Thông qua Quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm

100% đại biểu HĐND TP.Hà Nội có mặt tại kỳ họp đã tán thành Nghị quyết thông qua Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm – đồ án chiến lược định hình không gian, động lực phát triển và chất lượng sống của Thủ đô trong suốt thế kỷ XXI.

Chiều 28/3, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TP.Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031, Nghị quyết về Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm nhận được sự thống nhất tuyệt đối của các đại biểu có mặt.

Trước đó, theo tờ trình, phạm vi lập quy hoạch của Hà Nội bao gồm toàn bộ không gian địa giới hành chính thủ đô với 126 xã, phường, quy mô diện tích đất tự nhiên khoảng 3.359,84 km2.

Quy hoạch tổng thể thủ đô xác định mục tiêu phát triển theo lộ trình dài hạn, gắn với các mốc thời gian cụ thể. Đến năm 2035, Hà Nội cơ bản trở thành thành phố “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”, là trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Đến năm 2045, thủ đô hội tụ tri thức và công nghệ toàn cầu, ngang tầm thủ đô các nước phát triển. Đến năm 2065 và sau năm 2065, Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các thủ đô quốc tế có chất lượng sống và mức độ hạnh phúc cao nhất thế giới.

Về tổ chức không gian, quy hoạch định hình cấu trúc đô thị theo mô hình phát triển mở: “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”. Trong đó, sông Hồng được xác định là trục cảnh quan sinh thái – văn hóa chủ đạo, trung tâm, giữ vai trò gắn kết không gian phát triển của Thủ đô với Vùng Thủ đô, Vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế.

Các mục tiêu phát triển được phân kỳ rõ ràng theo từng giai đoạn. Giai đoạn 2026–2035 xác định trọng tâm là “chuyển đổi số và tăng trưởng bứt phá”, với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hơn 11%/năm. Đến năm 2035, quy mô GRDP dự kiến đạt khoảng 200 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người khoảng 18.800 USD.

Kinh tế số chiếm khoảng 50% GRDP; công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 10% GRDP; tỷ lệ đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) đạt 60%. Quy mô dân số (bao gồm dân số quy đổi) khoảng 14–15 triệu người; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,90; chỉ số hạnh phúc đạt 9,2/10.

Giai đoạn 2036–2045 hướng tới mục tiêu “bứt phá và hiện đại hóa toàn diện”. Hà Nội duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm; đến năm 2045, quy mô GRDP đạt khoảng 640 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người tối thiểu 42.000 USD. Công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 12% GRDP; dân số khoảng 15–16 triệu người; tỷ lệ đất xây dựng đô thị đạt 45–50%; chỉ số hạnh phúc đạt 9,5/10.

Giai đoạn 2046–2065, Hà Nội được định hướng trở thành “thành phố toàn cầu và hạnh phúc”, với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 5%/năm. Đến năm 2065, quy mô GRDP dự kiến đạt khoảng 1.920 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người tối thiểu 95.000 USD.

Công nghiệp văn hóa trở thành mũi nhọn, đóng góp 15–20% GRDP; dân số khoảng 17–19 triệu người; tỷ lệ đất xây dựng đô thị đạt 55–60%; chỉ số HDI đạt 0,95, thuộc nhóm 10 thủ đô hạnh phúc nhất thế giới.