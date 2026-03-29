Hà Nội hướng tới mô hình tăng trưởng cao, bền vững
Hà Lê
29/03/2026, 06:59
Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026–2030, xác lập mục tiêu tăng trưởng cao, phát triển bền vững và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.
Sau một ngày làm việc, Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã bầu đủ các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2026–2031, bảo đảm đúng quy định, quy trình và đạt sự thống nhất cao. Việc sớm hoàn thiện công tác nhân sự được xác định là cơ sở để bộ máy chính quyền thành phố nhanh chóng đi vào vận hành ổn định, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành trong giai đoạn phát triển mới.
ĐỊNH HÌNH KHUNG PHÁT TRIỂN 5 NĂM
Một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp là việc thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026–2030 với 100% đại biểu có mặt tán thành. Nghị quyết này được xác định là “bộ khung phát triển” của Thủ đô trong 5 năm tới, làm cơ sở cho việc xây dựng các chương trình, đề án và kế hoạch triển khai cụ thể.
Theo Nghị quyết, Hà Nội đặt mục tiêu tổng quát đến năm 2030 xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững theo mô hình tăng trưởng mới, thực sự trở thành đô thị “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”. Thành phố tiếp tục giữ vững vai trò là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, đồng thời là động lực phát triển của vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.
Hà Nội được định hướng đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn. Thành phố từng bước hình thành các trung tâm tài chính, dịch vụ giá trị cao, khoa học – công nghệ và giáo dục – đào tạo hàng đầu, có khả năng kết nối khu vực và toàn cầu. Phát triển kinh tế gắn chặt với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân.
Nghị quyết xác định 18 chỉ tiêu chủ yếu trên các nhóm lĩnh vực kinh tế, xã hội, đô thị và môi trường. Trong lĩnh vực kinh tế, Hà Nội phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt trên 12.000 USD; kinh tế số chiếm khoảng 40% GRDP; tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động đạt khoảng 5 triệu tỷ đồng trong giai đoạn 2026–2030.
Ở lĩnh vực xã hội, thành phố đặt mục tiêu chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,88; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 80%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia từ 85% trở lên; chỉ số hạnh phúc đạt mức 9/10.
Trong lĩnh vực đô thị và môi trường, Hà Nội hướng tới tỷ lệ đô thị hóa đạt 65–70%; vận tải hành khách công cộng đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu đi lại; hoàn thành khoảng 120.000 căn nhà ở xã hội. Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý đạt chuẩn; tỷ lệ ngày có chất lượng không khí tốt và trung bình đạt trên 80%.
ƯU TIÊN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Hà Nội xác định hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô là nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố tập trung triển khai hiệu quả Luật Thủ đô, xây dựng các cơ chế thu hút nguồn lực xã hội, phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện.
Về cơ cấu kinh tế, Hà Nội định hướng phát triển theo hướng hiện đại, trong đó tập trung vào kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Các ngành công nghiệp mũi nhọn như bán dẫn, công nghệ thông tin, công nghiệp dữ liệu được ưu tiên phát triển. Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu – phát triển và đổi mới sáng tạo hàng đầu.
Song song với đó, thành phố chú trọng phát triển dịch vụ logistics, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị sinh thái. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ, hiện đại, với mục tiêu hoàn thành đường Vành đai 4 trước năm 2027; triển khai các tuyến Vành đai 3,5 và Vành đai 5; xây dựng thêm các cầu qua sông Hồng; hoàn thành khoảng 100 km đường sắt đô thị.
Hà Nội cũng đặt trọng tâm phát triển đô thị theo mô hình thông minh, tăng cường hạ tầng ngầm, cải thiện môi trường và xử lý ô nhiễm các sông nội đô như Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét. Thành phố hướng tới trở thành trung tâm khoa học – công nghệ hàng đầu cả nước, với nền tảng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số phát triển đồng bộ.
Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, Hà Nội tiếp tục phát triển toàn diện, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại. Giáo dục – đào tạo được định hướng theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hệ thống y tế và an sinh xã hội tiếp tục được nâng cao chất lượng, bảo đảm chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách và người yếu thế.
Cùng với phát triển kinh tế – xã hội, thành phố tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Thủ đô an toàn, đáng sống.
Các chỉ tiêu cụ thể giai đoạn 2026-2030:
(1) Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ
11,0%/năm trở lên.
(2) GRDP bình quân đầu người trên 12.000 USD.
(3) Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt
40%.
(4) Tỷ trọng công nghiệp văn hóa trong GRDP khoảng 8%.
(5) Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 5,0 triệu tỷ đồng.
(6) Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,88.
(7) Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 80% trở lên, trong đó, tỷ
lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ 60%.
(8) Năng suất lao động năm 2030 đạt 644,5 triệu đồng/lao động.
(9) Số bác sĩ bình quân trên 10.000 dân: 19 bác sĩ.
(10) Tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 85% trở lên.
(11) Chỉ số hạnh phúc (HPI) đạt 9/10.
(12) Tỷ lệ đô thị hóa đạt 65-70%.
(13) Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đáp ứng tối thiểu 30%
nhu cầu đi lại của người dân.
(14) Tổng số nhà ở xã hội hoàn thành khoảng 120.000 căn.
(15) Diện tích cây xanh đô thị đạt tối thiểu 10m2/người.
(16) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được phân loại tại
nguồn, thu gom, xử lý theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 100%, trong đó xử lý bằng
phương pháp chôn lấp dưới 10%.
(17) Tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị đạt 70%,
trong đó tại lưu vực 4 sông nội đô đạt 100%; Tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải
sinh hoạt nông thôn đạt 40%; tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải làng nghề đạt
50%.
(18) Tỷ lệ số ngày trong năm có chỉ số chất lượng không khí ở
mức tốt và trung bình đạt 80% trở lên.
