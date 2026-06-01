Chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Dấu ấn song phương và thông điệp đa phương

Lý Hà

01/06/2026, 08:11

Chuyến thăm cấp Nhà nước Singapore (từ ngày 29 đến 31/5/2026) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Singapore, đồng thời lan tỏa thông điệp đối thoại, hợp tác và trách nhiệm tại Đối thoại Shangri-La 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam - Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra ngay sau chuyến thăm chính thức Thái Lan, thể hiện chiến lược đối ngoại liên tục, chủ động của Việt Nam.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước của ông, đồng thời là lần đầu tiên một lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La – diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức.

Bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 và chuỗi hoạt động song phương hiệu quả của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi dấu ấn mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả trên mọi mặt.

TỪ SHANGRI-LA ĐẾN QUAN HỆ VIỆT NAM – SINGAPORE

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã củng cố vững chắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore, đồng thời khẳng định vai trò cầu nối tích cực của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La 2026. Kết quả chuyển thăm thể hiện rõ trên cả hai phương diện đa phương và song phương, cụ thể:

Về đa phương, điểm sáng nhất là bài phát biểu dẫn đề với chủ đề: “Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động” tại phiên khai mạc tối 29/5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ ra ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau: khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển, và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Những phân tích sâu sắc này nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông quốc tế như Reuters, CNA, NYT, SCMP…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam - Ảnh: TTXVN

Bài phát biểu nhấn mạnh các giải pháp cụ thể: tôn trọng luật pháp quốc tế (đặc biệt UNCLOS 1982), duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy đối thoại thay vì đối đầu,  xây dựng lòng tin chiến lược thông qua hợp tác kinh tế bền vững, khoa học công nghệ và phát triển xanh.

Thông điệp cân bằng, trách nhiệm của Việt Nam được đánh giá cao, khẳng định vai trò “cầu nối” và đóng góp xây dựng của một quốc gia đang phát triển năng động trong khu vực.

Bên lề diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tiếp xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và một số lãnh đạo khác.

Các cuộc tiếp xúc này góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chung.

Về song phương Việt Nam - Singapore, chuyến thăm đạt nhiều kết quả thực chất, cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện được nâng cấp năm 2025. Ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước trọng thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã hội đàm với Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và hội kiến Thủ tướng Lawrence Wong.

Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế số, công nghệ cao, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: TTXVN

Hai bên chứng kiến Lễ trao và công bố nhiều văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương. Đáng chú ý là việc thúc đẩy mô hình Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) thế hệ mới (VSIP 2.0) với trọng tâm công nghệ cao, xanh và thông minh.

Singapore cam kết hỗ trợ Việt Nam trong cải cách hành chính, đào tạo cán bộ và chuyển giao kinh nghiệm quản trị hiện đại – những yếu tố then chốt giúp Việt Nam thực hiện khát vọng tăng trưởng cao, bền vững hướng tới năm 2045.

KHẲNG ĐỊNH ĐỐI NGOẠI ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆT NAM

Chuyến thăm Singapore diễn ra trong bối cảnh khu vực và thế giới đầy phức tạp: cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung tiếp diễn, căng thẳng Biển Đông, bất ổn thương mại toàn cầu, và các điểm nóng địa chính trị như Trung Đông ảnh hưởng lan tỏa. Trong bối cảnh đó, thành công của chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Ảnh: TTXVN

Thứ nhất, chuyến thăm khẳng định “chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa” của Việt Nam. Việc phát biểu dẫn đề tại Shangri-La và duy trì quan hệ tốt đẹp với Singapore – một đối tác quan trọng, trung lập và công nghệ cao – thể hiện rõ thông điệp “không chọn bên”, hợp tác vì hòa bình và phát triển chung. Điều này giúp nâng cao uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam, đặc biệt khi nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thứ hai, chuyến thăm góp phần “thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế” của Việt Nam. Singapore là đối tác đầu tư hàng đầu, là “cầu nối” quan trọng với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc học hỏi mô hình quản trị, chuyển đổi số và công nghệ cao từ Singapore sẽ hỗ trợ trực tiếp cho mô hình phát triển mới của Việt Nam – dựa trên tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh.

Thứ ba, chuyến thăm củng cố “vai trò trung tâm của ASEAN” và hợp tác tiểu vùng. Việt Nam và Singapore đều là thành viên tích cực của ASEAN. Việc phối hợp tại các diễn đàn đa phương giúp tăng cường đoàn kết nội khối, nâng cao khả năng ứng phó chung với thách thức an ninh phi truyền thống và biến đổi khí hậu.

So với các chuyến thăm khác gần đây (như Thái Lan), chuyến Singapore nổi bật hơn ở khía cạnh đa phương chiến lược và hợp tác công nghệ cao, thể hiện sự linh hoạt, phù hợp với từng đối tác của nền đối ngoại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Ảnh: TTXVN

Thứ tư, chuyến thăm khẳng định vai trò lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngay sau khi đảm nhận cương vị mới. Đây là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn mới.

Chuyến thăm cấp Nhà nước Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công toàn diện, để lại dấu ấn đậm nét trên cả bình diện song phương và đa phương. Những kết quả đạt được không chỉ làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam - Singapore mà còn góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định khu vực và thúc đẩy phát triển bền vững.

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, tiếng nói trách nhiệm, cân bằng của Việt Nam tại Shangri-La càng khẳng định vị thế của một quốc gia đang vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ khu vực và quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn Việt Nam đã thăm các cơ sở công nghệ tiên tiến của Singapore như: Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến (A*Star Model Factory), depot giao thông Bishan (Bishan Depot) là một cơ sở hạ tầng kỹ thuật vô cùng đặc biệt, chuyên điều hành và bảo dưỡng tàu điện ngầm (MRT) lâu đời nhất của Singapore, dự Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam - Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng gặp gỡ nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Những hoạt động này không chỉ củng cố nền tảng chính trị - tin cậy mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác kinh tế - đầu tư thực chất giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiều bào tại Singapore tiếp tục là cầu nối tri thức, đổi mới sáng tạo

09:34, 31/05/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiều bào tại Singapore tiếp tục là cầu nối tri thức, đổi mới sáng tạo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam duy trì quan hệ tốt với các nước lớn

09:33, 31/05/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam duy trì quan hệ tốt với các nước lớn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo các tập đoàn và tổ chức tài chính lớn của Singapore

09:32, 31/05/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo các tập đoàn và tổ chức tài chính lớn của Singapore

