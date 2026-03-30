Chuyển giao nguyên trạng 18 hội về trực thuộc Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
Hà Lê
30/03/2026, 18:51
Chuyển giao 18 hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận, nhằm thống nhất đầu mối quản lý, bảo đảm tinh gọn bộ máy và hoạt động ổn định.
Ngày 30/3, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị chuyển giao các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Thành phố.
Tại hội nghị, đại diện UBND Thành phố công bố quyết định chuyển giao nguyên trạng 18 hội, bao gồm tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản cùng các quyền, nghĩa vụ liên quan, từ trực thuộc UBND Thành phố sang trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội để quản lý, chỉ đạo thống nhất theo quy định.
Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh việc chuyển giao là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cải cách hành chính. Việc thống nhất đầu mối quản lý không làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ và đối tượng hoạt động của các hội, mà nhằm tăng cường tính đồng bộ trong hệ thống chính trị.
Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định các hội đã có nhiều đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô thời gian qua; đồng thời đề nghị các hội sau khi chuyển giao tiếp tục phát huy vai trò xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các sở, ngành liên quan được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, bảo đảm quá trình chuyển đổi không làm gián đoạn hoạt động và không ảnh hưởng đến các đối tượng thụ hưởng, nhất là các nhóm yếu thế.
Thông tin tại hội nghị, bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết công tác chuẩn bị chuyển giao đã được triển khai trong 4 tháng, gồm rà soát hiện trạng, xây dựng đề án và hoàn thiện quy chế tổ chức, hoạt động. Việc ban hành đồng bộ đề án và quy chế tạo cơ sở chính trị, pháp lý để các hội hoạt động liên tục, ổn định ngay sau chuyển giao.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cũng nêu rõ ba yêu cầu trọng tâm: tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan; các hội khẩn trương hoàn tất thủ tục, xây dựng phương án sắp xếp tinh gọn; Mặt trận Tổ quốc Thành phố tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức hoạt động hiệu quả, đúng quy định.
Việc chuyển giao 18 hội về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội được xác định là bước đi quan trọng nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò của Mặt trận trong hệ thống chính trị và góp phần triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.
Danh sách 18 hội, gồm:
Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật; Liên minh Hợp tác xã; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị; Hội Liên hiệp
văn học nghệ thuật; Hội Nhà báo; Hội Chữ thập đỏ; Hội Khuyến học; Hội Luật gia;
Hội Cựu thanh niên xung phong; Hội Người cao tuổi; Hội Đông y; Hội Y học; Hội
Người mù; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin; Hội Bảo trợ người khuyết tật và
trẻ mồ côi; Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật; Hội Người khuyết tật; Hội Cựu Công
an nhân dân.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
