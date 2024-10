Chuyên gia: VN-Index tiếp tục lên 1.300 điểm trong tuần này, tiền sẽ đổ vào nhóm VN30

Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, VN-Index tăng 1,4% lên mức 1.288,4 điểm, HNX-Index giảm 0,6% xuống 231,4 điểm và UPCOM- Index tăng 0,2% lên mức 92,6 điểm. Thanh khoản giảm 17,9% xuống 15.230 tỷ đồng/phiên. Khối ngoại bán ròng 664,1 tỷ đồng trên cả 3 sàn trong tuần, trong đó bán ròng 303,8 tỷ đồng trên HOSE, bán ròng 287,8 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 72,5 tỷ đồng trên UPCOM.

Nhận định về phiên giao dịch tuần này, ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty cổ phần chứng khoán VnDirect cho rằng thị trường hướng đến nửa cuối tháng 10 với nhiều sự kiện quan trọng.

Cụ thể, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 chuẩn bị bắt đầu sẽ phần nào trả lời cho nhà đầu tư về những lo ngại gần đây xung quanh ảnh hưởng của siêu bão Yagi đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kỳ vọng bức tranh lợi nhuận toàn thị trường quý 3 sẽ duy trì tích cực, được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng của nền kinh tế trong quý vừa qua và mức nền so sánh thấp của cùng kỳ năm ngoái.

Nếu bức tranh lợi nhuận của thị trường tích cực như kỳ vọng sẽ là cú hích tinh thần mạnh mẽ cho nhà đầu tư và xu hướng thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ nay tới cuối năm 2024.

Ngoài câu chuyện về kết quả kinh doanh, thị trường cũng hướng sự chú ý tới những diễn biến mới của nền kinh tế Mỹ cũng như cuộc họp chính sách của Ủy ban thị trường mở FOMC vào đầu tháng 11. Hiện tại, thị trường vẫn tin vào khả năng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm 0,25 điểm % lãi suất điều hành trong cuộc họp sắp tới. Hơn thế nữa, sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới cũng sẽ những tác động nhất định tới thị trường tài chính toàn cầu.

Trong bối cảnh nhà đầu tư đang nghe ngóng và chờ đợi những diễn biến quan trọng tới đây, việc thị trường giao dịch chậm và thận trọng có thể tiếp diễn trong tuần tới. Nhiều khả năng chỉ số VN-Index có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp tại 1.260-1.300 điểm. Do đó, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục đầu ở mức hợp lý, có thể cân nhắc hạ tỷ trọng cổ phiếu khi chỉ số VN-Index tiệm cận vùng cận trên quanh 1.300 điểm.

Ngược lại, nhà đầu tư có thể mua vào, gia tăng tỷ trọng cổ phiếu nếu chỉ số lùi về hỗ trợ quanh 1.260 điểm, ưu tiên những nhóm ngành có triển vọng kinh doanh cải thiện trong 2 quý cuối năm, bao gồm ngân hàng, bất động sản nhà ở và nhóm xuất nhập khẩu (dệt may, thủy sản, đồ gỗ).

Bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối Nghiên cứu Công ty CP Chứng khoán MB nhấn mạnh sau những thông tin vĩ mô tích cực được công bố, thị trường chứng khoán tuần tới sẽ ngóng chờ các thông tin về kết quả kinh doanh là chủ đạo. Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 được kỳ vọng sẽ là luồng gió mới cho thị trường trong bối cảnh thông tin vĩ mô tích cực và chứng khoán thế giới vẫn đang trong quá trình lập các đỉnh cao mới.

MBS dự báo lợi nhuận toàn thị trường có thể tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đạt mức tăng 19,5% so với cùng kỳ trong Q3/2024 hỗ trợ bởi môi trường lãi suất thấp, tỷ giá giảm mạnh, sản xuất & tiêu dùng đang trên đà phục hồi. Lợi nhuận ngành ngân hàng dự báo tăng trưởng 16,5% so với cùng kỳ giảm nhẹ so với mức tăng trưởng của quý 2 là 19,5% so với cùng kỳ.

Các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận nổi bật gồm bán lẻ tăng 381%, năng lượng tăng 321%, Bất động sản Khu công nghiệp tăng 169% từ nền thấp cùng kỳ. Một số ngành ước tính tăng trưởng lợi nhuận giảm như Bất động sản giảm 3% so với cùng kỳ do còn thiếu vắng các dự án mở bán hay dầu khí giảm 11% do kết quả kém tích cực ở nhóm doanh nghiệp hạ nguồn.

Về kỹ thuật, chỉ số Vn-Index nhiều khả năng tiếp tục dao động ở vùng đỉnh 1.290 – 1.300 điểm khi thị trường bước vào mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3. Dòng tiền sẽ tiếp tục tập trung ở nhóm cổ phiếu VN30 khi chỉ số này đã kết thúc nhịp điều chỉnh và đang bước vào nhịp tăng mới. Sau 4 phiên tăng liên tiếp và tạo đáy thứ 3, xác suất để chỉ số Vn-Index giảm mạnh là thấp, các nhịp điều chỉnh sẽ có thanh khoản thấp và là cơ hội để nhà đầu tư cơ cấu danh mục. Vùng hỗ trợ cho thị trường hiện ở vùng 1.278 - 1.280 điểm.

MBS khuyến nghị cơ hội đầu tư đối với các cổ phiếu ở một số nhóm vẫn thu hút được dòng tiền như Ngân hàng, Chứng khoán, Thép… nhà đầu tư có thể xem xét để giải ngân mới hoặc cơ cấu danh mục.