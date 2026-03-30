Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Tiếp tục kiên nhẫn

iTrader

30/03/2026, 16:27

Những đợt bán ngắn hạn tiếp tục gặp lượng cầu bắt đáy đón lõng vùng giá thấp. Bên mua khá thận trọng không đẩy giá lên nhiều khiến thanh khoản khó cải thiện.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Tín hiệu xung đột căng thẳng hơn dịp cuối tuần gây biến động mạnh ở giá dầu đã “ngắt mạch” hưng phấn của phiên ngày thứ Sáu. Điều này không bất ngờ vì rủi ro thông tin qua đêm đã xuất hiện nhiều lần. Vấn đề là bên bán cũng không còn quyết liệt như trước khi giai đoạn “ép cung” đã bước sang nhịp thứ 3.

Từ đầu tháng 3 khi xung đột Trung Đông bùng nổ, các nhịp giảm bắt đầu ngắn dần lại và thanh khoản duy trì thấp ở các phiên giảm. Điều chờ đợi là diễn biến intraday cũng thu hẹp thời gian giảm kết hợp với thanh khoản thấp. Càng nhiều phiên như vậy càng chứng tỏ sức ép đã suy yếu và lượng hàng lỏng lẻo cạn kiệt.

Về mặt kỹ thuật, hiện thị trường chỉ còn phản ứng với hai dạng cung: Những người lướt sóng ngắn hạn đánh T+ và những người lo ngại xung đột tăng nhiệt, kéo dài sẽ ảnh hưởng đến vĩ mô. Nhóm cung thứ nhất không đáng sợ vì hiện không còn nhiều cơ hội lướt sóng và quy mô cũng sẽ nhỏ. Nhóm thứ hai phụ thuộc vào diễn biến bên ngoài, cứ khi nào thông tin mới tiêu cực xuất hiện thì sức ép dễ tăng theo. Giá dầu và chứng khoán quốc tế là các tín hiệu được quan sát nhiều hơn.

Về dòng tiền, nhóm bán ròng chính vẫn chỉ là nhà đầu tư nước ngoài, còn trong nước mua ròng là chính. Ví dụ tổ chức trong nước đã có 9 tuần mua ròng liên tiếp qua khớp lệnh (các giao dịch có thể ảnh hưởng tới giá cổ phiếu). Việc nhiều cổ phiếu tốt điều chỉnh sâu giúp mức định giá hấp dẫn và dòng tiền dài hạn có khả năng chấp nhận rủi ro tốt hơn. Dòng tiền này mua thận trọng, có chiến lược và vùng giá nên khó có thể thúc đẩy giá ngắn hạn, nhưng đủ sức để tạo cân bằng vùng giá thấp.

Nhịp điều chỉnh sáng nay có lúc tới gần 220 cổ phiếu giảm quá 2% (khoảng 58% số cổ phiếu có giao dịch trong VNI). Đó là mức giảm sâu trong ngắn hạn, tạo cơ hội bắt đáy hợp lý. Dòng tiền mua nâng dần giá lên và cổ phiếu thu hẹp biên độ giảm về cuối, dù sắc đỏ vẫn là chủ đạo. Tuy nhiên đến hết phiên vẫn còn cả trăm cổ phiếu giảm giá quá 1% so với tham chiếu, xác nhận cách thức mua ổn định ở vùng giá thấp và không nâng lên quá nhiều. Điều này khiến thanh khoản rất khó tăng lên, hôm nay hai sàn khớp lệnh còn giảm 6% so với phiên trước, đạt khoảng 20,7k tỷ. Nhịp phục hồi từ 10-19/3 vừa qua cũng khớp lệnh trung bình khoảng 21k tỷ/ngày.

Vẫn có xác suất thị trường lặp lại một diễn biến bull-trap khi dòng tiền chỉ duy trì thấp. Tuy nhiên sức mạnh của các cổ phiếu ở nhịp này đã khác đáng kể. Những cổ phiếu tạo đáy cùng VNI ngày 9/3 đã không tạo đáy cùng ngày 23/3 và hiện còn tiếp tục duy trì mức cao là biểu hiện của sức ép từ bên bán giảm nhiều hoặc cầu đủ tốt để hấp thụ. Kiểu diễn biến này tạo mô hình “đáy sau cao hơn” – tín hiệu được ưa thích của những mã có triển vọng tạo đáy, cũng như chắc chắn sẽ tạo phân kỳ kỹ thuật nào đó. Vì vậy việc nhìn chỉ số chỉ giúp làm rõ hơn sức mạnh ở cổ phiếu riêng lẻ, không phải là tín hiệu để mua bán.

Thị trường phái sinh hôm nay dao động khá lớn và cũng dễ chơi. Basis F1 vẫn phản ánh kỳ vọng thị trường cơ sở tốt lên khi chấp nhận đảo dương, trừ giai đoạn ngắn ban đầu khi VN30 test vùng 1782.xx. Dòng tiền bắt đáy ở blue-chips VN30 khá tốt, tuy thanh khoản chung không cao nhưng cổ phiếu hồi giá lên tương đối mạnh. Hai nhịp intraday tăng mạnh ở VN30 và F1 đều có điểm vào Long thuận lợi với chênh lệch chỉ 2-3 điểm. Hôm nay tiếc là một số trụ như VIC, VHM, TCB không tham gia nhiều nên VN30 chỉ lên cao nhất 1824 trong khi dự kiến nếu vượt 1815.xx thì có thể tới 1835.xx.

Vẫn giữ quan điểm thị trường chưa đủ ổn định để chơi lớn, chỉ nên cách bắt đáy các cổ phiếu có đáy sau cao hơn hoặc hình thành nền giá rõ ràng. Phái sinh là “chiến trường” phù hợp hơn giai đoạn này.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1811.92. Cản gần nhất ngày mai là 1815; 1835; 1846; 1858; 1865; 1882. Hỗ trợ 1802; 1792; 1785; 1768; 1759.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Blog chứng khoán: Tự tin nâng giá mua

Cầu bắt đáy chủ động hơn, đà giảm thu hẹp

