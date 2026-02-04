Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm tạo xung lực mới cho hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào

Theo Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra ngay sau Đại hội Đảng của hai nước, mang ý nghĩa chính trị – ngoại giao đặc biệt, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và mở ra cơ hội hợp tác thực chất, bền vững trong giai đoạn mới.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào trong hai ngày 5–6/2/2026.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho biết đây là sự kiện chính trị – ngoại giao quan trọng, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cả hai Đảng vừa hoàn thành Đại hội đại biểu toàn quốc của mình, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước.

DẤU MỐC QUAN TRỌNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI CỦA QUAN HỆ SONG PHƯƠNG

Theo Đại sứ Khamphao Ernthavanh, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (tháng 1/2026) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 1/2026). Điều này thể hiện sự coi trọng đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước đối với việc duy trì và tăng cường quan hệ song phương ở cấp cao nhất.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. Ảnh: TTXVN

Đại sứ nhấn mạnh chuyến thăm sẽ tiếp tục vun đắp, củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào. Đồng thời, chuyến thăm tạo động lực mới cho hợp tác toàn diện trong bối cảnh hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội Đảng.

Theo đánh giá của Đại sứ, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng về chính trị – đối ngoại mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững trên nhiều lĩnh vực chiến lược, phản ánh quyết tâm chính trị sâu sắc của lãnh đạo hai nước trong việc đưa quan hệ Việt Nam – Lào tiếp tục đi vào chiều sâu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, theo Đại sứ Khamphao Ernthavanh, Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và hội kiến các nhà lãnh đạo chủ chốt khác của Đảng và Nhà nước Lào.

Lãnh đạo hai bên sẽ trao đổi sâu rộng về định hướng hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, văn hóa và xã hội. Trong đó, hợp tác kinh tế tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột quan trọng.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC KINH TẾ, HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU THƯƠNG MẠI 10 TỶ USD

Đại sứ cho biết hai bên sẽ tập trung thảo luận việc tiếp tục triển khai các thỏa thuận kinh tế chiến lược đã ký kết, đặc biệt là các dự án kết nối cơ sở hạ tầng then chốt như đường cao tốc và kết nối thương mại biên giới. Những dự án này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước cũng sẽ trao đổi về việc tăng cường liên kết thương mại và đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của mỗi bên, qua đó thúc đẩy kết nối chuỗi giá trị song phương và khu vực, tạo nền tảng cho hợp tác kinh tế dài hạn.

Đánh giá về triển vọng hợp tác kinh tế, Đại sứ Khamphao Ernthavanh cho biết kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Lào đã đạt 2,6 tỷ USD trong năm 2025, phản ánh đà tăng trưởng tích cực trong những năm gần đây.

Tại kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào, hai bên đã thống nhất nỗ lực tăng kim ngạch thương mại song phương khoảng 10–15% mỗi năm. Trên cơ sở đó, hai nước đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên khoảng 5 tỷ USD trong tương lai gần và hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD trong dài hạn.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, theo Đại sứ, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như kết nối hạ tầng, phát triển chuỗi cung ứng và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, qua đó tạo động lực mới cho thương mại và đầu tư song phương.

Trong bối cảnh khu vực, Đại sứ cho rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa chiến lược khi Đông Nam Á đang đối mặt với nhiều thách thức mới về an ninh, phát triển và liên kết kinh tế. Đây là dịp để lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước khẳng định cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ không chỉ trên bình diện song phương mà cả tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Theo đó, hai bên sẽ trao đổi về các vấn đề hợp tác khu vực, bao gồm sự phối hợp trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng sông Mekong và các cơ chế đa phương khác, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển bền vững trong khu vực.

Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tại Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến tiếp tục thăm Vương quốc Campuchia, qua đó thể hiện chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược với các nước láng giềng, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của Đông Nam Á.