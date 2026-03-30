Blog chứng khoán: Tiếp tục kiên nhẫn

Những đợt bán ngắn hạn tiếp tục gặp lượng cầu bắt đáy đón lõng vùng giá thấp. Bên mua khá thận trọng không đẩy giá lên nhiều khiến thanh khoản khó cải thiện.
Tín hiệu xung đột căng thẳng hơn dịp cuối tuần gây biến động
mạnh ở giá dầu đã “ngắt mạch” hưng phấn của phiên ngày thứ Sáu. Điều này không
bất ngờ vì rủi ro thông tin qua đêm đã xuất hiện nhiều lần. Vấn đề là bên bán cũng
không còn quyết liệt như trước khi giai đoạn “ép cung” đã bước sang nhịp thứ 3.
Từ đầu tháng 3 khi xung đột Trung Đông bùng nổ, các nhịp giảm
bắt đầu ngắn dần lại và thanh khoản duy trì thấp ở các phiên giảm. Điều chờ đợi
là diễn biến intraday cũng thu hẹp thời gian giảm kết hợp với thanh khoản thấp.
Càng nhiều phiên như vậy càng chứng tỏ sức ép đã suy yếu và lượng hàng lỏng lẻo
cạn kiệt.
Về mặt kỹ thuật, hiện thị trường chỉ còn phản ứng với hai dạng
cung: Những người lướt sóng ngắn hạn đánh T+ và những người lo ngại xung đột tăng
nhiệt, kéo dài sẽ ảnh hưởng đến vĩ mô. Nhóm cung thứ nhất không đáng sợ vì hiện
không còn nhiều cơ hội lướt sóng và quy mô cũng sẽ nhỏ. Nhóm thứ hai phụ thuộc
vào diễn biến bên ngoài, cứ khi nào thông tin mới tiêu cực xuất hiện thì sức ép
dễ tăng theo. Giá dầu và chứng khoán quốc tế là các tín hiệu được quan sát nhiều
hơn.
Về dòng tiền, nhóm bán ròng chính vẫn chỉ là nhà đầu tư nước
ngoài, còn trong nước mua ròng là chính. Ví dụ tổ chức trong nước đã có 9 tuần
mua ròng liên tiếp qua khớp lệnh (các giao dịch có thể ảnh hưởng tới giá cổ phiếu).
Việc nhiều cổ phiếu tốt điều chỉnh sâu giúp mức định giá hấp dẫn và dòng tiền dài
hạn có khả năng chấp nhận rủi ro tốt hơn. Dòng tiền này mua thận trọng, có chiến
lược và vùng giá nên khó có thể thúc đẩy giá ngắn hạn, nhưng đủ sức để tạo cân
bằng vùng giá thấp.
Nhịp điều chỉnh sáng nay có lúc tới gần 220 cổ phiếu giảm quá
2% (khoảng 58% số cổ phiếu có giao dịch trong VNI). Đó là mức giảm sâu trong ngắn
hạn, tạo cơ hội bắt đáy hợp lý. Dòng tiền mua nâng dần giá lên và cổ phiếu thu
hẹp biên độ giảm về cuối, dù sắc đỏ vẫn là chủ đạo. Tuy nhiên đến hết phiên vẫn
còn cả trăm cổ phiếu giảm giá quá 1% so với tham chiếu, xác nhận cách thức mua ổn
định ở vùng giá thấp và không nâng lên quá nhiều. Điều này khiến thanh khoản rất
khó tăng lên, hôm nay hai sàn khớp lệnh còn giảm 6% so với phiên trước, đạt khoảng
20,7k tỷ. Nhịp phục hồi từ 10-19/3 vừa qua cũng khớp lệnh trung bình khoảng 21k
tỷ/ngày.
Vẫn có xác suất thị trường lặp lại một diễn biến bull-trap
khi dòng tiền chỉ duy trì thấp. Tuy nhiên sức mạnh của các cổ phiếu ở nhịp này đã
khác đáng kể. Những cổ phiếu tạo đáy cùng VNI ngày 9/3 đã không tạo đáy cùng ngày
23/3 và hiện còn tiếp tục duy trì mức cao là biểu hiện của sức ép từ bên bán giảm
nhiều hoặc cầu đủ tốt để hấp thụ. Kiểu diễn biến này tạo mô hình “đáy sau cao
hơn” – tín hiệu được ưa thích của những mã có triển vọng tạo đáy, cũng như chắc
chắn sẽ tạo phân kỳ kỹ thuật nào đó. Vì vậy việc nhìn chỉ số chỉ giúp làm rõ
hơn sức mạnh ở cổ phiếu riêng lẻ, không phải là tín hiệu để mua bán.
Thị trường phái sinh hôm nay dao động khá lớn và cũng dễ
chơi. Basis F1 vẫn phản ánh kỳ vọng thị trường cơ sở tốt lên khi chấp nhận đảo
dương, trừ giai đoạn ngắn ban đầu khi VN30 test vùng 1782.xx. Dòng tiền bắt đáy
ở blue-chips VN30 khá tốt, tuy thanh khoản chung không cao nhưng cổ phiếu hồi
giá lên tương đối mạnh. Hai nhịp intraday tăng mạnh ở VN30 và F1 đều có điểm vào
Long thuận lợi với chênh lệch chỉ 2-3 điểm. Hôm nay tiếc là một số trụ như VIC,
VHM, TCB không tham gia nhiều nên VN30 chỉ lên cao nhất 1824 trong khi dự kiến nếu
vượt 1815.xx thì có thể tới 1835.xx.
Vẫn giữ quan điểm thị trường chưa đủ ổn định để chơi lớn, chỉ
nên cách bắt đáy các cổ phiếu có đáy sau cao hơn hoặc hình thành nền giá rõ ràng.
Phái sinh là “chiến trường” phù hợp hơn giai đoạn này.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1811.92. Cản gần nhất ngày mai là
1815; 1835; 1846; 1858; 1865; 1882. Hỗ trợ 1802; 1792; 1785; 1768; 1759.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE chiều nay tăng khoảng 14% so với buổi sáng và mặt bằng giá cổ phiếu cải thiện đáng kể. Bất chấp khối ngoại tiếp tục bán mạnh dòng tiền trong nước vẫn đang bắt đáy chủ động ở vùng giá thấp.
Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam khi phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa phải nộp thuế với thuế suất 20%...
Giá nhựa toàn cầu đang đứng trước nguy cơ tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz để gây sức ép lên Mỹ...
Hàng loạt cổ phiếu điện sáng nay tăng bất chấp thị trường rực lửa như GEE, PC1, TV2, NT2, GEG.
Nếu tránh được một cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài, Pyn Elite Fund tin rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phục hồi từ đợt giảm này khá nhanh.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
