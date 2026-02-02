Định hình cục diện hợp tác Việt Nam – Lào trong giai đoạn phát triển mới

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm mang ý nghĩa rất quan trọng đối với quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, nhất là trong việc định hình cục diện hợp tác, phát triển giữa hai nước trong giai đoạn mới,

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào vào ngày 5/2/2026.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa chính trị – đối ngoại sâu sắc mà còn có vai trò đặc biệt trong việc xác lập các định hướng lớn, tạo nền tảng cho quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào bước sang giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn.

ƯU TIÊN CHIẾN LƯỢC ĐẶC BIỆT TRONG NHIỆM KỲ MỚI

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được tổ chức thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Đây là những sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước chuyển tiếp quan trọng về tư duy chiến lược, đường lối phát triển và tầm nhìn dài hạn của mỗi Đảng, mỗi nước. Trong bối cảnh đó, việc Tổng Bí thư Tô Lâm chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm trong nhiệm kỳ mới mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện rõ sự nhất quán và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam đối với quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định chuyến thăm lần này còn mang ý nghĩa biểu tượng rõ nét khi đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên mà Lào đón tiếp ngay sau Đại hội XII của bạn, đồng thời chỉ hơn một tuần sau khi Việt Nam đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào – nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam sau Đại hội XIV.

“Chuỗi tiếp xúc cấp cao diễn ra liên tục, mật thiết cho thấy mức độ tin cậy chính trị đặc biệt và sự gắn bó chiến lược chặt chẽ giữa hai Đảng, hai Nhà nước”, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, chuyến thăm là dịp để hai bên tiếp tục khẳng định truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung, trước sau như một giữa Việt Nam và Lào – mối quan hệ đã được tôi luyện qua các giai đoạn lịch sử và không ngừng được bồi đắp. Đồng thời, chuyến thăm thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của Lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, gắn chặt với yêu cầu phát triển và lợi ích chiến lược lâu dài của mỗi nước.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, Thứ trưởng cho rằng việc Việt Nam và Lào tiếp tục tăng cường gắn bó chiến lược có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với ổn định và phát triển của mỗi nước mà còn góp phần giữ vững hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực.

GẮN KẾT CHIẾN LƯỢC, HỢP TÁC TOÀN DIỆN, TẠO XUNG LỰC MỚI SAU CHUYẾN THĂM

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào nhằm trao đổi toàn diện về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất các định hướng lớn cho quan hệ hợp tác song phương trong giai đoạn phát triển mới.

Hai bên dự kiến ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng giữa các Ban, Bộ, ngành và địa phương, qua đó tạo nền tảng pháp lý và động lực mới để thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm là việc hai bên tập trung thúc đẩy cụ thể hóa sâu sắc nội hàm “gắn kết chiến lược” – nội dung đã được Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhất trí bổ sung để nâng khuôn khổ quan hệ hai nước lên tầm mức cao mới vào tháng 12/2025.

Theo Thứ trưởng, “gắn kết chiến lược” không chỉ là sự khẳng định ở tầm chính trị – đối ngoại mà còn là định hướng hành động nhằm nâng cao mức độ liên thông và tương hỗ chiến lược giữa hai nước trong các lĩnh vực then chốt như phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh và hội nhập quốc tế.

Việc cụ thể hóa nội hàm này được kỳ vọng sẽ giúp hai nước gắn kết chặt chẽ hơn giữa tầm nhìn chiến lược và chương trình hành động, từ đó nâng cao hiệu quả hợp tác trên thực tế.

Đánh giá về quan hệ Việt Nam – Lào thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho rằng mặc dù phải đối mặt với nhiều biến động và thách thức từ bối cảnh quốc tế và khu vực, quan hệ song phương vẫn duy trì đà phát triển tích cực và đạt được nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Thứ trưởng khẳng định nổi bật trước hết là sự gắn bó chặt chẽ và tin cậy ngày càng cao trong quan hệ chính trị – ngoại giao, giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể cho quan hệ song phương. Khuôn khổ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” phản ánh đầy đủ tầm vóc và chiều sâu của quan hệ Việt Nam – Lào.

Các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên; các cơ chế hợp tác song phương được triển khai hiệu quả, góp phần chuyển mạnh hợp tác từ chiều rộng sang chiều sâu, chú trọng hiệu quả thực chất và kết quả cụ thể.

Trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh, Thứ trưởng cho biết hợp tác tiếp tục được củng cố vững chắc, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm ổn định chính trị, trật tự xã hội và an ninh biên giới của mỗi nước. Hai bên duy trì hiệu quả cơ chế phối hợp quản lý biên giới, tuần tra chung, trao đổi thông tin và đào tạo nguồn nhân lực.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hợp tác đạt mức tăng trưởng ấn tượng, với kim ngạch thương mại song phương tăng liên tục và lần đầu tiên đạt mốc 3 tỷ USD vào năm 2025. Đầu tư của Việt Nam tại Lào tăng mạnh, với tổng vốn đăng ký hơn 5,6 tỷ USD, nâng tổng vốn lũy kế lên 6,21 tỷ USD với 276 dự án, tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm các nhà đầu tư hàng đầu tại Lào.

Các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ. Việt Nam hằng năm cấp hàng nghìn suất học bổng cho lưu học sinh Lào; hàng chục nghìn cán bộ, sinh viên Lào đã và đang học tập tại Việt Nam, tạo nguồn nhân lực và cầu nối hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, Thứ trưởng cho biết Việt Nam và Lào duy trì phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau, cùng đóng góp vào các vấn đề vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, qua đó góp phần nâng cao vị thế và uy tín của mỗi nước.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc chính trị quan trọng, tạo xung lực mới để triển khai hiệu quả nội hàm “gắn kết chiến lược”, đưa quan hệ Việt Nam – Lào tiếp tục đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả và tính bền vững, tương xứng với tầm vóc của mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.