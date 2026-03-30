Trang chủ Kinh tế xanh

Miễn thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng lần đầu tín chỉ carbon và trái phiếu xanh

Đỗ Phong

30/03/2026, 16:14

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân bổ sung quy định miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ carbon lần đầu sau khi phát hành của cá nhân được cấp chứng chỉ giảm phát thải, tín chỉ carbon; thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh; thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh lần đầu sau khi phát hành...

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến có quy định về các thu nhập được miễn thuế trong đó có thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh, chuyển nhượng trái phiếu xanh. Ảnh minh họa

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến có quy định về các thu nhập được miễn thuế trong đó có thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ carbon; thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh, chuyển nhượng trái phiếu xanh.

Cụ thể, theo Điều 34 của dự thảo Nghị định đề xuất quy định 3 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Thứ nhất, miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon của cá nhân được cấp, công nhận kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon đó.

Thứ hai, miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh

Thứ ba, miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh lần đầu sau khi phát hành.

Hiện nay nhiều nước cũng có quy định miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải. Ảnh minh họa

Thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh được miễn thuế tại khoản này là khoản thu nhập cá nhân nhận được từ việc chuyển nhượng trái phiếu xanh mà cá nhân trực tiếp mua của tổ chức phát hành trái phiếu xanh.

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Tại khoản 16, Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định thu nhập được miễn thuế: Thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu kết quả giảm phát thải khí nhà kính của cá nhân được công nhận kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon của cá nhân được cấp tín chỉ carbon; thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh; thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu trái phiếu xanh sau khi phát hành.

Thực tế những năm gần đây, để thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường, nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng và đưa vào triển khai các chính sách nhằm thúc đẩy thị trường chứng chỉ giảm phát thải, tín chỉ carbon, trái phiếu xanh nhằm khuyến khích bảo vệ môi trường thông qua việc giảm phát thải carbon, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về giảm phát thải khí nhà kính, hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Qua kinh nghiệm quốc tế cho thấy một số nước cũng có quy định miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải. Nhiều nước cũng áp dụng nhiều chính sách ưu đãi về thuế thu nhập để thúc đẩy thị trường trái phiếu xanh.

Tín chỉ carbon (carbon credit) là một loại giấy phép hoặc chứng chỉ có thể giao dịch thương mại và thể hiện quyền phát thải một lượng khí CO2 hoặc một lượng khí nhà kính khác quy đổi sang CO2 tương đương. Một tín chỉ tương đương với 1 tấn CO2 hoặc 1 tấn CO2 quy đổi tương đương.

Thị trường carbon toàn cầu ngày càng phát triển mạnh mẽ với quy mô hơn 100 tỷ USD. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới khi ngày càng có nhiều nước xây dựng, phát triển thị trường carbon riêng và tham gia hoạt động trao đổi quốc tế.

Tại Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội thông qua năm 2020 đã có các quy định về tín chỉ carbon, cơ chế trao đổi, chuyển nhượng tín chỉ carbon cũng như đề ra chủ trương Nhà nước cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ để khuyến khích phát triển.

Bên cạnh đó, Luật Bảo vệ môi trường đã có quy định về trái phiếu xanh do Chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp phát hành theo quy định của pháp luật về trái phiếu để huy động vốn cho hoạt động bảo vệ môi trường, dự án đầu tư mang lại lợi ích về môi trường. Chủ thể phát hành và nhà đầu tư mua trái phiếu xanh được hưởng các ưu đãi theo quy định.

Trái phiếu xanh (Green Bond Principles- GBP) là một loại trái phiếu được phát hành bởi Chính phủ, chính quyền địa phương hoặc doanh nghiệp nhằm huy động vốn cho các dự án mang lại lợi ích cho môi trường. Các dự án này có thể bao gồm phát triển năng lượng tái tạo, xây dựng công trình tiết kiệm năng lượng, xử lý ô nhiễm môi trường, bảo vệ rừng...

Dùng nguồn thu từ tín chỉ carbon đầu tư cho các dự án kinh tế xanh, ứng phó biến đổi khí hậu

Theo kế hoạch, tỉnh Đồng Nai sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 68 cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn trong đó có 23 cơ sở, doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nguồn thải lớn...

Với các ngành công nghiệp nhẹ như dệt may và chế biến gỗ, điện hóa có thể giúp giảm đáng kể phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, tăng hiệu suất vận hành và tối ưu chi phí; tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường...

Nguồn điện rẻ nhất thế giới đang tăng trưởng với tốc độ chưa từng có, dần vượt qua than, khí và cả điện hạt nhân, trở thành trụ cột mới của hệ thống năng lượng toàn cầu.

Liên minh châu Âu đang thúc đẩy phát triển các lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) nhằm đảm bảo nguồn điện phát thải thấp và ổn định hệ thống năng lượng. Tuy nhiên, chiến lược này đang vấp phải nhiều tranh cãi về chi phí, rủi ro và tính khả thi so với năng lượng tái tạo...

Hệ thống năng lượng toàn cầu đối mặt với cú sốc nghiêm trọng do Chiến dịch Cuồng Nộ tại khu vực Trung Đông, phong tỏa eo biển Hormuz. Cuộc khủng hoảng cũng là "phép thử", cơ hội chuyển đổi hệ thống toàn diện và dài hạn nhằm đảm bảo an ninh năng lượng ở Việt Nam.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm "Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động"

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

