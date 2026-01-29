Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển là nhiệm vụ lâu dài của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc giữ vai trò nòng cốt trong công tác vận động quần chúng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế.

Chiều 29/1, tại tỉnh Nghệ An, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2026.

Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2026 - 2028, với nhiều nội dung trọng tâm, thiết thực.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên hai nước về lịch sử quan hệ truyền thống tốt đẹp, trong sáng, thủy chung, mẫu mực giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào; bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt đó.

Ủy ban Mặt trận của 9 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 10 tỉnh của Lào có chung đường biên giới tiếp tục tăng cường phối hợp; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; vận động nhân dân phát huy vai trò làm chủ; tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững.

Đại diện lãnh đạo Mặt trận tổ quốc các tỉnh có chung đường biên giới Việt - Lào ký kết biên bản giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: TTXVN.

Hai bên chú trọng chăm lo sự nghiệp giáo dục, bảo đảm trẻ em trong độ tuổi đến trường được học tập đầy đủ, không để xảy ra tình trạng thất học; đồng thời quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo điều kiện để người dân khu vực biên giới được tiếp cận các dịch vụ y tế, khám, chữa bệnh kịp thời.

Cùng với đó, các địa phương hai bên biên giới tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, phát huy hiệu quả các chương trình kết nghĩa giữa các đồn biên phòng, giữa thôn, bản, xã, phường giáp biên; qua đó củng cố tình đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Hai bên tiếp tục vận động, khuyến khích và làm cầu nối cho các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam và Lào đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, khu kinh tế, trung tâm thương mại tại các cửa khẩu, lối mở và các công trình phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới.

Hội nghị cũng thống nhất đẩy mạnh phát triển, quảng bá các sản phẩm du lịch, khai thác hiệu quả các tuyến du lịch giữa hai nước tại các địa phương biên giới; định kỳ hằng năm tổ chức hội chợ thương mại, triển lãm sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam và Lào tại những khu vực biên giới có đông dân cư sinh sống.

Việc đưa các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa chất lượng cao của hai nước về khu vực biên giới nhằm phục vụ đời sống nhân dân, bảo đảm sức khỏe cộng đồng được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Hai bên tăng cường phối hợp trong việc theo dõi, nắm bắt tình hình, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân hai nước, kịp thời phản ánh với các cơ quan chức năng; góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác toàn diện cùng phát triển.

Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Tại hội nghị, ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh việc xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định giữa Việt Nam và Lào không chỉ có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, an ninh mà còn tạo nền tảng bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc khu vực biên giới.

Thông qua hội nghị, cần tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các địa phương trong thúc đẩy giao lưu nhân dân, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đồng thời quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân biên giới qua lại, trao đổi hàng hóa, tiếp cận các dịch vụ xã hội thiết yếu.

Theo ông Hoàng Công Thủy, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển là nhiệm vụ lâu dài của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc giữ vai trò nòng cốt trong công tác vận động quần chúng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế.

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc của hai nước sẽ tập trung triển khai các định hướng hợp tác toàn diện, trọng tâm là tăng cường tuyên truyền; đẩy mạnh phối hợp về chính trị, đối ngoại nhân dân; mở rộng hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc các địa phương khu vực biên giới; lựa chọn những nội dung cụ thể, thiết thực để Mặt trận Tổ quốc cấp xã, bản giáp biên ký kết thi đua, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư.