh được cho là nhịp cân bằng cần thiết sau suốt những ngày ròng rã leo đỉnh. Những thông tin tích cực trước đó đã phản ánh đầy đủ vào giá, thời điểm hiện tại là của vùng thông tin nhiều rủi ro hơn như tỷ giá tiếp tục căng thẳng Ngân hàng Nhà nước phải bán USD can thiệp, nhiều cổ phiếu mặt bằng định giá đã quá cao.

Đơn cử như nhóm ngân hàng, PB của nhóm này xấp xỉ 2x. 5 cổ phiếu lau sàn như VIB, EIB, MSB, OCB và TPB. Trong khi đó nhóm đi bụi nặng như BID - 5,2%; VPB -6,82%; ACB -5,92%; SSB -6,11%; nhìn chung nhóm nhỏ vốn dĩ hút tiền tuần qua hôm nay bị dòng tiền quay lưng chóng mặt. Không còn nổi một ngân hàng nào giữ được tham chiếu. Riêng nhóm này đã đánh bay 18 điểm của Vn-Index.

Chứng khoán tương tự, ngoại trừ MBS và SSI tăng trong xu hướng sàn giao dịch tiền số, hầu hết điều chỉnh mạnh riêng TVS và VDS lau sàn. Nhìn chung hầu hết các nhóm ngành đều gặp áp lực bán ra khi rủi ro gia tăng. Cổ phiếu họ nhà Vin hôm nay ngược dòng VIC tăng mạnh 5,56%; VHM tăng 0,31%; một số cổ phiếu nhỏ khác vẫn hút dòng tiền như DXG, DXS, QCG, SCR, NVL hay nhóm bảo hiểm.

Hóa chất hôm nay giảm 2,32%; Thép giảm 0,26%; Dầu khí giảm 4,21%; Công nghệ thông tin giảm 0,29%. Thanh khoản ba sàn khớp lệnh 45.700 tỷ với độ sát thương cổ phiếu nặng cho thấy tiền chưa sẵn sàng vào ở vùng giá hiện tại.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1788.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh nhóm này bán ròng 1749.1 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Dịch vụ tài chính.

Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, SSI, SHB, DXG, GEX, HAG, VND, BSR, KDH, MSN.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VPB, STB, VHM, FPT, VIX, VCB, HHV, CII.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 294.9 tỷ đồng, trong đó cá nhân bán ròng khớp lệnh là 360.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HPG, VHM, VIX, CII, MSN, BAF, VPB, VRE, STB, GMD.

Phía bán ròng khớp lệnh: nhóm này bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: SHB, TPB, MBB, TCB, GEX, DXG, EIB, HDB, MSB.

Tự doanh mua ròng 1045.6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh tự doanh mua ròng 1045.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FPT, TCB, HPG, VPB, STB, CTG, MWG, MBB, HDB, VIB.

Top bán ròng là nhóm Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm VHM, PVD, KDH, SSI, PHR, VND, HCM, VIX, DXG, PDR.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1005.0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì nhóm tổ chức mua ròng 1064.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống Top bán ròng có MBB, MSN, ClI, VIX, BSR, HAG, DCM, VJC, SSI, BAF. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VPB, SHB, HPG, CTG, TPB, STB, MSB, EIB, TCB, VHM.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.436,6 tỷ đồng, tăng +3,6% so với phiên liền trước và đóng góp 5,3% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu MSN, với hơn 4,5 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 366 tỷ đồng được sang tay giữa các NĐT cá nhân. Ngoài ra còn có giao dịch thỏa thuận gần 19 triệu đơn vị cố phiếu MSB (trị giá 339 tỷ đồng) giữa các tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Ngân hàng, Nuôi trồng nông & hải sản, Phần mềm, Kho bãi, Hàng không trong khi giảm ở Bất động sản, Xây dựng, Thép, Hóa chất, Thực phẩm, Bán lẻ, Sản xuất & phân phối điện, Sản xuất ô tô.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.