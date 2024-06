Chuyến xe Solve for Tomorrow chở đam mê khoa học công nghệ

Xuất phát từ trường THPT Chuyên Bình Long – Bình Phước, dừng chân tại nhiều điểm trường trên cả nước trong đó có những trường ở khu vực vùng sâu vùng xa, “Chuyến xe Solve for Tomorrow” – sáng kiến độc đáo lần đầu tiên được thực hiện trong khuôn khổ cuộc thi Solve for Tomorrow năm 2024, đã vượt hơn 8.000km để lan tỏa STEM tới hơn 10.000 học sinh trên cả ba miền đất nước.

“Chuyến xe Solve for Tomorrow” là một trong số các hoạt động nằm trong chương trình Solve for Tomorrow năm 2024 của Samsung tại Việt Nam. Sáng kiến độc đáo này đã góp phần đưa STEM tiếp cận trực tiếp tới hơn 10.000 học sinh thuộc các trường trên cả nước.

Chuyến xe "Solve for Tomorrow" đến với điểm trường THCS Vũ Thắng, Kiến Xương, Thái Bình

Tại mỗi điểm dừng chân của “Chuyến xe Solve for Tomorrow”, các em học sinh đã được tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn bao gồm: các hoạt động trải nghiệm công nghệ, thử sức với lập trình, các hoạt động thí nghiệm khoa học và nhiều trò chơi liên quan đến công nghệ… nhờ những chiếc xe được thiết kế như phòng thí nghiệm di động.

Đặc biệt, với mong muốn lan tỏa STEM, không phân biệt địa lý, vùng miền hay dân tộc, “Chuyến xe Solve for Tomorrow” cũng đã di chuyển tới nhiều trường học tại vùng sâu vùng xa, tạo cơ hội tham gia cuộc thi cho tất cả các em học sinh, không bỏ ai lại phía sau.

Là ngôi trường tại một xã thuần nông của tỉnh Thái Bình, với trường THCS Vũ Thắng, huyện Kiến Xương, STEM vẫn là một phương pháp học tập vô cùng mới mẻ. Cô giáo Trần Thị Hồng Thiện, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết hiện tại, trường THCS Vũ Thắng mới triển khai chương trình giáo dục STEM ở một số môn như Công nghệ, Khoa học Tự nhiên nhưng còn gặp nhiều khó khăn.

"Nhờ có các hoạt động của ‘Chuyến xe Solve for Tomorrow’ mà các em học sinh của tôi có điều kiện thuận lợi hơn để tiếp cận trực tiếp với STEM. Các hoạt động trải nghiệm công nghệ, thí nghiệm khoa học hay làm quen với STEM được diễn ra ngay tại khuôn viên của trường đã khuyến khích các em học sinh tham gia hưởng ứng, đồng thời kích thích sự sáng tạo, phát triển nhiều ý tưởng hơn và giải quyết được nhiều vấn đề hơn. Cô giáo Trần Thị Hồng Thiện chia sẻ.

Các em hào hứng tham gia trải nghiệm.

Không chỉ là nơi trải nghiệm các hoạt động khoa học, công nghệ, "Chuyến xe Solve for Tomorrow" còn là trạm hỏi đáp, nơi học sinh có thể tìm hiểu sâu hơn về cuộc thi Solve for Tomorrow và cách thức tham gia thông qua việc trao đổi trực tiếp với các chuyên gia và thành viên trong ban tổ chức.

Cũng chính bằng cách này mà cuộc thi đã mở rộng tầm phủ sóng của mình tới những học sinh mới, khơi dậy niềm đam mê và khai phá tiềm năng trong lĩnh vực STEM của các em.

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, ông Choi Joo Ho – Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết: “Ngay cả trong thời đại công nghệ cao, thì ‘tầm quan trọng của những điều căn bản’ vẫn còn nguyên giá trị. Công nghệ AI cũng được bắt nguồn từ nền tảng của STEM. Tôi hy vọng rằng Roadshow “Chuyến xe Solve for Tomorrow” sẽ mang STEM đến gần với các em học sinh hơn nữa, góp phần khích lệ các em thành thạo với STEM, và tập trung học tập khoa học công nghệ để dẫn dắt tương lai vượt qua thời đại cách mạng 4.0”.

Các em tích cực tham gia hoạt động thí nghiệm.

Sau hơn 2 tuần triển khai, “Chuyến xe Solve for Tomorrow” đã đưa STEM – nền tảng cơ bản cho học sinh tham dự cuộc thi Solve for Tomorrow – tới trực tiếp hàng nghìn học sinh bất kể vị trí địa lý hay điều kiện kinh tế. Chuyến xe đặc biệt này cùng cuộc thi Solve for Tomorrow là một trong những nỗ lực của Samsung trong việc nuôi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, có đủ năng lực, sự sáng tạo và trách nhiệm với xã hội để đối mặt và giải quyết các vấn đề hiện hữu, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và công nghệ số.

Solve for Tomorrow là cuộc thi dành cho học sinh THCS và THPT (với sự hướng dẫn của giáo viên), khuyến khích các em chủ động nghiên cứu và ứng dụng giáo dục STEM để giải quyết những vấn đề của địa phương. Tại Việt Nam, cuộc thi Solve for Tomorrow được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019.

Solve for Tomorrow 2024 được triển khai trong vòng 7 tháng, từ ngày 27/03/2024 đến hết ngày 26/10/2024 và được chia làm hai bảng: bảng A dành cho học sinh THCS, và bảng B dành cho học sinh THPT cùng với 3 vòng thi. Các em học sinh sẽ ứng dụng các kiến thức STEM và Tư duy thiết kế (design thinking) để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo nhằm xử lý các vấn đề xã hội hiện hữu.