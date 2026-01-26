Hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Lào thống nhất nhiều định hướng quan trọng nhằm tăng cường gắn kết chiến lược, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trong giai đoạn phát triển mới.

Sáng 26/1, ngay sau Lễ đón chính thức trọng thể, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam của đồng chí Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

Cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí phấn khởi, thắm tình hữu nghị, trong bối cảnh nhân dân hai nước Việt Nam – Lào vừa chia sẻ niềm vui chung trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Nhân Dân

Hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi những kết quả nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc mỗi Đảng, cũng như các chủ trương, chính sách lớn trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã trao đổi sâu rộng về tình hình thế giới và khu vực, những vấn đề đặt ra đối với mỗi nước trong bối cảnh quốc tế, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Trên cơ sở đó, hai bên thảo luận phương hướng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào trong giai đoạn mới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá rằng trong bối cảnh mới, việc hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Lào tiếp tục tăng cường đoàn kết, gắn bó, củng cố tin cậy chính trị và phối hợp chặt chẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển ổn định, bền vững của mỗi nước mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

Tại hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đồng thời nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ trân trọng và đánh giá cao việc đồng chí Thongloun Sisoulith chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên đến thăm trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào ngay sau thành công của Đại hội nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính dấu mốc lịch sử, thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước Lào và cá nhân đồng chí Thongloun Sisoulith đối với mối quan hệ Việt Nam – Lào. Tổng Bí thư tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, phù hợp với lợi ích căn bản và lâu dài của mỗi nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Nhân Dân

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm và thắm tình anh em trong chuyến thăm cấp Nhà nước Lào vào tháng 12/2025.

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao những thành quả to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là những thành tựu nổi bật sau 40 năm đổi mới, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Đồng chí nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử quan trọng, định hướng đường lối và nhiệm vụ phát triển đất nước Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng chúc mừng đồng chí Tô Lâm được Đảng Cộng sản Việt Nam tín nhiệm tiếp tục bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, thể hiện sự tin tưởng cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Thongloun Sisoulith bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm đã đề ra.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa chúc mừng thành công của Đại hội XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, khẳng định Đại hội đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng Lào, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự kiên định đường lối đổi mới toàn diện, có nguyên tắc, có kế thừa. Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là niềm tự hào của Nhân dân Lào và cũng là niềm vui chung của Nhân dân Việt Nam, góp phần củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho việc tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam – Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc xây dựng, đổi mới và bảo vệ đất nước Lào; tin tưởng rằng trên cơ sở những thành tựu và kinh nghiệm quý báu sau 40 năm đổi mới, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm lần thứ X.

Trong trao đổi, hai nhà lãnh đạo khẳng định việc bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược” vào khuôn khổ quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trong năm 2025 là bước phát triển mới, có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đây được xem là nền tảng chính trị quan trọng để đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Hai bên nhấn mạnh, trong bối cảnh hai Đảng vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ mới, mở ra giai đoạn phát triển với những định hướng chiến lược dài hạn, việc tiếp tục tăng cường gắn kết chiến lược và làm sâu sắc, thực chất hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào là yêu cầu quan trọng và cấp thiết. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, đặt Tuyên bố chung Việt Nam – Lào ở vị trí trung tâm, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn chiến lược và hành động cụ thể.

Hai bên thống nhất phát huy thế mạnh của mỗi nước, tập trung triển khai các dự án đáp ứng nhu cầu thiết thực của nhân dân hai nước, có ý nghĩa biểu tượng đối với quan hệ song phương; ưu tiên các lĩnh vực then chốt như quốc phòng – an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, văn hóa, du lịch và chuyển đổi số. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trân trọng mời Tổng Bí thư Tô Lâm sớm thăm lại Lào. Tổng Bí thư Tô Lâm đã vui vẻ nhận lời.