Thông qua Quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm

Hà Lê

29/03/2026, 07:04

100% đại biểu HĐND TP.Hà Nội có mặt tại kỳ họp đã tán thành Nghị quyết thông qua Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm – đồ án chiến lược định hình không gian, động lực phát triển và chất lượng sống của Thủ đô trong suốt thế kỷ XXI.

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031. Ảnh: Hanoimoi.
Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031. Ảnh: Hanoimoi.

Chiều 28/3, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TP.Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031, Nghị quyết về Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm nhận được sự thống nhất tuyệt đối của các đại biểu có mặt.

Trước đó, theo tờ trình, phạm vi lập quy hoạch của Hà Nội bao gồm toàn bộ không gian địa giới hành chính thủ đô với 126 xã, phường, quy mô diện tích đất tự nhiên khoảng 3.359,84 km2.

Quy hoạch tổng thể thủ đô xác định mục tiêu phát triển theo lộ trình dài hạn, gắn với các mốc thời gian cụ thể. Đến năm 2035, Hà Nội cơ bản trở thành thành phố “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”, là trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Đến năm 2045, thủ đô hội tụ tri thức và công nghệ toàn cầu, ngang tầm thủ đô các nước phát triển. Đến năm 2065 và sau năm 2065, Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các thủ đô quốc tế có chất lượng sống và mức độ hạnh phúc cao nhất thế giới.

Về tổ chức không gian, quy hoạch định hình cấu trúc đô thị theo mô hình phát triển mở: “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”. Trong đó, sông Hồng được xác định là trục cảnh quan sinh thái – văn hóa chủ đạo, trung tâm, giữ vai trò gắn kết không gian phát triển của Thủ đô với Vùng Thủ đô, Vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế.

Các mục tiêu phát triển được phân kỳ rõ ràng theo từng giai đoạn. Giai đoạn 2026–2035 xác định trọng tâm là “chuyển đổi số và tăng trưởng bứt phá”, với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hơn 11%/năm. Đến năm 2035, quy mô GRDP dự kiến đạt khoảng 200 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người khoảng 18.800 USD.

Kinh tế số chiếm khoảng 50% GRDP; công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 10% GRDP; tỷ lệ đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) đạt 60%. Quy mô dân số (bao gồm dân số quy đổi) khoảng 14–15 triệu người; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,90; chỉ số hạnh phúc đạt 9,2/10.

Giai đoạn 2036–2045 hướng tới mục tiêu “bứt phá và hiện đại hóa toàn diện”. Hà Nội duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm; đến năm 2045, quy mô GRDP đạt khoảng 640 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người tối thiểu 42.000 USD. Công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 12% GRDP; dân số khoảng 15–16 triệu người; tỷ lệ đất xây dựng đô thị đạt 45–50%; chỉ số hạnh phúc đạt 9,5/10.

Giai đoạn 2046–2065, Hà Nội được định hướng trở thành “thành phố toàn cầu và hạnh phúc”, với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 5%/năm. Đến năm 2065, quy mô GRDP dự kiến đạt khoảng 1.920 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người tối thiểu 95.000 USD.

Công nghiệp văn hóa trở thành mũi nhọn, đóng góp 15–20% GRDP; dân số khoảng 17–19 triệu người; tỷ lệ đất xây dựng đô thị đạt 55–60%; chỉ số HDI đạt 0,95, thuộc nhóm 10 thủ đô hạnh phúc nhất thế giới.

Hoàn thiện pháp lý, xác định rõ cơ chế đặc thù cho Thủ đô Hà Nội

10:06, 19/03/2026

10:06, 19/03/2026

Hoàn thiện pháp lý, xác định rõ cơ chế đặc thù cho Thủ đô Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội: "Hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng" các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị

16:24, 25/02/2026

16:24, 25/02/2026

Bí thư Thành ủy Hà Nội: “Hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng” các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn đô thị

15:44, 02/03/2026

15:44, 02/03/2026

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn đô thị

Hà Nội hướng tới mô hình tăng trưởng cao, bền vững

Hà Nội hướng tới mô hình tăng trưởng cao, bền vững

Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026–2030, xác lập mục tiêu tăng trưởng cao, phát triển bền vững và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Xây dựng hệ thống pháp luật, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng “hai con số”

Xây dựng hệ thống pháp luật, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng “hai con số”

Tại Hội nghị trao đổi, đề xuất chính sách, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh khẳng định Bộ Tư pháp cam kết đồng hành cùng các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng “hai con số”.

Thủ tướng đề nghị IMF tiếp tục tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô

Thủ tướng đề nghị IMF tiếp tục tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn IMF tiếp tục đồng hành, chia sẻ kịp thời các đánh giá, dự báo kinh tế toàn cầu và khu vực; đồng thời tư vấn cho Việt Nam các khuôn khổ chính sách tiền tệ, an toàn vĩ mô, củng cố an toàn hệ thống tài chính ngân hàng…

Xác nhận 500 người đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI

Xác nhận 500 người đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI

Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 238/NQ HĐBCQG xác nhận 500 ông, bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Không chấp nhận tăng trưởng thấp, doanh nghiệp được đặt vào trung tâm mục tiêu tăng trưởng hai con số

Không chấp nhận tăng trưởng thấp, doanh nghiệp được đặt vào trung tâm mục tiêu tăng trưởng hai con số

“Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp, phải kiên trì mục tiêu tăng trưởng cao, thực chất và bền vững”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu doanh nghiệp tiên phong đổi mới, dựa vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Hoàn thành Hợp phần cơ sở hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu

Từ phôi đến vaccine: Bước tiến mới trong chăn nuôi

Hà Nội đẩy mạnh tiết kiệm điện năm 2026

Chính phủ tạm ứng 8.000 tỷ đồng bổ sung Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

