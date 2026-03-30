Miễn thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng lần đầu tín chỉ carbon và trái phiếu xanh
Đỗ Phong
30/03/2026, 16:14
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân bổ sung quy định miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ carbon lần đầu sau khi phát hành của cá nhân được cấp chứng chỉ giảm phát thải, tín chỉ carbon; thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh; thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh lần đầu sau khi phát hành...
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế
thu nhập cá nhân đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến có quy định về các thu nhập được miễn thuế
trong đó có thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải, chuyển nhượng
tín chỉ carbon; thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh, chuyển nhượng trái phiếu
xanh.
Cụ thể, theo Điều 34 của dự thảo Nghị định đề xuất quy định 3 trường hợp
được miễn thuế thu nhập cá nhân.
Thứ nhất, miễn thuế thu nhập cá nhân đối với
thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ
carbon của cá nhân được cấp, công nhận kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín
chỉ carbon đó.
Thứ hai, miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền
lãi trái phiếu xanh
Thứ ba, miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển
nhượng trái phiếu xanh lần đầu sau khi phát hành.
Thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh được miễn thuế tại
khoản này là khoản thu nhập cá nhân nhận được từ việc chuyển nhượng trái phiếu
xanh mà cá nhân trực tiếp mua của tổ chức phát hành trái phiếu xanh.
Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 được Quốc hội
thông qua ngày 10/12/2025, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.
Tại khoản
16, Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định thu nhập được miễn thuế: Thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu kết quả giảm phát thải khí
nhà kính của cá nhân được công nhận kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ
carbon của cá nhân được cấp tín chỉ carbon; thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh;
thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu trái phiếu xanh sau khi phát hành.
Thực tế những năm gần đây, để thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi
trường, nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng và đưa vào triển khai các
chính sách nhằm thúc đẩy thị trường chứng chỉ giảm phát thải, tín chỉ carbon,
trái phiếu xanh nhằm khuyến khích bảo vệ môi trường thông qua việc giảm phát thải
carbon, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về giảm phát thải khí nhà kính,
hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
Qua kinh nghiệm quốc tế cho thấy một số nước cũng có quy định
miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải. Nhiều nước
cũng áp dụng nhiều chính sách ưu đãi về thuế thu nhập để thúc đẩy thị trường
trái phiếu xanh.
Tín chỉ carbon (carbon credit) là một loại giấy phép hoặc chứng chỉ có thể giao dịch thương mại và thể hiện quyền phát thải một lượng khí CO2 hoặc một lượng khí nhà kính khác quy đổi sang CO2 tương đương. Một tín chỉ tương đương với 1 tấn CO2 hoặc 1 tấn CO2 quy đổi tương đương.
Thị trường carbon toàn cầu ngày càng phát triển mạnh mẽ với
quy mô hơn 100 tỷ USD. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới
khi ngày càng có nhiều nước xây dựng, phát triển thị trường carbon riêng và
tham gia hoạt động trao đổi quốc tế.
Tại Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội
thông qua năm 2020 đã có các quy định về tín chỉ carbon, cơ chế trao đổi, chuyển
nhượng tín chỉ carbon cũng như đề ra chủ trương Nhà nước cần có cơ chế, chính
sách hỗ trợ để khuyến khích phát triển.
Bên cạnh đó, Luật Bảo vệ môi trường đã có quy định về trái
phiếu xanh do Chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp phát hành theo
quy định của pháp luật về trái phiếu để huy động vốn cho hoạt động bảo vệ môi
trường, dự án đầu tư mang lại lợi ích về môi trường. Chủ thể phát hành và nhà đầu
tư mua trái phiếu xanh được hưởng các ưu đãi theo quy định.
Trái phiếu xanh (Green Bond Principles- GBP) là một loại trái phiếu được phát hành bởi Chính phủ, chính quyền địa phương hoặc doanh nghiệp nhằm huy động vốn cho các dự án mang lại lợi ích cho môi trường. Các dự án này có thể bao gồm phát triển năng lượng tái tạo, xây dựng công trình tiết kiệm năng lượng, xử lý ô nhiễm môi trường, bảo vệ rừng...
